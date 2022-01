Janis Joplin, născută în 19 ianuarie

Share



Janis Lyn Joplin s-a născut la 19 ianuarie 1943, în localitatea Port Arthur, Texas, într-o familie modestă şi liniştită. În adolescenţă, Janis Joplin a cântat cu diferite formaţii folk şi blues, în cluburi. S-a înscris la mai multe instituţii de învăţământ, dar nu a terminat niciuna. Este numită ”Perla” pentru că a fost unică. Este considerată unul din cele trei superstaruri ale Generației Flower Power, alături de Jimi Hendrix și Jim Morrison. Tragica și scurta viață a unui fenomen.

La 16 ani a început să-şi manifeste dragostea pentru muzică, frecventând barurile din Louisiana, unde asculta blues şi jazz. În perioada în care studia Artele Frumoase la Universitatea din Texas, a început să cânte în baruri, alături de Waller Creek Boys.

În anul 1963, a renunţat la facultate pentru a-şi căuta norocul în San Francisco. Acolo începe să cânte cu diverşi artişti, printre care Jorma Kaukonen, chitarist ce s-a făcut cunoscut ulterior în trupa Jefferson Airplane, potrivit site-ului www.bestmusic.ro.

După o scurtă perioadă în care s-a retras în Texas, în 1966 s-a întors în California şi a cântat în trupa Big Brother and the Holding Company, cu care, în 1967, a înregistrat primul album. În aprilie 1969, Janis Joplin şi Kozmic Blues Band au efectuat un turneu în Europa, trecând prin Frankfurt, Stockholm, Paris, Londra. La întoarcerea din Europa, artista a declarat că la Londra a susţinut cel mai bun concert. În acel an, din cauza epuizării, a început să consume alcool şi droguri. La 16 august 1969 a avut o apariţie de mare succes la Festivalul de la Woodstock, unde a lansat “Ball And Chain” şi “Piece of My Heart”. Spre finalul acelui an deja avea probleme cu drogurile şi a hotărât să ia o pauză. Ultimul său concert a fost în Madison Square Garden din New York, în noaptea dintre 19 şi 20 decembrie 1969.

A decedat în data de 4 octombrie 1970, potrivit Wikipedia.

Din discografia artistei amintim: “Big Brother and the Holding Company” (1967), “Big Brother and the Holding Company – Cheap Thrills” (1968), “I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama” (1969), “Pearl” (1971), “Janis in Concert” (1972), “Greatest Hits” (1973), “Janis” (1975), “Farewell Song” (1982), “Live at Winterland ’68” (1998), “Box of Pearls” (1999), “Pearl (Legacy Edition)” (2005), “The Woodstock Experience” (2009), “Move Over 7” Vinyl Box Set (2011), “The Classic LP Collection Box Set” (2012), “The Pearl Sessions” (2012), “Live At the Carousel Ballroom 1968” (2012), “Little Girl Blue” (Soundtrack) (2016), “Little Girl Blue” (Film) ( 2016).