”Din lada de zestre”, spectacol la Ansamblul ”Mureșul”

Sala Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul” din Târgu Mureș va găzdui vineri, 4 februarie, de la ora 18.00, spectacolul extraordinar ”Din lada de zestre”. Evenimentul se va bucura de participarea unor interpreți de muzică populară foarte apreciați de către melomanii mureșeni, cum ar fi Maria Neag, Maria Sântean Faghiura, Dorina Grad, Dorina Oprea și Leontina Pop.

”Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul” și-a început activitatea la început de an 2022 cu prezentarea unui spectacol folcloric extraordinar la Sala Ansamblul ”Mureșul” în data de 15 ianuarie, intitulat ”Mai am un singur dor”, marcând astfel Ziua Culturii Naţionale. Data a fost aleasă în semn de omagiu faţă de poetul naţional al românilor, Mihai Eminescu, 15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889, eveniment în care trecutul se îngemănează organic cu prezentul și viitorul, sub semnul emblematic al valorilor noastre românești în care Mihai Eminescu a întruchipat, ca nimeni altul, autenticul spirit românesc. Acest lucru am încercat să omagiem prin cântecele și dansurile noastre alături de recitalul de poezie în interpretarea domnului Rudolf Moca”, a transmis echipa Ansamblului.

”Unirea Mică”, omagiată prin spectacole

Tot în luna ianuarie a acestui an, artiștii Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul” au fost implicați în organizarea a două spectacole care au avut loc pentru a marca împlinirea a 163 de ani de la Unirea Principatelor Române.

”Data de 24 ianuarie a rămas în istorie drept ziua în care s-a înfăptuit Mica Unire sau Unirea Principatelor Române, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. A fost primul pas important în formarea teritoriului României de azi, următorul eveniment având loc la 1 decembrie 1918, când a fost înfăptuită Marea Unire. În cinstea acestui eveniment important din istoria noastră am prezentat două spectacole extraordinare de folclor, unul la invitația Primăriei și Consiliului Local din Sâncraiu de Mureș în Căminul Cultural din Nazna duminică, 23 ianuarie, de la ora 18.00, iar celălalt cu susținerea Primăriei municipiului Târgu Mureș, la Palatul Culturii, luni, 24 ianuarie de la ora 18.00. Am prezentat un program de cântece patriotice și dansuri populare alături de artiști renumiți din folclorul românesc în fața târgumureșenilor care au primit cu căldură, în ciuda gerului de afară, toate momentele pregătite special pentru acest spectacol”, a mai informat echipa Ansamblului.

(Redacția)