Satul Jabenița surprins de Saveta Lateș

Galeria de artă „Unirea” Târgu Mureș găzduiește o expoziție de artă naivă de mare succes public, semnată de Saveta Lateș. Vernisajul expoziției a avut loc în ziua de sâmbătă, 5 februarie, cu începere de la ora 11.00.

Artista dă dovadă de un anume simţ al frumosului şi de un mare respect pentru lucrul bine făcut. Prin arta naivă, ca formă de afirmare a individualității, Saveta Lateș transformă realitatea într-o poveste jovială care încântă sufletul și ochiul. Ea a început să picteze înainte de a ieși la pensie. Acum pensionară fiind, vrea tot mai mult să se dedice acestei pasiuni. Este autodidact, pentru ea pictura este recreaţie, realizare, nevoie existenţială a sinelui. Nu are studii în domeniu, dar are har și reușește să dea viață obiceiurilor din satul său natal de pe Valea Gurghiului, Jabenița, să entuziasmeze şi, în cele din urmă, să seducă definitiv.

„Pictura mea are legătură și cu învățământul, am fost educatoare, meserie în care lucrezi mult cu mâinile, tai, desenezi fișe, pentru fiecare temă, ceea ce m-a ajutat foarte mult. Harul este din naștere, dar trebuie educat, „ ne povestește Saveta Lateș.

Expoziția cuprinde 31 de lucrări de pictură și alte câteva colaje, toate suprind viața omului din satul Jabenița, mocănița, hora, Bătuta, Întemeierea căsătoriei la biserica, Băile Jabenița prin 1930, Școala veche- Serbare școlară (1950), Moara Jabenița din 1950, Nepoții Gabriel și Carmen în Pandemie, Rațe pe râul Gurghiu, Case de vacanță, Ulița copilăriei, Berze, Fiica Natalia, Autoportret, Nalbe, Petunii și multe altele.

Din suflet, cu suflet

Unul dintre cei mai valoroși și importanți artiști plastici din Mureș, profesorul Vasile Mureșan, remarcă că artista trăieşte exclusiv prin şi pentru arta sa. Lucrările ei dovedesc inocenţa sincerităţii, spontaneitatea, inventivitatea şi curiozitatea nedisimulată.

“Lucrările ei m-au surprins în Tabăra de pictură organizată de artistul plastic Czirjek Lajos, la Casa de Cultură a studenților. Am mai văzut pictură naivă foarte faină, dar Saveta Lateș are o pictură care se deosebește, are o particularitate, totul în manieră naivă, deși nu este naivă chiar deloc. Pictează din suflet, cu sufletul și povestește cinstit tot ce vede, aici e calitatea, „ a declarat Vasile Mureșan.

Saveta Lateș are două fete, Natalia este cea care o moștenește, ea a făcut studii la Școala Populară de Arte și la Cluj, la Artă sacră. „Unii zic că mă urmează, dar ea m-a întrecut, în special cu icoanele realizate”, a menționat artista.