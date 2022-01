FOTO: O clădire neutilizată a fost salvată. Studium Hub, punte în comunitate

Share



Organizațiile neguvernamentale din județ, dar nu numai au la dispoziție din luna decembrie câteva mii de metri pătrați unde angajații și voluntarii lor își pot pregăti proiectele, organiza evenimentele sau se pot relaxa în pauze. Studium Hub, dezvoltat de Fundația Studium-Prospero și finanțat de Guvernul maghiar, va deveni un spațiu emblematic pentru sectorul neguvernamental, fiind gândit ca un centru multifuncțional care abundă în tehnologie și care ține cont, pe de altă parte, de nevoia de a te simți bine, împlinit și creativ într-un loc în care te duci să muncești. De aceea, spațiile sunt colorate în pasteluri, cu excepția cafenelei unde tapetul e viu multicolor, iar fotoliile îmbrăcate în roșu, ambele ca o prelungire a conversațiilor vivace care s-au purtat și se vor purta aici. Pe lângă ONG-uri, rezidenții, artiștii și preoții unitarieni sunt “privilegiați” ai proiectului Studium-Prospero, având la dispoziție locuințe de serviciu cu personalitate, în camere care păstrează arhitectural atmosfera de altădată și de unde au parte de priveliștea centrului vechi al Târgu Mureșului.

Momentul inaugural – tăierea panglicii. Jung János, Béres András, Nagy László, Kecskés Csaba, Kelemen Hunor, Potápi Árpád János, Brendus Réka, Vass Levente

Acum mai bine de o lună, când zorii celui de-al cincilea val pandemic doar erau anunțați, a fost inaugurat, la întretăierea Pieței Bolyai cu strada Borsos Tamás, Studium Hub, un spațiu de coworking pentru organizațiile neguvernamentale din județ și nu numai, dezvoltat de Fundația Studium-Prospero, cu finanțare de la Guvernul maghiar. Ca paranteză, pentru cei cu vârsta de 40+, acum vreo 20 de ani era Boema. Pentru cei 60+, acolo a fost restaurantul Oroszlán – în traducere Leul sau La vânătorul. Din ce am aflat însă la momentul inaugurării, fostul proprietar se numea Oroszlán, iar memoria locului este păstrată și reinterpretată în logo-ul Studium Hub.

Revenind, nu este o surpriză astfel că ceremonia a fost onorată de către doi reprezentanți ai statului vecin – Potápi János Árpád, secretar de stat pentru politică națională, și Brendus Réka, șef al Secretariatului de stat pentru politică națională, pe lângă numeroșii participanți de la nivel național și local, cu câteva excepții, semn că nici atunci când se construiește ceva, și nu mă gândesc doar în sens fizic de clădire, ci relațional, unii nu pot trece peste orgolii. Numele absenților nu au importanță însă din punctul meu de vedere.

Vass Levente

“Finanțarea de 1,2 miliarde de forinți (3,6 milioane de euro) a fost obținută din surse din Ungaria, prin Secretariatul de Stat pentru maghiarii de pretutindeni. Din această sumă, 1,5 milioane de euro au fost plătite Bisericii Unitariene de către Fundația Studium-Prospero cu scopul de a închiria printr-un contract de închiriere pe 40 de ani acest imobil. Astfel, Biserica Unitariană a rămas proprietarul clădirii, iar Fundația Studium Prospero este chiriaș pe încă 38 de ani, pentru că au trecut puțin peste 2 ani din acest contract. Noi ne-am asumat ca din restul banilor să realizăm această investiție frumoasă”, ne-a explicat Vass Levente, președinte executiv al Fundației Studium-Prospero.

Cei prezenți s-au putut preumbla de la subsol până la etajul doi pentru a vizita săli de conferință, săli de ședințe, cafeneaua, spațiile de coworking și cele 14 apartamente destinate rezidenților și artiștilor, respectiv preoților Bisericii Unitariene.

