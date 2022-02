Persoanele cu handicap accentuat şi grav, evaluate de acum acasă

Share



Persoanele cu handicap accentuat şi grav vor fi evaluate de acum acasă, a anunțat miercuri, 2 februarie, Dumitrița Gliga, deputat PSD de Mureș.

”De ani de zile, concetăţenii noştri cu deficienţe încadrate la handicap grav şi accentuat, erau nevoiți să se deplaseze anual, în ciuda dificultăților, la sediile DGASPC-urilor din ţară, pentru evaluarea periodică obligatorie, în faţa comisiei abilitate. Era un disconfort considerabil atât pentru cei suferinzi, cât şi pentru aparţinătorii lor.

Din fericire, acest calvar va lua sfârşit: am votat în Camera Deputaţilor, for decizional, o modificare legislativă – la articolul 87 din Legea nr. 448/2006 – prin care persoanele în cauză nu mai trebuie să se prezinte în fața comisiilor de evaluare, ci vine comisia respectivă la fiecare acasă. Desigur, acest lucru se va face în baza unei programări, în care se stabileşte de comun acord ora şi data la care comisia de evaluare vine la domiciliul fiecăruia. Sunt foarte bucuroasă că am reușit să îndreptăm astăzi o lege foarte importantă pentru persoanele cu handicap şi regret că o astfel de prevedere legislativă nu a fost adoptată mai devreme”, a arătat Dumitrița Gliga.

Legea va fi transmisă pentru promulgare către președintele României, Klaus Iohannis.

(Redacția)