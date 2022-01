CL Reghin, în ședință ordinară

Share



Conslierii reghineni s-au întrunit joi, 27 ianuarie, în cadrul primei ședințe ordinare din anul 2022, având pe ordinea de zi un număr de 15 proiecte de hotărâre și punctul ”Diverse”.

Márk Endre: „Se lucrează la buget”

În startul ședinței, primarul Márk Endre a precizat faptul că bugetul pentru anul 2022 al municipiului Reghin urmează să fie definitivat în scurt timp, fiind luate în calcul și propunerile înaintate de consilieri. „În primul rând lucrăm la buget, sunt mici rectificări care trebuie făcute. Încă așteptăm toate sumele de la ministere și de la județ. Mă bucur că am avut în cursul zilei de miercuri, 26 ianuarie, o întâlnire cu toți consilierii, prilej cu care am dezbătut proiectul de buget. Au fost ridicate o serie de idei bune și mai puțin bune, le-am notat pe toate. În funcție de bugetul pe care îl vom avea, vom încerca să ținem cont de ele. Legat de pandemie, se știe că am intrat în zona roșie, sunt multe infectări, avantajul este că nu sunt forme grave, fapt pentru care sistemul medical nu este solicitat la maxim. Cu acest prilej recomand celor care nu s-au vaccinat să o facă”, a precizat primarul municipiului Reghin.

Contract de asociere cu ”Fiducia”

Ca la orice primă ședință ordinară din an, consilierii au aprobat încheierea contractului de asociere dintre Municipiul Reghin și Fundaţia „Fiducia” Reghin. Durata acestui contract este de un an de zile. Acesta prevede asigurarea cantității de 37.114 kg de hrană pentru câini din adăpost, valoarea acesteia fiind suportată din bugetul local.

Amânare de proiect

După discuții intense, consilierii au votat amânarea punctului 7 pe ordinea de zi, proiect inițiat de consilierul PNL Farcaș Mihai Dan care prevede accesul liber și gratuit în curțile și pe terenurile de sport din incinta unităților de învățământ primar, gimnazial și liceal aflate în proprietatea Municipiului Reghin, județul Mureș. Consilierii au mai aprobat retragerea dreptului de concesiune al SC RAGCL SA asupra unor bunuri aferente activității de transport public local de călători în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, precum și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare intersecție strada Duzilor cu strada Iernuțeni, Municipiul Reghin, Județul Mureș”.

Fonduri pentru evenimente cultural distractive

În ce privește alocările de fonduri din bugetul local pentru diverse activități culturale, consilierii au aprobat alocarea sumei de 5.000 lei (buget estimativ) pentru organizarea și defășurarea în municipiul Reghin a evenimentului ”Hai la patinoar!”(30.01.2022), 6.000 lei pentru organizarea și desfășurarea evenimentului dedicat Zilei de 14 Februarie – ”Valentine’ s Day” (14.02.2022), respectiv 15.000 lei pentru evenimentul dedicat Zilei de 8 Martie – ”Ziua Internațională a Femeii” (8.03.2022).

Alin ZAHARIE