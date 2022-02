Dezvăluiri din experiență. O abordare onestă în tratamente naturiste și convenționale în oncologie și hemato-oncologie

Share



Până în 2006 am fost convinși că în oncologie tratamentele naturiste sunt mai eficiente decât cele convenționale, dar s-a dovedit incorect. Mai corect spus incomplet, pentru că abordarea naturistă care cuprinde doar remedii adresate corpului fizic e corectă biochimic, dar nu ia în considerare aspectele psiho-emoționale și complexitatea ființei umane.

Cronologic vorbind, începând cu 2006 experiența practică ne-a arătat câteva lucruri de bază:

Am aflat despre beneficiile oferite de zeolit, pe când anterior foloseam argila. Ne-am dat seama că zeolitul acționează superior în oncologie, și l-am aplicat și pacienților noștri. Alături de propolis, chiar poate face diferența între viață și moarte în oncologie și hemato-oncologie. Statistic vorbind au mai multe șanse la viață pacienții oncologici care fac un tratament convențional suportabil, o chimio-terapie perfuzabilă cu frecvența de o ședință la 3 săptămâni, care nu fac în paralel și chimio-terapie orală zilnică și/sau cortico-terapie. Dacă aceste tratamente sunt făcute împreună cu o terapie naturistă eficientă care să mențină imunitatea și hematopoieza (producerea de celule sanguine), acești pacienți au șanse mult mai mari de supraviețuire și chiar de vindecare, de foarte multe ori. Sunt șanse bune și pentru cei care fac radio-terapie cel mult o ședință pe zi, și cu un aparat performant, încât să nu apară boala de iradiere, în paralel cu un tratament naturist adecvat. Adică care să asigure radio-protecție internă, ceea ce nu înseamnă deloc o barieră fizică între fasciculul de radiații și tumoare, cum greșit este înțeleasă radio-protecția în oncologie. Avem nevoie să înțelegem că iradierea, chiar dacă aplicată terapeutic, pe traseul său prin corp, omoară atât celule ale tumorii, cât și ale țesuturilor sănătoase prin care trece fasciculul, deopotrivă până la tumoare și după ce a depășit-o. Aceasta înseamnă că în țesuturile respective apar resturi proteice, lipidice, glucidice și altele din celulele destrămate, care la temperatura de 36ºC a corpului se degradează, îmbolnăvind țesuturile din jur și determinând reacții inflamatorii în corp. În plus, resturile de ADN ale celulelor tumorale moarte trec în sânge și contaminează canceros alte celule sănătoase din corp (transfecție). Aceste resturi celulare trebuie eliminate grabnic, iar zeolitul tocmai aceasta face. În aceasta constă radio-protecția sa, în detoxifiere intensă și rapidă. Pacienții care fac doar cortico-terapie oncologică, cum e cazul melanoamelor, sau tratament hormonal, cum e cazul cancerului de prostată, sunt lipsiți de acțiunea antitumorală în asemenea protocoale.

Ori în zona naturistă s-au acumulat o experiență practică uriașă și nenumărate studii care probează efectul antitumoral semnificativ oferit de propolis. Desigur, pentru eficiență trebuie administrate doze corespunzătoare nevoilor oncologice, care de regulă sunt mari și foarte mari, comparativ cu cele obișnuite în patologii minore. Mulți pacienți nu sunt dornici să vorbească despre problemele lor emoționale, ci mai degrabă țin cu dinții să-și păstreze secretele, unele știute de ei, altele acunse în subconștient. De multe ori ele și-au pierdut semnificația în timp, dar au rămas ascunse precum gunoiul sub covor. Aparența e de ordine și curățenie, dar dedesubt ceva se degradează și până la urmă răzbate la suprafață sub forma a diverse boli.

Pe noi nu ne interesează subiectul acestor secrete și nici pe terapeuții care lucrează cu metode de introspecție și vindecare emoțională. Dorim pur și simplu să îl sprijinim pe om să-și găsească rădăcinile nebănuite ale bolii și care nu sunt explorate deloc în medicina convențională. Atâta timp cât aceste rădăcini există, va persista și boala. Este ca atunci când ne încăpățânăm să tundem repetat o buruiană și ne mirăm că ea tot crește, dar n-am săpat la rădăcina ei ca să o înlăturăm.

