Final de drum pentru ”National Geographic” România

Iubitorii de presă destinată călătoriilor și frumuseților naturii din România au parte de o veste mai puțin plăcută apărută în spațiul public la începutul acestei săptămâni. Mai exact, revista ”National Geographic” nu va mai apărea în ediția de limba română, potrivit redactorul-șef Cătălin Gruia.

„Dragi prieteni, trustul de presă City Publishing nu va continua publicarea brandului National Geographic în România. Asta înseamnă că, cel puțin deocamdată, revista dedicată științei, explorărilor și aventurii, care conectează curioșii de pe întreaga planetă, nu va mai apărea în țara noastră!”, a fost mesajul postat pe Facebook de Cătălin Gruia, redactor șef National Geographic & NG Traveler România (2014 – 2022).

Școală a excelenței în jurnalism

Potrivit acestuia, decizia vine pe fondul problemelor financiare ale companiei editoare, City Publishing, scrie paginademedia, precizând că săptămâna trecută instanţa a admis intrarea în insolvenţă a companiei. „Sunt momente în viață – un accident, o revoluție sau moartea unui copil – care îți zdruncină întreaga ființă, când simți nevoia să te tragi la mal și să te reculegi. Asta mi se întâmplă acum, după 20 de ani cu National Geographic, la gândul că ediția de decembrie ar putea fi ultimul nostru număr în limba română. Aveam 24 de ani când m-am alăturat geograficilor (în aprilie 2003) la chemarea lui Cristian Lascu, care își dorea un coordonator care să pună ordine în fluxul de producție. Echipa era deja formată de câteva luni, lucrau la numărul de probă. M-am urcat în trenul ăsta cam din mers și au fost câțiva care au încercat să-mi descleșteze degetele de scara ultimului vagon. Nici o șansă, îmi doream prea mult călătoria! Multe ajungi să vezi în 20 ani. Am trăit marile speranțe, dar am și ajuns să recit după Borges, poezia aceea cu cărțile și noaptea, am fost risipitor și m-am deprins cu sărăcia, am umblat prin lume ca să descopăr cât de importante sunt rădăcinile, am scris articole care mi s-au părut bune ca să ajung să apreciez rateurile. Ce a fost pentru mine NG-ul în toți anii aceștia? A fost goana entuziastă spre dreptunghiul galben, a fost o școală a excelenței în jurnalism, a fost solomonăria deprinderii secretelor unui brand de iarbă a fiarelor a cărei magie deschide peste tot lacăte și inimi. Și a rămas cea mai frumoasă revistă din lume!”, spune Cătălin Gruia în postarea sa pe Facebook.

Drag de locurile natale

Cătălin este de loc din Orșova, localitate situată pe Valea Gurghiului, vale unde a și-a întemeiat o familie, formată din soția Adina și fiul Vladimir. Locul natal a fost intens promovat în paginile ediției de România a revistei National Geograhic, care, din câte se pare va rămâne doar în memoria cititorilor fideli ai revistei.

Cătălin, prin mesajul său postat pe Facebook, aduce și un binemeritat elogiu colegilor din cadrul familiei National Geographic România. „Dincolo de mâhnirea, furia noastră, foarte îndreptățită, din aceste luni de final, în care ne-am trezit peste noapte cu o casă în flăcări, rămâne recunștința pentru toți cei care au pus suflet, au pus umărul la zidirea ei, timp de două decenii: Cristian Lascu, Helmut Ignat, Domnica Macri, Ileana Andreescu, Genoveva Enuta, Elena Drăghici, Bogdan Croitoru, Costas Dumitrescu, Remus Țiplea, Gheorghe Popa, Andreea Câmpeanu, Stelian Botoran, Radu Potolea, Cezar Burlan, Radu Oltean, Luminița Georgescu, Sabina Ușurelu, Bogdan Giubernea, Anca Bărbulescu, Monica Seceta, Adriana Hoancă, Adrian Bejenaru, Robert Miklos, Ruxandra Chiurtu, Alina Niculescu, Silviu Petrovan, Eliza Ionici, Gabriela Grigorescu, Mihai Vătășelu, Roxana Farca, Silviu Matei, Oana Ivan, Călin Stan, Carmina Nițescu, Alex Moldovan, Carmen Racovita, Dragoș Lumpan, Șerban Dragomirescu, Cornel Ivanciuc, Gheorghe Croitoru, Silviu Chiriac, Adina Brânciulescu, Adrian Câtu, Ana Hogaș, Ionuț Florea, Cosmin Bumbuț, Elena Stancu, Cristi Pitulice, Corina Matei, și mulți, mulți alții, jurnaliști, fotografi, traducători, corectori, art-directori, ilustratori, consultanți de primă mână, din echipa extinsă a National Geographic Ro”, spune Cătălin Gruia.

Gând de final

„Oricât de tristă a fost ultima perioadă pentru noi, e doar o picătură în istoria unei revistei de la 1888. National Geographic rămâne un standard de excelență în jurnalism și o poveste continuă despre descoperire, explorare și puterea imaginilor de a schimba lumea. Cultul pe care îl au oamenii pentru National Geographic e zestrea acumulată de generații de jurnaliști excepționali, care de 134 de ani își fac treaba la cel mai înalt nivel. Când aud de National Geographic, lumea nu te tratează ca pe un simplu jurnalist, ci se așteaptă să fii un fel de ambasador”, a mai transmis Cătălin Gruia.

Alin ZAHARIE