Centrul de Arși, mai aproape de înfăptuire

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a obţinut Autorizaţia de construire pentru Clădirea Centrului de Arşi, un document care aduce mai aproape cu un pas momentul mult așteptat de toată comunitatea mureșeană, și nu numai.

Detalii despre investiție

Potrivit unui comunicat de presă remis de Biroul de Presă al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, clădirea Centrului de Arși va avea regim de înălțime subsol plus parter plus patru etaje plus etaj tehnic şi va include Centrul de Mari Arși cu 15 paturi, blocul operator cu 25 de săli de operație, secția clinică Anestezie și Terapie Intensivă cu 44 de paturi, spații conexe (sterilizare, unitate de transfuzii sanguine, morgă, centru de formare, spații tehnice, spații administrative și logistice etc.) și relocare heliport. Pe lângă edificarea noii clădiri, investiția mai prevede realizarea unei pasarele de legătură cu clădirile existente ale spitalului și reorganizarea circuitelor medicale ale secțiilor de mai sus.

„Menţionăm că pentru reorganizarea fluxurilor medicale ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, în vederea conectării cu noul Centru de Arşi, Primăria municipiului Târgu Mureş a eliberat Autorizaţia de Construire, în luna noiembrie. De asemenea, în luna decembrie 2021, urmare a solicitării Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, terenul aferent imobilului situat în Târgu Mureş, strada Gheorghe Marinescu nr. 50, a trecut în administrarea unităţii sanitare, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş”, se mai menționează în același comunicat.

Potrivit sursei citate, finanțarea obiectivului de investiții “Construirea unui Centru de Arşi şi reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului”, se va realiza din Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare destinat Proiectului privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar, valoarea investiției fiind de peste 295 de milioane de lei.

Mălina MORARU