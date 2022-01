A fost Mister Târgu Mureș, acum e preot

Share



Deși putea urma o carieră fotbalistică sau de modeling, la 27 de ani a fost hirotonoit preot. A renunțat la plăcerile lumești, alegând bunurile mai înalte, mai dulci și mai trainice.

Dragii mei, vreau să vă vorbesc despre chemarea lui Dumnezeu si de ascultarea omului de Dumnezeu. Chemarea este irezistibilă, simți că te împlinește și nimic nu mai poate deveni prioritar în fața a ceea ce spune Domnul. Exemplul concret este preotul Sergiu Păcurar. S-a născut la Iernut și are 27 de ani. În anul 2017 a început Facultatea de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, iar anul acesta în Duminica după Botezul Domnului, în data de 9 ianuarie, a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Sâmboieni, Protopopiatul Gherla.

Un Mister fotbalist

Cine are revelaţia dumnezeirii, I se descoperă Dumnezeu şi instantaneu are şi revelaţia sinelui. Pentru părintele Sergiu Păcurar nu a durat mult până a început să-L cunoască mai adânc şi în Adevăr.

În anul 2017, în luna mai, cotidianul Zi de zi scria despre cea de-a 22-a ediţie a Zilelor Târgumureşene și despre tradiţionalul concurs de frumuseţe Miss & Mister Târgu-Mureş, unde câștigătorul a fost Sergiu Păcurar. La câteva luni suflă și titlul de Mister Transilvania. Presa a mai pomenit despre el în cei 14 ani în care a ajucat fotbal, în sezonul 2015-2016 fiind și în echipa lui Adrian Mutu, pe când acesta era antrenor la A.S.A. Târgu Mureș. Interesul față de fotbal a început să scadă în momentul în care părintele a început să se intereseze despre admiterea la Teologie. Și a început să se ostenească, dar o osteneală binecuvântată. Când omul începe să ardă de dragoste pentru Dumnezeu întreaga sa lume lăuntrică se preschimbă, fiind încălzită și sfințită de razele harului.

Cea care l-a dus pentru prima oară la biserică a fost bunica, ea i-a vorbit despre credință, deși la vremea aceea înțelegea și simțea atât cât putea înțelege un copil. Mai apoi, filmul biblic Iisus din Nazareth în regia lui Franco Zeffirelli l-a marcat ani la rând, îl viziona în fiecare an și în fiecare an, în momentul culminant, al răstignirii, se gândea că poate de data asta va fi altfel. „Adică Isus să nu mai fie răstignit, să nu mai fie sânge, să nu mai fie suferință, dar asta credeam în inocența mea de copil. Dorul de Dumnezeu și de biserică a fost mare, aveam ca o flacără în mine, care ardea. Și am simțit că, acum este momentul să fac treaba asta, Dumnezeu nu merită întârziere din partea noastră”, a menționat părintele Sergiu Păcurar în emisiunea La Măruță, din 11 ianuarie difuzată pe postul de televiziune ProTv. La creșterea lui duhovnicească a vegheat Înaltpreasfinţitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, căruia a ținut să-i mulțumească.

Rolul preotesei

Acum nu mai joacă pe teren, dar se mai uită la meciurile de fotbal,” pentru că este un microb în stare latentă”, după cum a afirmat. El este stelist, în schimb, soția sa Denisa Violeta, e simpatizantă a echipei CFR Cluj. Părintele Sergiu Păcurar a vorbit și despre rolul preotesei, atât în viața preotului, cât și în cea pastorală. Și-a cunoscut soția într-o biserică în Cluj, o femeie cu vocaţie, virtuoasă şi credincioasă, care înţelege datoriile soţului ei şi îi este de ajutor în fiecare zi, pentru a fi în slujba idealului pentru care s-a legat prin jurământ la hirotonie.

Preotul este foarte mulțumit de viața sa, după cum mărturisește, toate dorințele lui au fost împlinite, “Mulțumesc Celui ce m-a întărit, lui Iisus Hristos, Domnul nostru, că m-a socotit credincios și m-a pus să-I slujesc” a menționat pe pagina sa oficială de facebook.

Cotidianul Zi de zi îi urează mult succes. Săru ‘ mâna, părinte!, să te rogi pentru o viaţă sfântă şi curată spre mărirea lui Dumnezeu şi spre binele de mântuire al sufletelor noastre. Amin.