“Această nouă instituție ne leagă, ne pune alături, rezolvă niște probleme, niște lipsuri, dar în același timp prin înfățișarea sa, prin spațiile create generează noi idei, aceste noi idei pot fi și pot sta la baza colaborării și între etnii, și pentru bunul mers al lucrurilor în Târgu Mureș și pentru calitatea acelor evenimente pe care putem astăzi să le organizăm împreună. Va fi sarcina comună să avem grija de această clădire. Va fi sarcina comună să găsim soluții și finanțare pentru a fi susținută și sper din tot sufletul ca și partea de jos, având în vedere că acolo avem peste 500 de metri pătrați să o putem folosi pentru evenimente culturale, pentru expoziții etc. Mă bucur extraordinar de mult că s-a realizat, iar după 18 ani de când am avut șansa să fac prima locuință a noastră de serviciu pe strada Trébely, mă simt onorat că am putut face parte ca inițiator, ca președinte executiv al fundației din acest proiect”, ne-a spus Vass Levente într-un interviu pe care ni l-a acordat.

Un proiect abandonat

În clădirea care acum găzduiește Studium Hub, despre ale cărui funcționalități voi reveni mai jos, era proiectat să ființeze un hotel. Criza financiară care a început prin România în 2009 a pus capăt proiectului de hotel de 4 stele cu 28 de camere. Investitorul ar fi dorit să cumpere imobilele – terenul și clădirea -, însă biserica nu a acceptat și astfel au ajuns într-un impas.

Curatoriul Fundației Studium-Prospero care numără 12 membri, la inițiativa dr. Vass, a văzut oportunitatea de a transforma proiectul abandonat al hotelului într-o clădire multifuncțională și astfel a fost semnat parteneriatul cu Biserica Unitariană.

“Clădirea a fost preluată în roșu, trebuia revopsită, acoperișul – reparat, geamurile înlocuite, iar în interior era beton și cărămidă. Am făcut modificarea de destinație conform legii și am obținut autorizația de construire, după care am trecut la efectuarea modificărilor și finalizarea clădirii. Firma care a preluat proiectul pe parte de arhitectură a fost Multinvest, iar arhitecții care s-au ocupat de clădire au fost Alexandra Iuga și familia Gogolák – Zsolt și Margit”, continuă Vass Levente să ne explice.

Firma care a câștigat licitația pentru lucrările de construcții a fost compania Indoor, deținută de Ördög Zsolt, iar pe locul al doilea s-a clasat o asociere între firma Ever Green Construcții și Verdi. Până la urmă, câștigătorul a cooptat și asocierea în proiect, astfel că au lucrat toate cele trei firme la transformarea clădirii.

O altă firmă care a avut o parte importantă în proiect este Napa Impex, care a realizat lucrările de instalații electrice, iar colaboratorii lor din București au realizat întreg sistemul care ține de digitalizare, de comunicare și dotarea sălilor de conferințe. De altfel, ca un detaliu poate important, amintesc că 80% din companiile implicate în proiect sunt din județul Mureș.

Zilahi Imre

Orawetz Ágnes s-a ocupat de decorarea interioară alături de Zilahi Imre, de la mobilier, la finisaje, la micile detalii decorative care individualizează un spațiu, Vidra Lajos și Károly Róbert au asigurat dirigenția de șantier, iar Boda Gergely, Székely Loránd, Káli István, Barabási István, Balogh Lehel sunt oamenii din partea Fundației Studium-Prospero care s-au preocupat de bunul mers al proiectului.

