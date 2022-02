Echipa de futsal U19 Târgu Mureș a terminat turul neînvins în Liga Elitelor

Share



Echipa de futsal U19 a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Târgu Mureș, a jucat la Turnu Severin în etapa a 4-a în Liga Elitelor, scorul fiind următorul: Drobeta Turnu Severin – CSM Târgu Mureş 4-4 (2-1).

,,A fost o partidă extrem de echilibrată, după cum relatează antrenorul echipei, Kacsó Endre, echipa gazdă are o echipă foarte bună. „Cel mai important este că am reuşit să nu pierdem şi să terminăm neînvinşi turul în Liga Elitelor! Felicit echipa pentru tot ce a făcut în acest tur. Ne aşteaptă meciuri foarte grele în Final 8-ul Cupei României, unde în sferturi am picat tot cu Drobeta Turnu Severin!” Obiectivul echipei noastre este să ajungă în finala Cupei, dar tot aşa de important este să câştigăm Liga Elitelor, pentru a ne califica în primele patru echipe al CN U19 şi implicit am juca semifinala campionatului!”, au precizat reprezentanții CSM Târgu Mureș.

Alexandra HAJA

Foto: www.csmtgm.ro