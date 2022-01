VIDEO, FOTO: Anais Budin, ”micuța Claude Monet”

Share



Unii copii sunt capabili să creeze adevărate opere de artă, asemănătoare cu cele ale artiștilor adulți, încă de la o vârstă fragedă, fără să fi luat vreodată lecții de desen. Un astfel de copil este Anais Budin, cu un talent extraordinar de a se exprima prin pictură. La vârsta de 10 ani a avut prima ei expoziție personală de pictură, în cadrul căreia a expus tablouri realizate de-a lungul timpului. Expoziția, intitulată ”Armonii” a fost realizată cu sprijinul Clubului Rotary Maris Târgu Mureș, vernisajul având loc joi, 20 ianuarie, la parterul Hotelului ”Grand” din Târgu Mureș.

Talent și pasiune pentru artă

Primul contact cu pictura a avut loc la numai 5 ani, încă dinainte ca Anais să reușească să se exprime corect. Pentru ea evadarea în lumea armoniei culorilor a fost un mod de a se refugia din calea unei probleme medicale cu care a fost diagnosticată la vârsta de 4 ani, hipoacuzie neurosenzorială bilaterală, formă medie, ceea ce a necesitat protezare auditivă bilaterală.

Primul îndemn de a picta a venit din partea primei educatoare, Diana Comșa, care i-a observat talentul și potențialul de viitor. Anais a fost înscrisă ulterior, la vârsta de 6 ani și jumătate, la Școala Populară de Arte din Târgu Mureș, fiind cel mai tânăr cursant la cursurile de Pictură/Grafică a profesoarei Lucia Călinescu, cursuri pe care le frecventează și în prezent.

De-a lungul timpului, vocația și talentul său au fost observate la numeroase concursuri la care a participat și de unde a venit cu premii și distincții. Anais este elevă în clasa a III-a la Gimnaziul ”Nicolae Bălcescu” din Târgu Mure și, în ciuda problemei sale medicale, a dovedit o mare tărie de caracter și s-a afirmat printre cei mai buni elevi din clasa ei, având note și rezultate extraordinar de bune. Pasiunea pentru artă nu se limitează doar la pictură, ci s-a extins și pentru lumea dansului. Astfel, Anais frecventează cursurile de dans ale clubului Together Dance, având și în acest domeniu rezultate deosebite, trofee și medalii.

Pasiunea sa pentru frumos, talentul ce izvorăște dintr-un copil ce abia a împlinit 10 ani, nu au trecut neremarcate. Cadoul pentru aniversarea sa de 10 ani a fost o expoziție de pictură, organizarea acesteia fiind prilejuită de Clubul Rotary Maris Târgu Mureș.

”Am organizat această expoziție pentru Anais, deoarece mama ei, fiind colegă de serviciu cu mine, îmi povestea despre talentul fetei sale. Și spunea că cea mai mare dorință a lui Anais ar fi să-i organizăm prima ei expoziție, să-i fie cunoscute lucrările. Ulterior, am aflat ca ea are și o deficiență de auz și necesită protezare auditivă. Bineînțeles, protezele se schimbă cu timpul, iar Anais are nevoie de proteze tot mai performante ca să perceapă și lumea sunetelor. Scopul acestei acțiuni (expoziția de pictură ”Armonii” – n.r.) a fost și de a aduna bani pentru a cumpăra un dispozitiv auditiv ca să-i oferim lui Anais bucuria de a recepționa sunetele”, a declarat Dr. Marinela Gabor, președintele Clubului Rotary Maris Târgu Mureș în anul rotarian 2021-2022.

O poveste profundă, expusă prin culoare, în fiecare tablou

Tehnica de pictură a lui Anais, deosebită din multe puncte de vedere, a fost prezentată în cadrul vernisajului expoziței de către pictorul, sculptorul și muzeograful Vasile Mureșan.

”Un copil de vârsta aceasta să aibă asemenea profunzimi este extraordinar. Are talent, forță, sensibilitate”, a descris-o în câteva cuvinte cunoscutul artist pe Anais.

În prezentarea lucrărilor Vasile Mureșan a comparat talentul lui Anais cu cel al lui Claude Monet, făcând referire la talentul acesteia de a face difuzie de culoare, de a amesteca culorile. Totodată, reputatul artist a lădat modul în care Anais a reinterpretat o lucrare a celebrului pictor care a redat pe pânză peisajele grădinii sale de la Giverny.

”Această lucrare îmi amintește de un Monet, dar este o interpretare proprie și este un mare lucru la această vârstă să scoți asemena tonuri, nuanțe”, a precizat Vasile Mureșan.

Lucrarea, intitulată ”Grădina japoneză”, este una dintre preferatele tinerei artiste.

”La lucrarea ”Grădina japoneză” am lucrat două luni. Este pictura mea preferată pentru că îmi doresc să ajung în Japonia, să cunosc culorile și mai bine, în realitate”, a spus Anais.

O lucrare îi ia două luni, o săptămână, două ore sau poate mai mult, depinde de cât de mare este, spune Anais. Dar în momentele în care se refugiază în pictură intră într-o lume aparte și amestecă culorile fără să aibă o țintă aparte, doar talent și multă imaginație.

”Pictura îmi aduce liniște. Pun culorile pe șevalet, le învârt, se amestecă și apoi iese o culoare frumoasă fără să îmi dau seama ce culoare este și îmi dau seama dacă trebuie să o folosesc sau nu. De obicei toate culorile sunt puse pe pânză”, a dezvăluit Anais unul dintre secretele ce stau în spatele frumuseții creațiilor sale.

Ce își dorește pe viitor, după prima sa expoziție? ”Mă văd într-un viitor cu multe expoziții, cu ce mi-am dorit să ajung și mă văd într-un câmp cu flori, pictând”, a mărturisit micuța artistă.

La finalul vernisajului, la care au participat familia sa, colegii de clasă, mentori, membrii ai Rotary Maris Târgu Mureș și nu numai, Anais a fost surprinsă și cu un tort de ziua ei, din partea membrilor Clubului Rotary Maris Târgu Mureș.

Text și foto: Arina TOTH