Ce a însemnat regândirea proiectului

Alexandra Iuga

Acea investiție din proiectul inițial a fost finalizată doar ca anvelopă a clădirii, s-a terminat exteriorul, completează arhitectul Alexandra Iuga, care ne-a vorbit despre ce s-a întâmplat după reluarea lucrărilor în 2018. “Având anvelopa finalizată, dar după 10 ani în care a stat neutilizată, existau anumite degradări, pentru exterior s-a păstrat imaginea cu care a fost autorizată, iar în interior a avut loc recompartimentarea integrală a spațiului, astfel încât la subsol să poată fi organizate evenimente, cu un număr destul de mare de utilizatori, au fost prevăzute grupuri sanitare, vestiare, garderobă pentru toți, la parter sunt cafeneaua care a fost refăcută, spații de birouri coworking care au fost recompartimentate, acele spații mari de conferință erau prevăzute și la hotel, și atunci au fost fructificate acum, iar camerele de hotel au fost regândite, astfel încât să fie folosite ca apartamente, a fost demolat ceea ce a fost construit și s-a regândit toată structura etajelor. Toate finisajele au fost făcute de la zero, fațadele au fost refăcute în totalitate, ferestrele recondiționate sau schimbate acolo unde a fost cazul, au fost montate lifturile”, ne-a spus arhitectul.

Clădirea cu trei mari funcțiuni a fost gândită ca un spațiu comun al comunității în care să se lucreze împreună și să se organizeze diverse evenimente care să fie marcate de tehnologie, de inovație.

Sala de conferință – parter

Sala de conferință – mezanin



În cafenea

“Sunt două mari săli de conferințe, cea de la parter și cea de la mezanin. Partea de subsol a fost gândită în totalitate ca spațiu pentru evenimente, pentru diverse ateliere care să fie cu VR, care să pună accentul pe inovație, pe ceea ce ne așteaptă în viitor ca tehnologie. Toate sălile de conferință, inclusiv subsolul sunt interconectate, tocmai pentru a putea ține conferințe mari la care să poată participa inclusiv persoane care nu pot fi prezente. A doua mare funcțiune este incubatorul de afaceri care dorește să ofere organizațiilor neguvernamentale sau firmelor mici spații, birouri, care pot fi accesate oricând pe bază de programare și care să satisfacă toate nevoile, de la săli de ședință la birouri în care să poată lucra, dispunând de toate facilitățile. Cafeneaua a fost gândită să deservească atât sălile de conferință, cât și birourile, dar să fie și un spațiu pentru diverse întâlniri sau evenimente culturale în care, la fel, să se pună accentul și pe tehnologie. Sunt montate tabletele inteligente în toată clădirea care pot fi accesate de turiști, spre exemplu, care pot veni aici, se opresc la cafenea și pot descoperi diverse tururi ale orașului, au biblioteci cu informații legate de diverse clădiri, monumente sau atracții turistice pe care le pot vedea în oraș. Etajele I și mansarda au fost gândite ca apartamente pentru tineri rezidenți și artiști care să fie încurajați să rămână în oraș, să lucreze aici și să aibă condiții bune de trai la noi în oraș. Sunt 14 apartamente care au un spațiu deschis, o chicinetă cu o cameră de zi deschisă, un dormitor și un spațiu de depozitare, un dressing mai mare. Este un spațiu destul de generos, modern, cu toate utilitățile”, a adăugat Alexandra Iuga.

















Spațiile de coworking – birouri, spațiu comun, sală de ședințe

“Fundația Studium-Prospero are în orașe din țară aproape 60 locuințe de serviciu, deci știm cum să facem acest lucru. Oferim tinerilor rezidenți, asistenți universitari posibilitatea de a locui în aceste apartamente între 2 și 4 ani, pentru care nu trebuie să plătească chirie, însă trebuie să suporte cheltuielile cu utilitățile. Aproape 600 de familii am ajutat în ultimii 20 de ani. Vor fi 13 locuințe în care vor sta aceste familii”, a completat Vass Levente.





Privire în (din) apartament

Din totalul de 14 apartamente, Biserica Unitariană din Târgu Mureș, prin cele două parohii din Dâmbu Pietros și Piața Bolyai, va beneficia, conform contractului, pentru preoții lor tineri de câte o locuință de serviciu, exact în aceleași condiții în care sunt acordate medicilor rezidenți și viitorilor artiști.

