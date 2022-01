Megabuget pentru investiții și reparații anunțat de primarul Soós Zoltán

Share



Reprezentanții Primăriei municipiului Târgu Mureș au publicat în dezbatere publică, pe pagina web proprie, www.tirgumures.ro, proiectul de buget al instituției pentru anul 2022.

Rezumativ, propunerea de buget pentru acest an prevede venituri de 622,2 milioane de lei (comparativ, execuția bugetară a anului 2021 a fost de 410,9 milioane de lei), sumă care este defalcată după cum urmează: 410,4 milioane de lei pentru secțiunea de ”Funcționare” (față de 373,9 milioane de lei execuția pe anul 2021) și 211,7 milioane de lei pentru secțiunea de ”Dezvoltare” (față de 36,9 milioane de lei execuția pe anul 2021).

Venituri în creștere cu 20%

Potrivit primarului municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, bugetul propus pentru anul 2022 înregistrează ”o creștere în ceea ce privește veniturile orașului cu 20%”, sumă ”care se regăsește deja în investiții și reparații.”

”Față de 2021 când am avut 36 de milioane de lei destinate investițiilor acum avem 60 de milioane de lei din bugetul local pentru investiții, la reparații de la 26 de milioane de lei bugetul va crește la 35 de milioane de lei. Vom avea aproape 100 de milioane de lei pentru investiții și reparații, aproape dublu comparativ cu anul anterior. Această creștere majoră va fi resimțită și de către târgumureșeni, ceea ce înseamnă eficientizarea bugetului, după ce am plătit datoriile moștenite în acest an putem destina veniturile orașului exclusiv pentru investiții, reparații și dezvoltare”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Soós Zoltán.

Bugetul de salarii, mai mare doar pe hârtie

În ceea ce privește bugetul alocat cheltuielilor de personal, proiectul prevede majorarea acestuia de la 103,8 milioane de lei în 2021 la 125,5 milioane de lei în 2022. Majorarea va fi însă doar pe hârtie deoarece suma propusă include bugetarea tuturor posturilor, inclusiv a celor vacante, în conformitate cu articolul 26 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale.

”În ceea ce privește cheltuielile de personal precizez că acestea nu au crescut, doar că în acest an eram obligați să cuprindem toate posturile vacante ca și posturi existente. Nu înseamnă că vor fi cheltuiți mai mulți bani, dar trebuie să apară în buget, pe parcursul anului noi declarăm că aceste posturi sunt vacante și vom putea regrupa banii pentru investiții și reparații în continuare, deci nivelul de salarizare din cadrul Primăriei nu va crește”, a explicat primarul municipiului Târgu Mureș.

Alex TOTH