De aici vine și diferența între efectele mai slabe ale multor tratamente naturiste, față de abordarea holistică, care poate duce la vindecări spectaculoase. Acum destui dintre noi știu că cea mai corectă este abordarea holistică, deoarece se adresează deopotrivă și aspectelor sufletești, psiho-emoționale și energetice. Alimentația este foarte importantă, în contextul denaturării profunde a alimentelor uzuale și a ritmului de alimentare.

Și e de preferat ca schimbările în alimentație să nu constituie motive suplimentare de stres și nici să înfometeze corpul pe perioade lungi.

Ce înseamnă “să hrănești sau nu cancerul”? Din păcate o abordare mecanicistă nu a ajutat deloc pacienții să înțeleagă acest concept, care după părerea noastră nici nu a fost foarte bine formulat.

Exemplul 1: zahărul „hrănește cancerul”. Da, pentru că este un produs inert și dezechilibrat, care dăunează florei intestinale ca prim impact, iar de aici slăbește sistemul imunitar, care este localizat majoritar în tubul digestiv și depinde de sănătatea florei intestinale. Mai departe, după ce a fost absorbit în sânge dereglează metabolismul și lanțul continuă.

Dar nu tot ce e dulce are acest efect. De exemplu mierea știm că protejează și hrănește flora intestinală normală, ceea ce întărește imunitatea și crește durata vieții. Iar mai departe, este dovedit în laboratoare renumite că are efect antitumoral.

Mierea este nu un produs comercial cu etichetă de aliment așa cum e zahărul, ci un adevărat aliment, cu o structură deosebit de complexă și benefică vieții.

Exemplul 2: citostaticele „ucid cancerul”. Da, în teorie și practica limitată a culturilor celulare dintr-o cutie de laborator. Dar odată introdus în sângele unei ființe, citostaticul e purtat în întreg corpul adică inclusiv la celulele sănătoase, așa că ucide și bună parte dintre ele. Imunitatea scade, iar resturile celulelor moarte îmbolnăvesc alte celule, dacă nu sunt evacuate prompt.

Ce am observat este că pacienții care fac chimio-terapie de durată, de multe ori ajung la metastaze și la creșterea formațiunii tumorale primare. În aceste cazuri, însuși citostaticul pare a “hrăni” tumoarea. Cum e posibil, dacă e administrat ca sa o „ucidă”? Este, pentru că dacă formațiunea malignă nu e mică încât să dispară repede, sau dacă devine chimio-rezistentă, când tratamentul e prea lung citostaticul ajunge să ucidă mai multe celule sănătoase decât bolnave, ceea ce dezechilibrează sistematic organismul. Practic corpul e intoxicat și slăbit, iar acum trebuie să se lupte concomitent cu dezechilibrele și intoxicația, cât și cu boala sa severă inițială, cancerul.

Când devine prea mult pentru el, corpul se stinge.

Din experiența acumulată după anul 2000 încoace, am înțeles care dintre remediile simple și ușor disponibile lucrează eficient în boala canceroasă. Iată ce recomandăm.

a. Propolis pentru efectele sale dovedite, antitumoral, imunoreglator, antiviral, antibacterian, antiinflamator și detoxifiant. Este probabil produsul cel mai complex și larg eficient din sfera naturismului, după cât am observat.

Noi nu avem nici un merit în privința efectelor sale, ci onoarea revine albinelor și însăși Naturii. Noi doar informăm cum am observat că lucrează, din experiența practică acumulată.

b. Zeolit pentru efectul său detoxifiant intens și rapid, care a surclasat oricare tip de argilă, în practica noastră. De asemenea provoacă si moartea celulelor maligne, lucru demonstrat de studii in vitro și in vivo.

c. Produse apicole regeneratoare, necesare susținerii părții sănătoase a corpului, ca să poată trece cu succes prin boală. Deja este bine-cunoscut în apiterapie că interacțiunea corpului cu produsele albinelor se desfășoară conform unei inteligențe naturale, care face ca ele să susțină celulele normale, în timp ce pe cele anormale fie le determină să dispară, fie le întorc la normalitate. Cum să redevină normale? S-a observat că anumite componente din produsele albinelor pătrund în nucleul celulelor bolnave și le repară ADN-ul deviant. În fapt, astfel echilibrează toate celulele, fie bolnave fie sănătoase, și de aceea nu au cum să facă rău, ci doar readuc armonie și echilibru.

