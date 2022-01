Polițist local din Târgu Mureș condamnat penal, în continuare în serviciu. Explicația oficială

Share



Szekely Gheorghe, un polițist local din Târgu Mureș, își continuă activitatea după ce a fost condamnat de către Judecătoria Târgu Mureș la un an și o lună de închisoare pentru fals intelectual și uz de fals, cu aplicarea pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Epilogul este contestat de cântărețul de muzică populară Răzvan Pop, amendat de respectivul polițist local în anul 2017. Ulterior, artistul a contestat sancțiunea primită pe care a considerat-o ca fiind abuzivă, primită ”din burtă”, iar după anularea acesteia s-a îndreptat în instanță împotriva lui Szekely Gheorghe.

În replică, conducerea Poliției Locale Târgu Mureș susține că deși a fost condamnat polițistului local nu i se poate desface contractul de muncă.

Răzvan Pop amenință cu Curtea Europeană de Justiție

Vineri, 21 ianuarie, Răzvan Pop și-a manifestat indignarea față de situația existentă, printr-o postare pe pagina personală de Facebook.

”Polițistul” infractor, condamnat penal, de la Poliția Locală Târgu Mureș încă este polițist, ieri a fost văzut în serviciu într-un echipaj mixt împreună cu un polițist de la poliția națională!!! Voi intra live în această seară pe acest subiect. Am pregătit deja sesizările către Ministerul Afacerilor Interne, România, către Poliția Locală Târgu Mureș, dar și către Parchet și presa națională! Cineva va trebui să răspundă și va avea de dat niște explicații domnule Matiș (Raul Matiș, directorul Poliției Locale Târgu Mureș – n.a.)! Mergem înainte până la Înalta Curte de Casație și Justiție și dacă e nevoie până la Curtea Europeană de Justiție”, a scris Răzvan Pop, căruia instanța i-a dat dreptate în procesul cu polițistul local.

Explicația dată de conducerea Poliției Locale Târgu Mureș

În aceeași zi, conducerea Poliției Locale Târgu Mureș a făcut, la rândul ei, următoarea precizare, pe pagina de Facebook a instituției: ”Având în vedere anumite declarații apărute în spațiul public virtual referitoare la situația juridică a contractului individual de muncă al polițistului local S.G., ca urmare a unui proces penal și ținând cont de faptul că se sugerează că instituția noastră nu ar fi aplicat legea în această privință, precizăm următoarele: polițistul local S.G. a fost condamnat prin sentință penală în anul 2021, rămasă definitivă, la 1 an și o lună închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani. În conformitate cu articolul 90, alineatul 1 din Codul penal, efectele amânării aplicării pedepsei: “Persoanei faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei nu i se mai aplică pedeapsa şi nu este supusă niciunei decăderi, interdicţii sau incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvârşită, dacă nu a săvârşit din nou o infracţiune până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea amânării şi nu s-a descoperit o cauză de anulare”. Cu alte cuvinte, polițistului local la care se face referire nu i se pot aplica sancțiuni, mai precis desfacerea contractului individual de muncă. Direcția Poliția Locală Târgu Mureș a tratat cu maximă atenție și transparență acest caz și a aplicat întocmai legea. Îi asigurăm pe târgumureșeni că Poliția Locală își face datoria legală atât în raporturile cu cetățenii cât și în cele cu angajații instituției.”

Aplicarea pedepsei, amânată de Judecătoria Târgu Mureș

În data de 24 iunie 2021, procesul care a avut numărul de dosar 10825/320/2020 a fost soluționat astfel de către un complet de judecată al Secției penală din cadrul Judecătoriei Târgu Mureș:

”Tip soluție: Amânarea aplicării pedepsei. Soluția pe scurt: În temeiul articolului 396 alineatul 1, alineatul 4 din Codul de procedură penală coroborat articolului 83 din Codul penal, stabilește în sarcina inculpatului S.G. pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, faptă prevăzută de articolul 321, alineatul 1 Cod Penal. În temeiul articolului 396, alineatul 1 și 4 din Codul de procedură penală coroborat articolului 83 din Codul penal, stabilește față de același inculpat pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals, faptă prevăzută de articolul 323 teza I Cod Penal. În temeiul articolului 38, alineatul 1, constată că infracțiunile sus-menționate se află în concurs real. În temeiul articolului 39, alineatul 1, litera b, din Codul penal, stabilește față de inculpat ca pedeapsa de bază, pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare, la care se va adaugă sporul fix și obligatoriu de o treime din totalul celeilalte – 1 lună închisoare, pedeapsa rezultantă finală stabilită fiind astfel de 1 an și 1 lună închisoare. În temeiul articolului 83, alineatul 1, din Codul penal, amână aplicarea pedepsei pentru inculpatul S.G. pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit în condiţiile articolului 84 din Codul penal. În baza articolului 85, alineatul 1, din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul S.G. va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mureș, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza articolului 86, alineatul 1, din Codul penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în articolul 85 alineatul 1 literele c)-e) din Codul penal se comunică Serviciului de probațiune Mureș. În baza articolului 83 alineatul 4 din Codul penal coroborat cu articolul 404 alineatul 3 din Codul de procedură penală raportat la articolul 88 din Codul penal, atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării cu rea-credință a măsurilor de supraveghere sau a obligațiilor impuse ori ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, caz în care se revocă amânarea şi se dispune aplicarea şi executarea pedepsei. În temeiul articolului 397 alineatul 1 din Codul de procedură penală, raportat la articolul 25 alineatul 1 din Codul de procedură penală, respinge acțiunea civilă exercitată de Pop Răzvan Ioan, ca inadmisibilă. În temeiul articolului 25 alineatul 3 din Codul de procedură penală, dispune desființarea parțială a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției seria PC nr. 001534/25 ianuarie 2017 emis de către Direcția Poliția Locală din cadrul Primăriei Târgu Mureș în ceea ce privește mențiunile referitoare la recunoașterea faptelor fără obiecțiuni de către persoana sancționată și refuzul de a semna sunt neconforme cu realitatea. În baza articolului 274 alineatul 1 din Codul de procedură penală coroborat cu articolul 404 alineatul 4 litera e) din Codul de procedură penală şi articolul 398 din Codul de procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 1.200 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 200 de lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente fazei de urmărire penală și suma de 1.000 lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente fazelor de cameră preliminară și judecată. Ia act că inculpatul a fost asistat de apărător ales. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinței. Pronunțată la data de 24 iunie 2020 prin punerea prezentei hotărâri la dispoziția inculpatului, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței.”

Hotărârea, menținută de Curtea de Apel Târgu Mureș

În data de 22 decembrie 2021, la apelul ambelor părți, un complet de judecată din cadrul Secției penală și pentru cauze cu minori și familie a Curții de Apel Târgu Mureș a dat următoarea soluție: ”Tip soluție: nefondat. În temeiul articolului 421 alineatul 1 punctul 1 litera b Cod procedură penală, respinge, ca nefondate apelurile declarate de apelantul – inculpat S.G. (d.p.) şi apelantul – parte civilă P.R.I. (d.p.), împotriva sentinţei penale nr. 658 din 24 iunie 2021, pronunţată de Judecătoria Târgu Mureş, în dosarul penal nr. 10.825/320/2020. În baza articolului 421 punctul 1 teza finală Cod procedură penală, menţine hotărârea penală atacată. În baza articolului 275 alineatul 2 şi 4 Cod procedură penală, obligă fiecare apelant să plătească în favoarea statului suma de câte 50 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în procedura soluţionării prezentelor căi de atac. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică la data de 22 decembrie 2021.”

Alex TOTH