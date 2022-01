Varianta Omicron, mai puțin agresivă și mai contagioasă. Vaccinarea, în continuare recomandată

Share



Varianta Delta a virusului SARS-CoV-2 este încă în circulație, însă având în vedere contagiozitatea ridicată, în scurt timp varianta Omicron va deveni dominantă, au susținut managerii celor două spitale din Târgu Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș și Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș, prezenți în emisiunea ”Pregătiri pentru valul 5 al pandemiei”, de la M9TV, din data de 19 ianuarie.

Deși în cazul tulpinii Omicron simptomatologia este mai puțin zgomotoasă decât în cazul variantei Delta, managerii spitalelor îndeamnă populația să fie vigilentă, să respecte măsurile de prevenire, să se informeze din surse sigure și să se vaccineze, deoarece vaccinul face diferența între o formă ușoară sau medie și o formă gravă, ce necesită internarea într-o secție de Anestezie Terapie Intensivă.

”La nivelul SCJU Târgu Mureș, în laboratorul de analize medicale, se face screening pentru determinarea unor mutații la nivelul tulpinii Delta. Acolo unde există suspiciune, și sunt câteva criterii – pacienți care au istoric de călătorie, pacienți vaccinați cu cele trei doze și s-au reinfectat, probele se trimit pentru secvențiere la Institutul Matei Balș sau la Institutul Cantacuzino, în București, urmând să primim rezultatele. În luna ianuarie, din laboratorul de analize medicale de la nivelul SCJU Târgu Mureș, au fost trimise către Institutul Matei Balș peste 50 de probe pentru care s-a cerut secvențierea, dar rezultatele încă nu au fost primate. În momentul în care se vor primi rezultatele DSP va anunța oficial dacă aceste teste sunt infecții cu tulpina Delta sau Omicron. Din informațiile furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică au fost trimis pentru secvențiere peste 8500 de teste, în 16 ianuarie, dacă nu mă înșel, la 671 de teste s-a identificat tulpina Omicron. Deci încă circulă tulpina Delta, dar clar este că de la o săptămână la alta numărul de teste la care se detectează tulpina Omicron va înlocui tulpina Delta având în vedere că contagiozitatea este mult mai ridicată”, a precizat Ec. Mariana Cernat, managerul SCJU Târgu Mureș.

Varianta Omicron mai puțin agresivă

Speranțele se îndreaptă spre faptul că tulpina Omicron este mai puțin agresivă, deși contagiozitatea este mai mare, iar pe viitor se speră că tulpina Omicron va fi ultima.

”Această variantă Omicron, care sperăm să fie ultima variantă a acestui virus, este diferită atât din punct de vedere a simptomatologiei, dar și a a gresivității patologice. S-a observat că cei care au fost vaccinați pot să treacă mult mai ușor prin boală spre deosebire de varianta Delta și celelalte variante care aveau o simptomatologie mult mai zgomotoasă, unde durata în sine a bolii era mult mai mare, și o contagiozitate să zicem medie în raport cu aceasta, (n.red. – la varianta Omicron) avem deja o contagiozitate mult mai mare, iar durata simptomelor și intensitatea lor este mult diminuată”, a spus Dr. Ovidiu Gârbovan, managerul Spitalului Județan Mureș.

”Vis a vis de aceasta pandemie trebuie să spunem un lucru: un virus trebuie să își facă un circuit și până ce nu-l va face el nu va scădea niciodată în contagiozitate și patologia lui va fi permanent activă. În ultima vreme se pare că acest Omicron este ultima lui transformare și sigur că din pandemie o să vorbim de epidemii sezoniere și se va ajunge probabil ca un virus gripal, unde cu un vaccin anual vom avea o protecție”, a adăugat managerul Spitalului Județean Mureș.

