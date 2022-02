Târgumureșeanca Raisa ne anunță o carieră de mare succes

Share



La 18 ani abia împliniți, Raisa se poate mândri deja cu un palmares muzical important dar, mai ales, cu bazele solide ale unei cariere care se anunță de mare succes.

“Iubesc muzica din tot sufletul și pun pasiune în tot ce fac, iar aceste lucruri, dublate de muncă, mai devreme sau mai târziu, vor da roade. Pe scenă, în fața publicului, mă simt cea mai fericită”, declară Raisa.

Pregătiri pentru Universitatea Bercklee

Modestă și talentată, Raisa este exemplul perfect de adolescentă ambițioasă, cu obiective bine definite, dar și cu inocența și entuziasmul specifice vârstei. De la o vârstă fragedă, cu un program foarte bine organizat, Raisa a reușit să îmbine cu succes școala, fiind o elevă de media 10, cu activitățile artistice, încurajată fiind atât de familie, cât și de profesori.

“Pentru că am iubit de mică scena, muzica și dansul, nu am simțit niciodată că repetițiile pentru concursurile de dans sau mersul în studio sunt obositoare, ci le-am făcut cu plăcere, cu bucurie. Având stabilite din timp prioritățile și programul, am putut să fac față cu brio atât cursurilor de canto, înregistărilor în studio, emisiunilor de promovare și scolii, dar și timpului cu prietenii sau timpului pentru mine, să merg la sală sau la cumpăraturi sau să mă uit la serialele preferate”, spune tânăra.

Raisa Moscviciov, tânăra originară din Târgu Mureș cu origini rusești, a intuit de mică că drumul ei este în sfera artistică. Încurajată de părinți a urmat timp de opt ani cursuri de dans sportiv, câștigând numeroase premii în tară și străinătate. Dragostea pentru muzică a determinat-o pe adolescenta în vârstă de 12 ani să se mute în București, pentru a urma Școala de Muzică a Crinei Mardare, secția canto; în paralel, Raisa face și cursuri de pian, visul ei fiind să urmeze Universitatea Bercklee din Boston, secția compozitie muzicală.

“Mă pregătesc intens de mai mult de 4 ani pentru admiterea de la Universitatea Bercklee pentru că îmi doresc să lucrez cu cei mai buni profesori în domeniu, câștigători de premii Grammy și compozitori de music hall-uri, și pentru că știu că experiența americană poate să fie “life changing” din multe puncte de vedere. M-a ajutat mult experiența câștigată în ultimii ani prin contactul cu producători de succes – Tudor de la Fly Project, Connect-R, echipa din studioul lui Marius Moga – în alegerea specializării de la Bercklee, compoziție muzicală, pentru că m-a făcut să îmi doresc să mă implic 100% în muzica pe care o cânt, să vreau să îi cunosc toate toate dedesubturile, să învăț ce să cer de la mine din punct de vedere vocal etc”, punctează Raisa.

Premiu la ”Next Star”

O altă pasiune a tinerei interprete este limba germană pe care o studiază intensiv în cadrul Liceului “Alexandru Vlahuță” din București.

Primul contact al Raisei cu platourile de televiziune ca artist muzical a avut loc în 2016 când ne-a fermecat cu vocea suavă și look-ul adolescentin în cadrul emisiunii “Next Star” de la Antena 1 unde a câștigat premiul de popularitate.

Activitate prolifică

În anul 2018, Raisa a lansat prima piesă intitulată “Fericirea Mea”, urmată de single-ul “OK”. Videoclipurile ambelor piese au fost regizate de Isabella Santo care a gândit niște scenarii pline de culoare și optimism ce scot în evidență perfect personalitatea efervescentă a Raisei.

La finalul anului 2019 adolescenta a lansat o serie de trei cover-uri internaționale, “Call You Mine” – The Chainsmokers & Bebe Rexha, “Last Christmas” – Wham și “Jolie” – Dolly Parton, care poartă publicul prin diverse registre muzicale, arătând polivalența artistică a Raisei dar și căutările și întrebările specifice vârstei. Cele trei cover-uri au fost prefața single-urilor pe care Raisa le-a lansat în anul 2020.

Piesa “Keep Me Runnin’”, single-ul lansat în vara 2020 de către Raisa, atât în variantă oficială, cât și în variantă acustică, este o combinație inedită de influențe pop și dance. În octombrie 2020, artista lansează “Sticlele”, o piesă în limba română compusă și produsă în studioul băieților de la Fly Project, producătorii de hituri internaționale, a căror muzică se aude în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. “Sticlele” reprezintă o etapă diferită pentru Raisa care surprinde cu o abordare matură a unei piese de dragoste cu final nefericit.

Anul 2021 a fost un an prolific pentru tânăra artistă care a lansat nu mai puțin de patru single-uri, fiecare dintre ele bucurându-se de aprecierea publicului și crescându-i notorietatea. În luna februarie 2021 Raisa lansează alături de Connect-R single-ul “Mă îmbracă în cuvinte”, un featuring care vorbește despre dragostea naivă a unei tinere pentru mentorul ei, despre pasiune și atracție, despre magie și hipnoză.

Vara 2021 a fost marcată de Raisa prin două lansări, piesele ”Oxigen” și “Valurile” realizate în studioul de producție al lui Marius Moga, piese dinamice și fresh care au captat publicul tânăr.

Cu câteva zile înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, Raisa a lansat un nou single “Sărutul”. Ideea videoclipului colorat, dinamic, desprins din cultura snapchat, cu elemente integrate direct din telefon, a venit chiar de la Raisa, iar conceptul inedit a fost realizat de regizoarea Isabella Szanto. “Piesa “Sărutul” o ador din tot sufletul meu, o fredonez zilnic și am numărat secundele până la lansarea ei, deoarece vreau să aflu părerea comunității mele despre ea și îmi doresc să le ajungă la suflet. Mi-am dorit să-mi pun amprenta în scenariul videoclipului, așa că am venit cu ideea de stickere, filtre și tot ceea ce folosesc tinerii la momentul actual. Așadar, videoclipul prezintă o relație din noua generație, generația online-ului în care persoanele îndrăgostite petrec jumătate din timpul relației pe telefon”, declară Raisa.

Deși extrem de tânără, tânăra ardeleancă Raisa are în palmares 9 single-uri lansate și un viitor care se anunță la superlativ, deci fiți cu ochii pe ea! O puteți urmări pe conturile de: Youtube – https://youtu.be/oyw2JR19AIg, Facebook – https://www.facebook.com/raisamomusic/ și Instagram – https://instagram.com/raisa.mo?utm_medium=copy_link.

(Redacția/ Credit foto: Emil Kasa)