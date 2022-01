Dragoș Stepa, totul despre rugby-ul mureșean

Share



Fii la curent cu noutățile din rugby! Există un singur om care are satisfacția de a participa la reclădirea și consolidarea acestui sport, și se numără printre cei care pot face, realmente, diferența într-un județ în care rugby-ul este departe de a fi cel mai popular sport: Dragoș Stepa, președintele Asociației Club Sportiv Lupii Transilvaniei.

Reporter: Voința de a munci din greu, flexibilitatea și cunoașterea profundă a fenomenului rugbystic, vă încadrează într-o categorie rară de antrenori. Pentru început, spuneți-ne câteva cuvinte despre dvs.

Dragoș Stepa : Mă numesc Stepa Dragoș Mihai, născut la Lupeni (Valea Jiului) pe 25 Aprilie 1992. Sunt președintele Asociației Club Sportiv Lupii Transilvaniei, până nu de mult singurul club din județul Mureș pe partea Rugby-stica, antrenor, arbitru, responsabil dezvoltare.

Reporter: De unde această pasiune pentru rugby?

D.S. Pasiunea a început, practic, de la primele antrenamente, în fața blocului foarte mulți dintre colegi sau vecini practicau de ceva vreme rugby, în Valea Jiului era o pepinieră foarte mare cu echipe în primele eșaloane de Rugby din țară. Am început undeva prin anul 1999 la vârsta de 7 ani, la echipa orașului de atunci “Mînerul Lupeni”. De la primul antrenament a fost o plăcere foarte mare și drept dovadă stau cei 22 de ani de activitate în acest sport.

Reporter: Ce alte pasiuni aveți?

D.S.; Muzica cu siguranță, venind și dintr-o familie de artiști.

Reporter: Ați resuscitat acest sport în județul nostru?!

D.S.: Poate cuvântul “resuscitat” e prea mare. E vorba de pasiune și de ce știi să faci cu adevărat bine. În toamna anului 2015, un fost coleg care făcea parte dintr-un proiect de amploare la vremea respectivă a luat legătura cu mine și mi-a propus să fac parte din acea structură. Am primit un telefon și am avut ocazia de a mă forma ca și antrenor în cadrul Clubului Juvenes pe partea de copii și junior. A fost o colaborare superbă din toate punctele de vedere, fiind și primul eveniment rugbystic de amploare după 25 de ani de absență a acestui sport în județ, din câte îmi amintesc este material publicat în cotidianul Zi de zi din perioada respectivă. În anul 2017 am încheiat colaborarea cu cei de la Juvenes și am pornit conceptul clubului “Lupii Transilvaniei”. De atunci și până acum am fost singura structura de rugby din județ, iar de anul trecut prin colegul Bogdan Manea, a luat naștere o echipă de copii și juniori și în Sighișoara(Titanii Sighișoara).

Reporter: Ce grupe de jucători aveți?

D.S.: Plecând de la proiectul Juvenes și înființând Lupii Transilvaniei în perioada 2018-2019 (chiar și puțin din 2020) am avut 3 grupe de copii și junior. 2 Grupe de băieți și o Grupă de Fete. Privind orașul și nevoia de cunoaștere în sport, ne-am axat mai mult la început pe Rugby Non-Contact, adică un fel de- a prinselea cum jucăm în față blocului, dar cu un balon de rugby în mână.

Împreună cu cei de la Arlechinii București am format un parteneriat și am dezvoltat Rugby Touch (ce va povesteam mai sus) la nivel național. Proiectul se numește Touch România și în prezent avem peste 15 echipe care participă în general la competițiile organizate.

Reporter: Ce obiective aveți în viitor?

D.S: După cele povestite mai sus, a urmat o perioadă de pauză, unde nu am mai avut copii și juniori, iar eu am dezvolat echipa de seniori, seniori amatory cu care am participat inclusiv la turnee internaționale și participăm activ într-un campionat de “amatori” , încă de anul trecut. În prezent avem și două grupe de copii și juniori și în formare o a treia grupa pe categorii de vârstă diferite.Unde, foarte important de menționat este faptul că, împreună cu cei de la Sighișoara încercăm printr-un număr mai mare de elevi să reprezentăm județul la Campionatele regionale și naționale plus alte competiții.

Reporter: Ce mesaj aveți pentru părinții care cochetează cu ideea de a-și da copilul la rugby?

D.S : În septembrie, octombrie mulți părinți sunt ocupați să găsească o activitate sportivă potrivită pentru creșterea fizică și educativă a copiilor lor. Unii dintre ei au ideea ciudată de a le permite să încerce Rugby-ul. Atenție însă, Rugby-ul poate afecta puternic viitorul copiilor tăi. Dacă îi duci pe teren, nu vor trebui doar să învețe logica și regulile jocului, dar se vor găsi cufundați într-o lume care le-ar putea afecta alegerile și obiceiurile viitoare. Vor intra în contact cu o cultură care nu coincide întotdeauna cu comportamentele sociale pe care le observăm zilnic în acest nou mileniu ciudat. Toți, de la președinte, manageri și antrenori vor încerca să-i învețe lucruri precum respect pentru adversari și reguli. Vor trebui să accepte alegerile arbitrului și nu vor putea să se prefacă că au suferit un fault, nu vor putea, în mod viclean, să se arunce la pământ încercând să obțină o pedeapsă în favoarea lor. De asemenea, ar putea învăța și alte lucruri, precum acea idee ciudată de susținere a tovarășilor lor, de ajutare a jucătorilor mai slabi, de salutare a oponenților la finalul jocului și de a sărbători alături de ei, indiferent de rezultatul pe teren. Mai mult, această cultură ciudată ar putea influența și abilitățile de relaționare ale copilului. Pe terenurile de Rugby avem ideea absurdă de a dori să învățăm că nu putem învinge de unii singuri, că trebuie să muncim împreună, că este esențial să colaborăm pentru a atinge același obiectiv.

Într-o societate unde cei care nu respectă regulile se îmbogățesc mai ușor, în care adversarul devine imediat dușman și trebuie umilit, distrus, dizgrațiat, eliminat, o societate în care nici măcar instituțiile nu își respectă întotdeauna rolul social. Unde viclenii excelează și conduc. Egoismul, carierismul și interesele personale sunt motoarele acestei societăți. Din acest motiv este firesc să puneți o întrebare simplă:” astăzi, mai ajută să știm cu adevărat să lucrăm în armonie cu ceilalți? are sens respectul?” Îndoiala pentru părinți este enormă și naturală. Trebuie să alegeți cu atenție și să va gândiți mai presus de toate la viitorul lor și, de asemenea, la viitorul nostru, al tuturor. Poate că Rugby-ul este sportul potrivit, motiv pentru care vă așteptăm pe teren, credem și gândim că tot ceea ce facem este util pentru copii și pentru societatea în care trăim. Poate doar urmăm un vis stupid, dar mergem înainte oricum tot timpul. Aceasta este ceea ce am învățat.

Amalia VASILESCU