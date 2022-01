INTERVIU. Primarul orașului Luduș, între bilanțul pe 2021 și proiectele anului 2022

Share



Primarul orașului Luduș, Ioan Cristian Moldovan, și-a început în anul 2020 cel de-al treilea mandat de edil șef al orașului. La început de an, edilul șef al ludușenilor a avut amabilitatea de a acorda un interviu publicației noastre.

Reporter: Ultimul an a început în împejurările deosebite generate de situația sanitară a țării. În aceste condiții, viața și activitatea tuturor a suferit modificări greu de imaginat cu câțiva ani în urmă. Desigur, și bugetul local a fost afectat. Ce ne puteți spune despre toate acestea?

Ioan Cristian Moldovan: Din păcate, și anul 2021 a stat sub semnul pandemiei de COVID-19, generând incertitudine, perturbare a întregii activități socio-umane, teamă și chiar panică. Ținând cont de această situație pandemică, alocarea resurselor financiare a vizat și limitarea răspândirii noului coronavirus, având drept scop protejarea vieții și a sănătății cetățenilor orașului Luduș, dar fără a neglija proiectele majore de investiții, necesare și benefice comunității noastre. Cu toate aceste situații neprăvăzute, cauzate de pandemie, la care de multe ori ne-am adaptat din mers, administrația locală a orașului Luduș a fost și de această dată promptă și a încercat fructificarea oportunităților de finanțare din fondurile europene sau guvernamentale, obținând proiecte importante pentru dezvoltarea comunității locale.

Rep.: Chiar și în aceste condiții dificile, dezvoltarea edilitar gospodărească a continuat, poate nu în măsura pe care ați fi dorit-o. Vă rog să enumerați cele mai importante obiective de investiții și lucrări care au fost realizate în anul 2021.

I.C.M.: Anul 2021 a fost unul în care am reușit să finalizăm refacerea străzii Ioan Th. Olteanu, drumul de legătură dintre cartierul Gheja și zona industrială, prin turnarea unui covor asfaltic; de asemenea, a fost rebilitată strada Principală din cartierul Roșiori. Totodată pentru fluidizarea traficului rutier a fost reamenajată intersecția străzilor Brândușei – Pieței și Bulevardul 1 Decembrie 1918, prin amenajarea unui sens giratoriu și montarea unui semafor la buton pentru pietoni. Tot pentru fluidizarea circulației, a fost montat un semafor la buton pentru pietoni pe strada Republicii în zona Școlii Gimnaziale nr. 1. S-au organizat două campanii de sterilizare a câinilor și pisicilor în mod gratuit, în incinta Adăpostului de câini fără stăpâni a orașului, partener fiind Asociația TAC Social. S-au montat mai multe camere de supraveghere video, în special la ghenele de gunoi din cartierele de blocuri. Am creat condiții foarte bune de lucru pentru Centrul de vaccinare din Luduș, amenjat în Sala de sport a orașului. S-a finalizat un parc de joacă pentru copii și un teren de sport multifuncțional cu gazon artificial în cartierul Luduș – Est. Pentru confortul cetățenilor s-au amenajat mai multe stații de autobuz moderne. Cu toate greutățile impuse de pandemie, am reușit demararea și continuarea unor proiecte de investiții de mare anvergură pentru orașul nostru cu finanțare europeană și guvernamentală, iar aici mă refer la începerea lucrărilor pentru „Extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale „Ioan Vlăduțiu”, care are ca termen limită luna august 2022 și „Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale”. În acest proiect sunt în curs de finalizare un număr de șase blocuri, finanțrea fiind asigurată din Fonduri Europene, dar și continurea modenizării unor străzi din cartierul Gheja, proiect finanțat prin PNDL.

Rep.: În mod firesc, urmează întrebarea legată de proiectele de investiții și amenajările edilitare pe care le programați pentru anul 2022 și următorii ani…

I.C.M.: În acest an vor continua investițiile mari despre care vorbeam mai sus și anume modernizarea Școlii Gimnaziale„Ioan Vlăduțiu”, modernizarea unor străzi în cartierul Gheja și, totodată, sperăm să reușim demararea lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere a Casei de Cultură „Pompeiu Hărășteanu”, a lucrărilor de construcție a unei creșe noi, precum și modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public. De asemenea, odată cu fundamentarea bugetului local pentru acest an, analizăm oportunitatea implementării de noi proiecte care să conducă la creșterea calității vieții ludușenilor și la dezvoltarea orașului nostru.

Rep.: Sunteți în etapa de elaborare a bugetului local pentru anul acesta. Vă rog să ne relatați câteva amănunte, câteva direcții în care se vor îndrepta, în principal, banii ludușenilor.

I.C.M.: Ca în fiecare an, construcția bugetului local va fi axată pe utilizarea resurselor financiare disponiblie într-un mod integrat și să ofere o dezvoltare sustenabilă a comunității, un model de bună guvernare locală, transparentă și performantă. Gospodărirea eficientă a bugetului local, promovarea unor proiecte și programe de dezvoltare, continuarea planului local de acțiune având ca principal scop bunăstarea locuiorilor orașului Luduș, vor fi câteva din obiectivele principale pe care le vom urmări și în anul 2022.

Rep.: Suntem în perioada în care la ordinea zilei au ajuns discuțiile îngrijorătoare în legătură cu tarifele majorate la gazul metan și energia electrică, precum și prețurile la carburanți și alimente. Există vreun pericol ca școlile, grădinițile, instituțiile publice din oraș să își înceteze activitatea pe motivul incapacității de plată a utilităților?

I.C.M.: Într-adevăr liberalizărea prețurilor la energie, respectiv majorarea acestora, pune o presiune suplimentară pe bugetul local, însă printr-o atentă și responsabilă drămuire a fondurilor, pot să-i asigur pe ludușeni că nu există acest pericol de a închide activitatea instituțiilor publice din cauza incapacității de plată a facturilor la energie.

Rep.: Acum, la început de An Nou, vă rog să adresați un mesaj locuitorilor orașului Luduș.

I.C.M.: În primul rând, doresc să mulțumesc și pe această cale fiecărui cetățean al orașului Luduș pentru contribuția adusă la dezvoltarea comunității noastre și în anul pe care l-am încheiat recent și să-i asigur că efortul fiecăruia este important pentru orașul nostru. În încheiere, adresez tuturor un An Nou cu multă sănătate, prosperitate și bucurii alături de cei dragi, convins fiind că eforturile administrației publice locale sunt îndreptate spre dezvoltrea și modernizarea orașului nostru.

A consemnat Ioan A. BORGOVAN