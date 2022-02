Grupul UDMR Târgu Mureș anunță un ”an al investițiilor”

Share



Sediul UDMR Târgu Mureș a găzduit miercuri, 9 februarie, o conferință de presă în legătură cu proiectul de buget pentru anul 2022 la care au participat Portik Vilmos – viceprimar al municipiului Târgu Mureș, Kelemen Márton – președinte al Comisiei de buget din Consiliul Local Târgu Mureș, Kovács, Kovács Mihály Levente – președintele UDMR Târgu Mureș și Frunda Csenge – liderul Grupului UDMR din Consiliul Local Târgu Mureș.

În cadrul conferinței de presă s-au prezentat prioritățile de anul acesta, respectiv acele proiecte pe care Grupul UDMR dorește să le finanțeze în bugetul din 2022.

„În bugetului de anul trecut ne-am propus să astupăm găurile însă cu bugetul de anul acesta se pare că reușim să facem un pas înainte, astfel, având în vedere sumele și valorile din bugetul din 2022 și având în vedere capitolele care sunt în acest buget putem zice că acest an va fi al investițiilor și al dezvoltării. În acest sens ne-am propus să inițiem proiecte respectiv să aducem bani unor proiecte care fac posibilă modernizarea și siguranța mediului în care trăim”, a declarat Frunda Csenge.

Trei priorități

Unul dintre capitolele de interes cuprinde modernizarea și dezvoltarea școlilor cu echiparea acestora cu materiale didactice noi, respectiv laptopuri și table smart, și de asemenea reparația clădirilor. De la un buget de 55 de milioane de lei s-a mărit bugetul pentru învățământ cu încă 25 de milioane de lei.

În al doilea rând, există inițiativa de oferire a posibilității de recreere și relaxare pentru târgumureșeni prin modernizarea Platoului Cornești și al Complexului ”Weekend”. Totodată, se dorește să se aducă la standarde europene Grădina Zoologică din Târgu Mureș care este cel mai vizitat obiectiv turistic al orașului. De asemenea, Grupul UDMR dorește construirea unui Skatepark în Parcul Municipal. Potrivit președintelui Comisiei de buget, Kelemen Márton, pentru Grădina Zoologică și Platoul Cornești, de la un buget de 4 milioane jumătate, s-a ajuns la un buget mărit de 14 milioane.

„Grădina Zoologică este instituția cu cel mai mare potențial turistic din județ aș zice eu, dar din oraș precis, anul trecut am avut 280.000 de bilete vândute și este evident că mai mult de jumătate din acestea sunt din afara județului sau cel puțin din afara localității. Este în paragină totală. Sunt o serie de clădiri care sunt în stare deplorabilă, o serie de locații unde deja crește riscul pentru că vorbim și de animale primejdioase deci trebuie să investim”, a fost de părere Kelemen Márton.

Pe de altă parte, atenția Grupului UDMR se îndreaptă și spre siguranța traficului prin realizarea unei parcări moderne, ca atare s-a propus extinderea parcului auto și a autobazei transportului local, respectiv reabilitarea a 40 de străzi din municipiul Târgu Mureș. La această categorie, sunt prevăzute 47 de milioane de lei față de o execuție de aproximativ 25 de milioane de anul trecut.

„Bugetul total al orașului Târgu Mureș va fi în jur de 650 de milioane de lei față de execuția de anul trecut care era în jur de 400 de milioane. S-ar părea că este umflat artificial, de fapt nu este. Am calculat cu veniturile de anul trecut, cu execuția din anul trecut. Cele aproape 200 de milioane extra sunt din acele contracte semnate de finanțare europeană pe autobuze, pe reabilitate străzi, etc., care au contracte semnate și trebuie să intre în bugetul acesta, astfel am ajuns la această sumă”, a explicat Kelemen Márton.

Alte categorii de interes

„Din perspectiva Organizației Municipale UDMR Târgu Mureș sunt niște capitole pe care am pus accent din perspectiva bugetului anului 2022 a municipiului Târgu Mureș. Am mărit cu 30% bugetul destinat cultelor, așadar bisericile din municipiul Târgu Mureș vor avea un buget mai mare cu 30%, asta înseamnă 1.300.000 de lei” , a informat Kovács Mihály Levente.

Totodată, perspectiva Organizației Municipale Târgu Mureș prevede ca Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, celebrată în data de 15 martie, să intre în rândul acelor evenimente de importanță majoră astfel încât să fie finanțată în mod direct de către Primăria municipiului Târgu Mureș. De asemenea, la propunerea Grupului UDMR și Ziua Culturală a Romilor va fi sprijinită anul acesta de către Municipalitate. Ceea ce mai este important de menționat este că statuia scriitorului și poetului maghiar András Sütő este inclusă în bugetul de anul acesta printr-un concurs de soluții.

Mălina MORARU