Rezerva medicilor și a unor terapeuți de a folosi în tratamente oncologice și hemato-oncologice lăptișor de matcă, rezultă din necunoașterea produselor apicole. Trebuie să știți că în facultate noi nu am studiat deloc plantele medicinale și produsele apicole. Asadar, majoritatea oncologilor, dacă nu s-au dedicat facultativ studiului lor, practic nu le cunosc.

În schimb, administrarea de lăptișor de matcă în oncologie s-a dovedit utilă și prin stimularea producției proprii de interferon. Iar studiile cele mai moderne și tehnologizate au constatat că nu interferează negativ sistemul endocrin. Producerea de estrogen, progesteron și estradiol nu este afectată.

În plus trebuie spus că lăptișorul de matcă și apilarnilul NU CONȚIN hormoni umani. Distanța dintre noi și albină pe scara evoluției biologice este enormă. Hormonii sunt substanțe extrem de specializate, produse de glande ENDOcrine, adică care își eliberează produșii direct în fluidele corporale, adică în INTERIORUL corpului. Dacă ar fi un produs endocrin la albină, apicultorul nu ar avea cum să îl preleveze. Dimpotrivă, lăptișorul de matcă este produs de o glandă EXOcrină, care îl eliberează în EXTERIOR, motiv pentru care noi îl putem recolta…

În peste 25 de ani de practică, nici un pacient bărbat care a utilizat lăptișor de matca în doze mari, pentru SM de exemplu, nici nu a făcut cancer, nici nu a căpătat caractere feminine. După cum nici o femeie care a utilizat apilarnil conform recomandărilor, nu a dobândit hirsutism…

Stimularea și corectarea procesului de hematopoieză sub tratament cu lăptișor de matcă și/sau produse cu apilarnil, fac ca acestea să aibă rol esențial în tratarea pacienților afectați de chimio-radio-cortico terapie.

Un alt aspect: rezerva sau interzicerea utilizării produselor apicole în oncologie și hematologie de către medicii alopați și chiar de către unii terapeuți naturiști, sub motiv că ar conține un factor de creștere, este deplasată. În realitate ele conțin componente care cresc telomerii, adică capetele ADN-ului nuclear. Ca urmare, în loc să se destrame prin expunerea la factorii degradanți multipli, ADN-ul este păstrat integru și funcțional.

Ca atare, cei care nu au cunoștințe corecte despre aceste produse și metode, sunt invitați să le studieze în profunzime, iar până atunci să tacă…

d. Utilizăm în oncologie si hematologie produse nutritive cum sunt polenul și păstura. Ele susțin sistemul imunitar și hematopoieza prin aportul de micronutrienți de calitate și de proteine imediat biodisponibile, ce conțin toți aminoacizii esențiali.

Pacienții oncologici au nevoi particulare de nutriție, în special de proteine de calitate, rapid disponibile, pentru că tumorile fiind mari consumatoare de proteine, seacă resursele corpului. Dieto-terapia care presupune înfometarea organismului în speranța că vor fi mai afectate formațiunile tumorale NU reprezintă o soluție, în afara cazului când este ținută un timp limitat și sub îndrumarea unui terapeut experimentat. Am văzut de numeroase ori acest gen de abordare dusă la extrem, care de cele mai multe ori a epuizat corpul până acolo unde nu se mai putea hrăni nici cu alimente foarte ușoare, iar boala l-a invins.

e. Produse de protecție hepatică, cum este banala pulbere de Armurariu, care s-a dovedit superioară oricarui medicament de profil aflat azi pe piață.

