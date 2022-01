Ziua Culturii Naționale, la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”

Share



Manifestările dedicate Zilei Culturii Naționale organizate în cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin au continuat miercuri, 19 ianuarie, prilej cu care au fost abordate aspecte din opera eminesciană.

„Activitatea de la Liceul Teoretic Lucian Blaga a fost dedicată aniversării a 172 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu și Zilei Culturii Naționale. Au fost prezentate filmulețe despre viața poetului, elevii primind la final și un joc Kahoot pentru feedback. Au fost precizate câteva opinii ale criticilor în legătură cu opera eminesciană, urmate de romanțe care ne-au încântat. În același timp, am sărbătorit și Ziua Culturii Maghiare prin recitări și prezentări ale unor poeți importanți, punând accent pe consecințele pozitive din punct de vedere cultural-artistic ale conviețuirii etniilor. De asemenea, am dorit ca de Ziua Culturii să promovăm valorile artistice și am premiat elevii participanți la diferite concursuri, dintre care amintim: ”Cortine de cerneală”, organizat de Colegiul Petru Maior, Reghin, Concursul dedicat zilei de 1 Decembrie și „Rapsodii de iarnă”, ultimele două coordonate de Liceul Teoretic Lucian Blaga, Reghin”, ne-a declarat Magda Suciava, profesoară de Limba Română în cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”.

