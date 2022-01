”Filipii de Iarnă”, mitologie, semnificații și obiceiuri

Share



Muzeul Etnografic ”Anton Badea” din Reghin face o nouă prezentare a obiceiurilor populare din această perioadă de an, cea mai recentă fiind cea cunoscută sub numele de ”Filipii de Iarnă”. „Perioada cuprinsă între 25 ianuarie și 2 februarie este cunoscută sub numele de ”Filipii de Iarnă”. Această sărbătoare marchează în calendarul popular sfârșitul unei lungi perioade de împerechere a lupilor, începută cu 80 de zile în urmă, la ”Filipii de Toamnă”. Această sărbătoare marchează în calendarul popular sfârșitul unei lungi perioade de împerechere a lupilor, începută cu 80 de zile în urmă, la ”Filipii de Toamnă”. Filipii sunt zeități protectoare, care ocroteau animalele din gospodării și aveau puterea de a asmuți lupii asupra celor care nu-i cinstesc cum se cuvine. Filipii de Iarnă erau ținuți de obicei în satele colinare și de munte unde lupul reprezenta o primejdie destul de mare. Se știe despre lup, că odată intrat într-un adăpost de vite sau într-o turmă de oi, sfâșie prada la întâmplare pentru o întreagă haită. Pe unde trece lupul rămâne prăpăd. Această vietate a fost personificată și aleasă simbol mitic de către strămoșii noștri. Ei l-au invocat în luptă dar și în alte împrejurări, așa cum îl reprezintă obiceiurile, mitologia, folclorul și arta populară românească”, spun reprezentanții Muzeului Etnografic ”Anton Badea” din Reghin.

Potrivit acestora, în zilele cuprinse în intervalul 25 ianuarie-2 februarie, „nu se coase, nu se spală pe cap și nu se dă cu împrumut, pentru că altfel lupii vor mânca vitele”. „În prima zi de Filipi, femeile lipeau gura sobei cu lut ca să se lege și gura lupilor. La hornul casei se agață o secure, existând credința ca astfel vor fi uitate animalele din gospodărie. În zilele Filipilor de Iarnă se fac și prevestiri cu privire la vremea ce va urma. Dacă în perioada următoare va fi lună plină, atunci anul va fi unul roditor, iar dacă va fi ger fără ploaie sau ninsoare, atunci luna februarie va fi una ploioasă. Prin aceste manifestări ceremoniale ale Filipilor, lupul sugerează mitologic, ideea străveche a legăturii dintre naștere și moarte, fertilitate și sterilitate”, se arată în finalul prezentării.

(Redacția)