Sau miere, fie ca atare, fie componentă a unor produse cum e Apilarmel, cu mențiunea că trebuie consumată în așa fel încât să nu producă saturația pacientului la gustul dulce, foarte plăcut în sine, dar greu de suportat pe termen lung. Noi recomandăm utilizarea ei în limonade, sau ca desert, eventual alături de un fruct acrișor.

f. Alte produse care știm din experiență că funcționează, cum e maceratul de Obligeană (atenție: această plantă medicinală e mult falsificată pe piață). Acest macerat este mai valoros decat capsulele, tinctura, sau extractele care nu stiți ce sunt de fapt… Maceratul la rece de Obligeană este un extract excepțional și pentru efectele sale tonice asupra tractului digestiv, care ajunge sever afectat în timp, în urma chimio-terapiei, cu toate consecințele care apar, de la mal-absorbție la scaune diareice sau rărirea scaunului.

g. Ceaiul de Urzică comună herba (partea aeriană), băut în cantitate utilă (0,5-1 l/zi), s-a dovedit reducător al riscului de metastazare. Este fluidifiant al sângelui, detoxifiant și interferează pozitiv hematopoieza.

Toate acestea trebuie aplicate ținând cont și de cum trăiește pacientul. Destui terapeuți și medici naturiști alcătuiesc protocoale de tratament care încep de la 6 dimineața și se termină la orele 22, în care recomandă divese remedii din 30 în 30 de minute, sau combinații atât de complicate încât pacienții ajung împovărați sau depășiți de situație.

Iar dozele recomandate sunt adesea mult prea prudente, cu vârful de linguriță și picătura, parcă menite să ferească terapeutul de vreo întâmplare închipuită, ci nu să folosească cu adevărat pacientului. Ce părere aveți, dacă faceți o perfuzie de citostatic de 500 ml, credeți că ar fi suficiente 50 picături de propolis, care înseamnă de fapt 1-2 ml?

Dupa cât am observat în timp, succesul este asigurat de simplitate, cu numărul minim necesar de remedii cu maximă eficiență, în doze corespunzătoare nevoilor oncologice care în general sunt mari și foarte mari, și adaptate situației fiecărui pacient.

Și pentru succes, un rol major îl au încrederea în metodele aplicate și în medicul curant, alături de vindecarea emoțională, spirituală, energetică.

Dacă în unele afecțiuni am recomandat doar tratament naturist și este eficient, în afecțiunile oncologice și hemato-oncologice unde timpul este mai limitat, am observat că statistic vorbind, cea mai eficientă s-a dovedit combinația dintre tratamentul alopat și unul naturist corect adaptat. Aceasta din cauza că prea mulți oameni doresc doar tratament corporal, nedând atenție aspectelor de dincolo de corpul fizic.

Sigur, calea este deschisă și celor care doresc să se trateze strict naturist per prima, sau nu mai pot să urmeze chimio-radio terapia din pricina stării generale alterate, sub imperiul de a înțelege importanța aspectelor emoționale asupra stării lor generale și de sănătate. Și de a acționa prin introspecție și vindecare emoțională, la care să participe din toată inima.

În acest sens, pe lângă cele sufletești cunoscute, recomandăm într-o ordine de la simplu la complex și de la inteligibil și științific la miraculos: esențe florale Bach, eliminarea emoțiilor reziduale blocate cu Dr. Bradley Nelson, schimbarea programelor din subconștient PSYCH-K cu Robert Williams, metoda Călătoria propusă de Brandon Bays și metoda propusă de Dr. Eric Pearl, Vindecarea Reconectivă.

Prea mult oamenii au viețuit precum niște corpuri dotate cu oarece componente metafizice, despre care au aflat superficial și neconsistent. E timpul ca omenirea să-și schimbe viața. E timpul ca oamenii să-și înțeleagă sinele și să trăiască cu adevărat ca ceea ce sunt, adică suflete care au îmbrăcat un corp fizic, spre a experimenta o viață frumoasă în plan fizic, pe o planetă minunată.

Dr. Cristina Aoșan,

Membru în Comisia de terapii alternative a Ministerului Sănătății