Vaccinul face diferența

Deși este o tulpină mai puțin agresivă, până în prezent, recomandarea și îndemnul pentru vaccinare continuă. Vaccinul a făcut diferența și în valul 4, deoarece potrivit managerului SCJU Târgu Mureș ”90% dintre decesele înregistrare din cauza infecției cu Sars-CoV-2 au fost la pacienții nevaccinați”.

Cu toate acestea, în spațiul public sunt invocate deseori situații în care persoane vaccinate au făcut ulterior infecția COVID-19 sau vaccinați fiind pot transmite virusul. Acest aspect nu trebuie să împiedice vaccinarea, deoarece intensitatea cu care se manifestă boala la diferite persoane, chiar și la cei vaccinați, ține și de alte afecțiuni existente. ”Noi nu trăim sub un glob de sticlă, permanent suntem agresați de viruși, bacterii etc. Dacă este să facem diferența contaminarea este una, colonizarea este alta și infecția este cu totul altceva. Vaccinul aici intervine pentru că putem să fim purtători ai unui virus, putem să îl transmitem mai departe, dar prin vaccinare nu ne mai îmbolnăvim. Așa se întâmplă și în alte boli, nu numai la Covid. Și vaccinații se pot îmbolnăvi, mai ales cei care au și alte comorbidități și cu cât sunt mai multe (n. red. – afecțiunile existente), mai vechi, mai grave și mai profunde, cu afectarea mai multor sisteme, chiar dacă sunt vaccinați au șanse mari ca prognosticul să fie nefavorabil, dar diferența până la urmă o face ATI-ul. Întreaga mea familie, eu, soția și cei doi copii, toți membrii familiei noastre sunt vaccinați, dar unul dintre membrii, în vârstă, după vaccinare a făcut această boală. Singura diferență a fost că nu a ajuns în ATI. A făcut o formă medie, a fost internat, tratat, dar nu a ajuns în ATI. Ținând cont de de vârsta pe care o are, comorbiditățile pe care le are dacă nu ar fi fost vaccinat sigur astăzi nu mai aveam ocazia să stăm împreună”, a exemplificat diferența dintre vaccinați și nevaccinați Dr. Ovidiu Gârbovan.

Copiii, vector de transmitere a bolii

Acesta a îndemnat și părinții să aibă grijă de copii, deoarece și ei se pot îmbolnăvi, dar pot fi și vector de transmitere pentru membrii familiei lor, părinți, bunici.

”Copiii sunt niște vectori buni, și la varianta Delta și acum la Omicron îmbolnăvirea la copii nu a fost atât de mare pe cât ne așteptam noi, medicii. Noi am fost mult mai speriați de varianta Delta la copii pentru că atunci au fost primele cazuri de boală la copil. Numărul copiilor a fost în creștere, dar nu atât de mare. Sigur, ei sunt niște vectori foarte buni, pot transmite boala de la școală la părinți sau la bunici și atunci aici trebuie să avem iarăși o grijă aparte. Cert este că testarea ar trebui să fie extinsă și în cazul în care avem testele pozitive, nu contează Delta, Omicron etc, trebuie să luăm măsurile inițiale de prevenție”, a adăugat Dr. Ovidiu Gârbovan.

Măsurile de prevenție reprezintă, izolarea, anunțarea medicului de familie, cunoașterea simptomatologiei necesar pentru a fi descrisă medicului de familie sau medicului din centrul de evaluare unde se va decide tratamentul la domiciliu sau internarea. Totodată, aceste măsuri trebuie completate de măsurile epidemiologice primare, distanțare, purtarea măștii, spălatul pe mâini, aerisirea camerei, evitarea aglomerației.

”Aș dori să fac un apel către părinți: la primele simptome ale copilului să îl țină acasă, să nu îl trimită în colectivitate ca să nu îmbolnăvească alți copii și nici el să nu ia alte boli de la alți copii, mai ales dacă are o stare în care imunitatea lui este pusă un pic în alertă”, este recomandarea managerului Spitalului Clinic Județean Mureș.

Arina TOTH