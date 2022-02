Bilanțul anului 2021 la ISU ”Horea” al județului Mureș

Share



Conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) ”Horea” al județului Mureș, a organizat vineri, 4 februarie, o conferință de presă ce a avut ca temă prezentarea bilanțului activităților pentru anul 2021 și situația incendiilor pe anul 2022. Au participat generalul de brigadă Călin Ioan Handrea – inspector șef al ISU „Horea” al județului Mureș, Daniel Dan – purtător de cuvânt și Cristina Sămărghițan – reprezentantă a Departamentului de Comunicare și Relații Publice.

Misiunea ISU ”Horea” al județului Mureș este de a asigura, în zona de competență, în mod unitar și profesionist, apărarea vieții și a sănătății populației, a mediului înconjurător, a valorilor materiale și culturale, pe timpul producerii unor incendii, accidente, fenomene meteo periculoase sau a altor situații de urgență.

„Ca și în anii precedenți, și în anul 2021 am fost sub aceeași pandemie care a început în 2019, dar noi am resimțit-o începând cu martie 2020. În 2020 nu a avut neapărat un efect atât de mare în ceea ce privește statistica intervențiilor dar în schimb în anul precedent s-a revăzut întru totul și o să vedeți pe statistică, am avut creșteri însemnate în ceea ce privește intervenția pe situații de urgență”, a declarat inspectorul șef ISU ”Horea” al județului Mureș.

2.290 de situaţii de urgenţă

În anul 2021, ISU ”Horea” al județului Mureș a intervenit la 2.290 de situaţii de urgenţă faţă de 1.536 în anul 2020, numărul solicitărilor crescând cu 49,09%. Intervențiile de urgență au însemnat 458 de incendii, 55 pentru ajutor medical de urgență, 40 de descarcerări, 372 pentru asistența persoanelor, 852 de alte situații de urgență, 3 pentru protecția mediului, 164 de alte intervenții, 133 de incendii vegetație sau arderi necontrolate, 35 de salvări de animale, 179 de asigurări de măsuri situații de urgență. Dintre acestea, în 2021 cele mai multe intervenţii s-au înregistrat în luna decembrie: 394 față de 110 în luna decembrie 2020.

Creștere a timpului de răspuns

În anul 2021, timpul de răspuns a crescut în medie cu 3-4 minute comparativ cu anul 2020.

”Avem și o explicație pentru asta. Tehnic vorbind, autospecialele sunt toate învechite. Asta înseamnă timp mai lung de deplasare înspre locul intervenției, iar totodată s-a impus și echiparea cu mijloacele pentru protecție împotriva COVID-19, însemnând suplimentar mănuși, halat, mască, indiferent că vorbim de o intervenție în situații de urgență sau de o intervenție în cazul echipajelor de prim ajutor. Timpul de răspuns în mediul urban a crescut de la 7,51 la 11,09 iar în mediul rural a crescut de la 16,48 la 17,45, e o variație de 3 minute, 4 mai exact și în cel de-al doilea aproximativ un minut”, a informat generalul de brigadă Călin Ioan Handrea.

Cele mai dificile intervenții

În perioada supusă evaluării s-au remarcat unele intervenţii care prin amploare, durată şi complexitate au necesitat desfăşurarea unor acţiuni conjugate în colaborare cu Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi alte instituţii cu funcţii de sprijin precum şi unele intervenţii generate de accidente rutiere pe raza judeţului unde pentru înlăturarea consecinţelor s-a acţionat cu un număr mare de efective şi tehnică de intervenţie.

Dintre acestea, următoarele sunt mai reprezentative: incendiul de la Mobiladalin Reghin din 30 februarie, incendiul de la o fabrică de mobilă din localitatea Fântânele din 11 iunie, explozia urmată de incendiu pe amplasamentul combinatului Azomureș din 7 iulie și incendiul de la Complexul comercial Transilvania din 26 octombrie, acesta fiind unul dintre cele mai mari incendii din ultimii 20 de ani înregistrate la nivelul județului Mureș.

„Majoritatea cauzelor au fost oarecum similare dar au crescut în ceea ce privește sistemele de încălzire defecte, improvizate și nesupravegheate. De asemenea, au crescut cu 80% cauzele datorate fumatului, ceea ce înseamnă foarte mult, și din păcate a crescut numărul persoanelor decedate pe timpul incendiilor”, a completat general de brigadă Călin Ioan Handrea. Numărul persoanelor decedate în urma incendiilor produse în zona de competenţă a unităţii în anul 2021 a fost de 9 persoane.

Principalele cauze ale incendiilor

În anul precedent au existat 155 de incendii cauzate de instalaţii electrice defecte, improvizate, lăsate sub tensiune, 57 în cazul coşurilor burlan de fum deteriorate ori neizolate corespunzător, 37 din cauza sistemelor de încălzire defecte, improvizate, nesupravegheate, focul deschis a cauzat 197 de incendii, fumatul 31, jocul copiilor cu focul a generat cinci incendii, din cauza cenuşii, jarului sau scânteilor au fost 23 de incendii, iar incendiile cu acţiune intenţionată au fost în număr de 31. Incendiile cauzate de echipamente de sudură, autoaprindere, scântei mecanice, produse inflamabile, ICS, sau trăsnet au fost în număr de șapte, iar incendiile alte cauze au fost în număr de 48.

