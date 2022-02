Mureș: Bilanțul adopțiilor din anul 2021

Share



Din cei 283 de copii care au fost declaraţi adoptabili de către instanţa judecătorească pe parcursul anului trecut, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mureș a finalizat procedura de adopţie pentru 50 de copii, între aceştia regăsindu-se şi nouă grupe de fraţi.

”În anul 2021 am reuşit cu echipa serviciului de adopţii să atestăm 40 de familii care s-au adresat instituţiei noastre pentru a deveni familii adoptive. În ultimii ani observăm că tot mai multe familii sau chiar persoane singure, doamne de regulă, se îndreaptă către instituţia noastră, în prima fază pentru a se informa. De obicei au nişte repere, ştiu ce îşi doresc, contează să ia decizia de a începe demersurile. Facem informare despre toţi paşii şi după maximum 3 luni familia poate să fie atestată că îndeplineşte condiţiile, materiale şi garanţii morale. Noi face şi nişte sesiuni de pregătire pentru asumarea rolului de părinte. Anul trecut am avut 283 de copii care au fost declaraţi adoptabili de către instanţa judecătorească, o parte dintre ei au intrat în potrivire adoptivă cu familii din judeţul Mureş dar şi din alte judeţe, am reuşit ca 50 de copii să finalizeze aceste proceduri şi să plece în familia adoptivă, dintre aceştia 25 de copii au plecat în alte judeţe”, a declarat presei Elida Deak, director general adjunct al DGASPC Mureş.

Cei 50 de copii adoptaţi au vârste cuprinse între 10 luni şi 10 ani, unii dintre ei având anumite probleme de sănătate.

”Familiile adoptive au luat la cunoştinţă despre aceste probleme de sănătate. Sunt afecţiuni care pot fi tratate. Am avut nouă grupe de fraţi care au plecat în adopţie, deci 18 copii, au crescut împreună şi vor creşte împreună în aceste familiile”, a precizat Elida Deak.

Statisticile DGASPC Mureş arată că în ultimii ani a crescut numărul de adopţii şi că acum sunt 230 de copii care aşteaptă familii adoptive.

(www.agerpres.ro)