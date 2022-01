Colectarea selectivă câștigă teren în Târgu Mureș

Share



Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, împreună cu reprezentanții companiei de salubrizare SC Sylevy Salubriserv SRL, au organizat o conferință de presă miercuri, 19 decembrie, pe strada Belșugului, în apropiere de Piața Cuza Vodă, în care s-a prezentat tema colectării selective a deșeurilor.

„Datorită interesului mare față de colectarea selectivă în municipiul Târgu Mureș am organizat această conferință de presă pe teren, la una dintre străzile unde se colectează selectiv deja deșeurile. După cum am zis, erau mai multe discuții care au durat mai multe luni de zile și care au avut ca scop organizarea acestui serviciu și schimbarea contractului de salubrizare. Nu s-a dorit schimbarea operatorului, ci doar conținutul contractului care era contractul inițial deficitar și nu conținea acest serviciu important. După o perioadă de tranzit iată că am reușit să încheiăm un contract care deservește interesul locuitorilor orașului și este agreat de ambele părți. În cadrul acestui contract, pe 17 ianuarie s-a început colectarea selectivă a deșeurilor și în prima etapă este vorba doar de zona caselor unifamiliale care reprezintă circa 7.000 de gospodării din orașul nostru. După implementarea acestui program o să încercăm din trimestrul doi ca acest proiect să fie extins, nu numai în zona caselor dar și în zona blocurilor de locuit în funcție de licitația care este în curs privind tomberoanele care trebuie achiziționate”, a declarat Soós Zoltán.

216 de containere, în procedură de achiziție

Cu privire la programul în care se vor include și blocurile de locuințe, edilul șef al municipiului Târgu Mureș a precizat că achiziția pentru infrastructura necesară este deja demarată urmând a fi cumpărate 216 containere, ceea ce va reprezenta infrastructura pentru 30% din necesarul ce va deservi zona blocurilor.

„Urmărind procedurile și termenele legale estimăm că până la sfârșitul acestui an mare parte a orașului o să aibă posibilitatea să fie parte din acest program iar în 2023 fiecare târgumureșean poate să participe la acest serviciu și să colecteze selectiv deșeurile. Colectarea selectivă trebuie privită și ca o responsabilitate colectivă a fiecăruia dintre noi pentru a asigura un viitor durabil. Foarte important de reținut, trebuie să privim deșeurile reciclabile ca o resursă economică și să înțelegem că fiecare element reciclabil colectat selectiv contribuie direct la reducerea poluării mediului înconjurător. Depozitarea deșeurilor neselectate are un cost mai ridicat decât predarea deșeurilor deja sortate corect la un reciclator autorizat”, a adăugat Soós Zoltán.

În legătură cu problematica firmelor, primarul municipiului Târgu Mureș a specificat faptul că persoanele juridice au contract direct cu operatorul, prin urmare acestea nu fac parte în momentul de față din programul de colectare selectivă.

„Pentru asta trebuie modificat contractul de salubrizare între Primărie, operator și persoanele juridice. Oricum, de la persoanele juridice mare parte din deșeuri sunt deja reciclabile, în mare parte sunt cartoane, plastic, și ele probabil sunt în așa fel adunate”, a explicat Soós Zoltán.

Scăderi ale taxei de salubrizare

De asemenea, primarul municipiului Târgu Mureș a scos în evidență impactul pe care l-ar putea avea colectarea selectivă a deșeurilor asupra taxelor de salubrizare, menționând că a introducerea deșeurilor colectate selectiv în circuitul de reciclare va diminua și taxele de depozitare iar asta în viitor va duce la scăderea taxelor de salubrizare, diferența fiind în aproximativ 20% din prețul actual.

„Modul de plată al taxei de salubrizare a fost decis încă din luna iunie a anului 2020, adică este de fapt o modalitate moștenită. Primăria municipiului Târgu Mureș a luat act de hotărâre a Consiliului Județean Mureș prin care se modifică taxa și acest lucru se regăsește și în taxa de salubrizare a orașului. Pentru a echilibra însă această sumă, să fie suportabilă pentru târgumureșeni, am întreprins următoarele măsuri: în primul rând a fost eliminată taxa specială de curățenie de primăvară și toamnă în valoare de 50 de lei per an, pentru a veni în sprijinul familiilor cu mulți copii Consiliul Local a aprobat plafonarea numărului de persoane pentru care se plătește taxă de salubrizare deci la doi copii minor aflați în întreținere, peste doi copii nu se mai plătește taxa de salubrizare. Sunt scutiți de plata acestei taxe veterani de război, văduve de război, persoane cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate. Din acest an proprietarii nu mai trebuie să achite taxa de salubrizare pentru imobilele care sunt goale, deci nu sunt locuite. Va fi introdus din februarie încă un element de reducere, cei care plătesc până în 30 iunie taxa de salubrizare vor avea o reducere de 10 % din taxa anuală dar asta este valabil doar din 1 februarie”, a completa primarul din Târgu Mureș.

Deșeurile se vor ridica dacă vor fi sortate corect

Referitor la sacii oferiți gratuit de către firma de salubrizare, contractul prevede ca operatorul să distribuie sacii pentru consumatori, și în mod normal acest serviciu va contiua, potrivit informațiilor furnizate de către Soós Zoltán. În cazul în care cetățenii nu au la dispoziție sacii împărțiți de către firma de salubrizare, dar vor să participe la colectarea selectivă a deșeurilor, aceștia pot folosi și alte materiale, pungi, sau saci cu condiția să fie sortate corect.

„Angajații noștri o să verifice ce conține sacul, și se ridică. Dacă nu este pus corect atunci nu putem să le luam pentru că de la noi se refuză”, a declarat Ilyés Szilárd Levente, reprezentant al SC Sylevy Salubriserv SRL

Referitor la ultima stație a deșeurilor colectate, Ilyés Szilárd Levente, a specificat că deșeurile selectate vor ajunge la un reciclator final din județul Mureș: „Săptămâna viitoare o să venim cu un rezultat. Avem rezultate foarte bune despre colectarea selectivă, s-a adunat foarte mult. În principiu oamenii ajută foarte mult, selectează foarte bine. Stația de sortare este în județul Mureș dar nu pot să zic numele firmei.”

Mălina MORARU