Misiuni CBRNE și pirotehnice

În cursul anului 2021 echipajul CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and high yield Explosives – n.r.) din cadrul Detașamentului Târgu-Mureș a fost solicitat să intervină la 22 de intervenții, dintre care 16 intervenții de decontaminare în contextul pandemiei cu COVID-19. Pe lângă intervențiile la care a participat, echipajul a desfășurat recunoașteri la obiectivele sursă de risc chimic și/sau radiologic din județ și a fost implicat în exercițiile cu forțe în teren cu implicare de substanțe periculoase organizate la nivel județean cât și la nivel de subunitate.

În anul 2021 echipa pirotehnică a instituției a executat 42 de misiuni din care 40 de misiuni de asanare a terenului de muniția rămasă neexplodată care au inclus operațiuni de cercetare, identificare, ridicare, transport și depozitare a muniției și două misiuni de distrugere a muniției prin procedeu explozie în Poligonul Ungheni aparținând UM 01016.

Intervenții SMURD

În anul 2021, echipajele SMURD au fost solicitate să intervină în 18.367 de cazuri (în medie 50,32 pe zi), numărul solicitărilor scăzând cu 0,56% faţă de anul 2020. Cele mai puține intervenţii SMURD în anul 2021 s-au înregistrat în luna februarie, și anume 1263, cea mai mare variație s-a înregistrat în luna aprilie, numărul intervențiilor crescând cu 28,84% față de aceeași lună a anului 2020, iar cele mai multe intervenții s-au înregistrat în luna octombrie: 1.643.

Controale și sancțiuni

Atributul de control şi îndrumare s-a materializat prin depistarea unui număr de 1.553 de deficienţe constatate privind prevenirea situaţiilor de urgenţă, în scădere faţă de 1.889 de deficienţe constatate în anul 2020. Dintre deficienţele constatate, 265 au fost înlăturate pe timpul controalelor, adică 28,67%, rezultat în scădere faţă de anul 2020 (71,3%).

Pentru încălcările normelor ce au constituit contravenţii s-au aplicat 1.369 de avertismente şi 150 de amenzi pentru deficienţele constatate privind prevenirea situaţiilor de urgenţă, în cuantum de 360.500 de lei. Totodată, cuantumul amenzilor aplicate în 2021 a crescut faţă de anul 2020.

În perioada analizată, ISU ”Horea” al judeţului Mureş a emis 126 de avize de securitate la incendiu, iar analiza documentaţiilor depuse în vederea obţinerii avizelor de securitate la incendiu a condus la respingerea a 54 de dosare. În urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitate la incendiu” la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări, ISU ”Horea” al județului Mureș a emis 87 de autorizaţii de securitate la incendiu şi a respins nouă asemenea cereri. De asemenea, în 2021 s-au emis 34 acorduri pentru comercializarea artificiilor și 19 acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii, fiind respinsă una.

Început de an cu șase victime

A două parte a conferinței a privit situația incendiilor de la începutul anului 2022 până în prezent. Deși au trecut doar 35 de zile din anul curent, până în prezent au avut loc 65 de incendii produse la locuințe, în care, șase persoane și-au pierdut viața.

„Practic, în medie au fost două incendii pe zi și o persoană decedată la 10 incendii. La cinci dintre incendiile menționate mai sus, unde s-a soldat cu pierderi de vieți omenești, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost țigară lăsată nesupravegheată, iar la unul dintre ele, cauza probabilă a fost jar căzut din sobă”, s-a mai transmis în cadrul conferinței.

Recomandarea reprezentanților ISU Mureș pentru cetățeni este ca în limita posibilităților aceștia să își instaleze detectoare individuale de fum deoarece funcționarea corectă a acestora reduce la jumătate numărul victimelor incendiilor. De asemenea, se recomandă o atenție sporită la stingerea țigărilor și la amenajarea locurilor de fumat.

„Recomandăm cetățenilor utilizarea de scrumiere metalice sau vase cu apă pentru stins țigara. Să aibă la îndemână mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor – stingătoare, pături antifoc. Să nu aruncați la întâmplare resturile de țigări sau chibrituri, cât și golirea scrumierelor în coșurile menajere. Nu fumați niciodată în apropierea lichidelor inflamabile. Nu adormiți cu țigara aprinsă. Asigurați verificarea, curățarea și repararea coșurilor de fum. Amplasați materialele combustibile la o distanță de cel puțin 1,5 metri față de sursele de căldură – sobe cu sau fără acumulare de căldură, reșouri. Asigurați izolarea sursei de căldură față de podea și de pereții din apropiere. Niciodată nu utilizați substanțe ușor inflamabile – benzină, motorină – pentru aprinderea focului”, au mai transmis reprezentanții ISU ”Horea” al județului Mureș.

Mălina MORARU