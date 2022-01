Doru Borșan, laureat la Royal Investment Summit pentru ”Cea mai inovativă tehnologie digitală”

Share



Directorul general al Smart City Technologies, omul de afaceri mureșean Doru Borșan, a câștigat luni seara, în Dubai, titlul de cea mai inovativă tehnologie în cadrul evenimentului Royal Investment Summit, sub patronajul Excelenței Sale, Sheikh Abdulaziz bin Duaij bin Khalifa al Khalifa, eveniment organizat pe durata a trei zile, în perioada 22-24 ianuarie.

Summit-ul Ultra Exclusiv a fost o oportunitate ideală pentru investitorii privați UHW, membrii familiei regale, proprietarii de afaceri promitatoare și inovative, din întreaga lume, de a evalua cele mai bune oportunități de investiții și dezvoltare pentru zona Golfului, și nu numai.

La eveniment au fost prezenți peste 200 de delegați din partea a peste 60 de companii, guverne sau familii regale din zona Golfului, discutându-se subiecte precum: inovație, blockchain, viitoare investiții în Consiliul de Cooperare al Golfului, educație, real estate, smart city, digitalizare, inteligență artificială. Printre oaspeții de seamă ai evenimentului amintim: Excelența Sa Shaikh Ebrahim Bin Khalifa Al-Khalifa, Preaînaltul Sheikh Mohamed Al Sabah, Carmen Gisela Vergara – ambasadoare din Panama, Hans Henrik Christensen – vice președintele al Guvernului din Dubai, Fabio Fontana – director executiv Neom, Ben Bilz – director strategic Red Sea, dar și Anamaria Prodan – vicepreședinte la compania Smart City Technologies.

Puncte între lumea reală și cea virtuală

În cadrul evenimentului au fost înmânate premii la 10 categorii, prin care au fost răsplătiți reprezentanți ai guvernelor și ai companiilor, care au prezentat soluții pentru dezvoltarea zonei Orientului Mijlociu.

„Îmi doresc să creez o punte între lumea reală și cea virtuală prin intermediul blockchainului, cu ajutorul monedei Neotech finance (NEOT) și să construim primul oraș Metaverse, Bucureștiul, unde vom putea crea o realitate virtuală. Îmi doresc să se creeze o simbioză între noi, deţinătorii de tehnologii, împreună cu dumneavoastră, familiile regale și guvernele, să dăm acea forţă care să transforme zona Golfului într-una complet digitalizată. Pe aceasta cale, multumesc Excelenței Sale Sheikh Abdulaziz bin Duaij bin Khalifa al Khalifa pentru invitația la acest eveniment prestigios, dar și colegilor mei prezenți pentru determinarea de care au dat dovada pentru a continua dezvoltarea zonei Golfului. Viitorul este acum!”, au fost cuvintele omului de afaceri mureșean Doru Borșan.

Tehnologii digitale smart city și safe city

Smart City Technologies face parte din familia tehnologiilor digitale smart city și safe city.

”Soluția noastră constă în captarea datelor din lumea reală și transformarea lor, în informații valoroase, cum ar fi gradul de inundabilitate, inventarierea mobilierului stradal, măsurători – înălțimi, lățimi, fațade, supeafețe, etc. la o precizie de sub un centimetri, pentru a vă ajuta să înțelegeți complexitatea mediului înconjurător. De asemenea, cu ajutorul inteligenței artificiale, determinăm calitatea rețelei rutiere, cât și managementul acesteia. Atât informațiile pe care le puteți extrage, cât și imaginile se accesează direct de pe server, ceea ce le face rapide și ușor de utilizat în procesele zilnice de lucru. Datele noastre sunt utilizate de companiile de telecomunicații, construcții, asigurări, arhitectură cât și de autoritățile publice – guverne. Soluția noastră va ajuta să planificați viitoarele proiecte într-un mod eficient, simplu și rentabil. În prezent, produsul nostru este utilizat în cele mai importante capitale și orașe precum Berlin, Viena, Göteborg, Bucuresti, Zurich, Paris, Miami sau New York”, a subliniat CEO-ul Smart City Technologies.