Există două accese: accesul principal care face legătura la subsol, parter și sălile de conferință care sunt în partea dinspre Liceul Bolyai, iar pentru viitorii locatari este accesul din spate, unde sunt prevăzute locuri de parcare pentru fiecare apartament și pentru cei care administrează clădirea, sunt birouri pentru cei care administrează clădirea la etajul 1 între cele două săli de conferință, sunt două lifturi unul care deservește zona publică, de subsol, săli de conferință, incubator de afaceri și birourile administrative, și un lift care este pentru apartamente. Apartamentele rezidenților beneficiază și de un spațiu mare în care se pot ține biciclete, cărucioare, trotinete, la parter. Accesul se face pe bază de card.





“Subsolul, parterul și spațiile dinspre Piața Bolyai au un sistem propriu de HVAC – climatizare, încălzire cu chiller și centrale de tratare a aerului puse pe acoperiș care asigură încălzirea și răcirea tuturor spațiilor, iar apartamentele au fiecare un sistem propriu, astfel încât să poată fi făcută contorizarea separat. Pe partea de incubator, am încercat să mergem pe spații cât mai vizibile, este foarte multă sticlă, am încercat să facem un spațiu deschis din care să vezi totul, dar în același timp în momentul în care se închid ușile să ai intimitate. Spațiile se închid foarte bine și din punct de vedere acustic. La fel, pentru apartamente, toate materialele sunt de foarte bună calitate astfel încât chiar dacă este organizată o conferință și este gălăgie, să nu fie sesizabilă și în interiorul apartamentelor”, continuă arhitectul.

Mobilierul a fost atent ales pentru a răspunde nevoii de multifuncționalitate și să poată să fie transformat rapid, să fie reglabil și depozitat ușor.

Coworking și incubator pentru ONG-uri

Reprezentanții Fundației Studium-Prospero au discutat cu omologii lor din organizații neguvernamentale despre acest proiect, observând interes pentru utilizarea spațiilor de coworking și a sălilor de conferință, ședințe etc. De altfel, deja au fost evenimente ale ONG-urilor organizate aici, înainte de inaugurarea oficială și după.

Însă pentru cei care nu știu încă despre Studium Hub, președintele executiv al fundației vine cu lămuriri.

“Organizațiile pot să rezerve mesele din mijloc de la parter sau chiar cele două săli de ședințe unde avem loc pentru 10-15 oameni. Una este dotată clasic cu videoproiector, cu ecran, cealaltă cu televizor, cu posibilitatea de a fi conectată cu exteriorul sau cu cele două săli de conferință, astfel pot să își desfășoare ședințele de raport, de consiliu director sau chiar pot rezerva acele săli pentru activități în cadrul unor programe de adulți. Astfel încercăm să ajutăm activitatea acestor organizații neguvernamentale care au rolul lor în bunul mers al societății românești. Pe lângă acestea, în jurul acestor săli avem șapte birouri, iar la etaj alte șapte, care conform calculelor noastre vor fi la dispoziția a aproximativ 25 de organizații”, ne explică Vass Levente.

Organizațiile interesate pot să trimită o cerere, însoțită de o prezentare la adresa office@studium.ro. La selecție se va ține cont de intensitatea activității organizațiilor, dar și de faptul că acest sprijin înseamnă îmbunătățirea activității, a managementului organizațiilor.

Fondatorii Studium Hub s-au gândit la o soluție și pentru organizațiile negurvemamentale de mici dimensiuni, dar active. “Mai avem la etaj un birou, pentru organizații oaspete. Sunt foarte multe organizații care numără o singură persoană, are cod fiscal, sediu social, dar, de fapt, o persoană rezolvă aproape tot de pe calculatorul său de acasă. Nu-i trebuie un birou neapărat, dar s-ar putea ca timp de două-trei zile, de trei-patru ori pe an să aibă o conferință de presă, pentru care sunt necesare mape de presă, să aibă nevoie de un birou pentru a se întâlni cu sponsori sau să susțină o prezentare pentru a primi o finanțare, atunci poate să solicite pentru două-trei zile acest birou. Printr-un parteneriat pot să primească gratuit acest birou”, subliniază Vass Levente.

În încheiere, aș mai menționa că clădirea este funcțională, iar cei interesați se pot adresa secretariatului acesteia pentru a obține alte informații.

Ligia VORO