Mureș: Ghid privind notificarea breșelor de securitate, lansat în premieră în limba română

Asociaţia Specialiştilor în Confidenţialitate şi Protecţia Datelor din România (ASCPD) a lansat, în premieră, traducerea în limba română a noului ghid de clarificare a situaţiilor frecvente în care pot apărea breşe de securitate, elaborat de Comitetul European pentru Protecţia Datelor (EDPB), a declarat vineri, 28 ianuarie, pentru Agerpres, preşedintele asociaţiei, Marius Dumitrescu.

„Ghidul a fost adoptat în versiunea finală, după consultarea publică, în 14 decembrie 2021, şi a apărut din nevoia de o abordare orientată spre practică, bazată pe cazuri, care utilizează experienţele dobândite de Autorităţile de Supraveghere de când GDPR este aplicabil. Documentul reflectă experienţele comune ale Autorităţilor de Supraveghere din SEE de când GDPR a devenit aplicabil, iar scopul său este de a ajuta operatorii să decidă cum să gestioneze încălcările securităţii datelor cu caracter personal şi ce factori să ia în considerare în timpul evaluării riscurilor. Acest ghid, pe care îl considerăm ca fiind extrem de util operatorilor şi practicienilor din domeniul protecţiei datelor personale, a fost tradus în limba română de doamna Daniela Simionovici, vicepreşedinte ASCPD, şi este pus la dispoziţie, gratuit, tuturor celor interesaţi, pe site-ul oficial al ASCPD”, a declarat Marius Dumitrescu.

El a spus că pe lângă traducerea Ghidului EDPB, „Exemple privind notificarea încălcării securităţii datelor cu caracter personal”, ASCPD a introdus şi numeroase note de subsol prin care explică o serie de termeni cu care oamenii nu sunt familiarizaţi.



Marius Dumitrescu a arătat că documentul este destinat să completeze Ghidurile WP250 şi reflectă experienţele comune ale Autorităţilor de Supraveghere din SEE din momentul în care GDPR a devenit aplicabil, scopul fiind să ajute operatorii să decidă cum să gestioneze încălcările securităţii datelor cu caracter personal şi ce factori să ia în considerare în timpul evaluării riscurilor.

Preşedintele ASCPD a precizat că lansarea ghidului în limba română a avut loc în contextul aniversării Zilei Europene a Protecţiei Datelor, care marchează, vineri, împlinirea a 41 de ani de la adoptarea, în anul 1981, la Strasbourg, a Convenţiei 108 pentru protecţia persoanelor, referitoare la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal.

„România a ratificat, prin Legea nr. 290 din 9 decembrie 2021, Protocolul de amendare a Convenţiei 108, deschis spre semnare la data de 10 octombrie 2018 la Strasboug şi semnat de ţara noastră pe data de 26 iunie 2020 (…) Pentru a marca acest eveniment, Asociaţia Specialiştilor în Confidenţialitate şi Protecţia Datelor din România (ASCPD), înfiinţată în anul 2017, a organizat o conferinţă internaţională cu peste 600 de participanţi din 18 ţări de pe 6 continente. În perioada 20-21 ianuarie, ASCPD a organizat în parteneriat cu IAPP -The International Association of Privacy Professionals şi IAPP Romanian KnowledgeNet Chapter, cea de-a doua ediţie a Conferinţei Naţionale PR!VACY ROMANIA 2022 la care au participat peste 600 de persoane din 18 ţări. Prima zi, a fost dedicată prezentărilor în limba engleză şi şi-a propus o călătorie virtuală în jurul lumii pentru a afla ultimele noutăţi despre legislaţia specifică din diferite părţi ale lumii (UE, Europa de Est – Non UE, America de Sud, SUA, Canada, Rusia, Japonia, Africa şi Australia), la acest eveniment participând invitaţi din 10 ţări, de pe 6 continente. Cea de-a doua zi a fost dedicată prezentărilor în limba română şi au fost organizate două dezbateri pe tema armonizării legislaţiei europene existente cu evoluţia tehnologică şi a impactului GDPR în România în ultimii patru ani”, a precizat Dumitrescu.

Asociaţia Specialiştilor în Confidenţialitate şi Protecţia Datelor din România (ASCPD) s-a înfiinţat în 2017 şi a fost cea de-a 10-a organizaţie din Europa care a aderat în 2020 la Confederaţia Europeană a Organizaţiilor de Protecţia Datelor (CEDPO).

”Regulamentul UE 679/2016 cunoscut sub numele de GDPR a intrat în vigoare în 2016, în urmă cu aproape şase ani, dar se aplică doar din 25 mai 2018, după o perioadă de graţie de doi ani, pe care majoritatea ţărilor europene, inclusiv România, nu au folosit-o pentru a lansa campanii de educaţie pentru persoanele vizate şi pentru operatori. Prin organizarea celei de-a doua ediţii a Conferinţei Naţionale PR!VACY ROMANIA 2022, care face parte din programul naţional ASCPD de educaţie continuă, organizaţia noastră şi-a propus să continue să investească în educaţia în domeniul protecţiei datelor în România, deoarece operatorii de date personale din România au nevoie de stabilitate organizaţională, iar prin acest tip de proiect reuşim să contribuim pozitiv la această stabilitate, prin specializarea personalului intern implicat în gestionarea programelor de confidenţialitate”, a afirmat preşedintele ASCPD România.

La Conferinţa naţională GDPR – Data Privacy vs. Data Security şi Gala Premiilor GDPR, organizate recent la Bucureşti de Grupul editorial Universul Juridic, ASCPD a primit Premiul de Excelenţă.

