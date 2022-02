”Complete Movement”, carte-concept despre mișcare lansată de ludușeanul Claudiu Man

Share



Kinetoterapeutul ludușean Claudiu Man, proprietarul unei rețele de cabinete de recuperare medicală și kinetoterapie în Cluj-Napoca, a lansat o carte cu totul specială, dedicată tuturor iubitorilor mișcării, fie ei specialiști în domeniu, sportivi amatori sau profesioniști sau oameni interesați la modul general de mișcare.

Biomecanica, transpusă în exemple



”Complete Movement”, cartea lui Claudiu Man, este un volum foarte original prin abordarea informală, degajată și cu multe accente personale, fiind o adevără incursiune în universul mișcării corpului uman. Biomecanica este transpusă în exemplificări simple, ușor de înțeles pentru oricine are cunoștințe de matematică, fizică sau chimie de nivel elementar.

Chiar dacă se adresează mai cu seamă specialiștilor în recuperare medicală sau pregătire fizică, ”Complete Movement” de Claudiu Man este un ghid util oricărui om pasionat de sport, fie că este sportiv de performanță sau simpu amator de mișcare ocazională.

”Pasiunea mea față de kinetoterapie a apărut cu mulți ani în urmă când eram pacientul unei terapeute de la spitalul mare din Târgu Mureș… Pe acea vreme, nici măcar nu se folosea termenul de kinetoterapie, lumea vorbea despre cultură fizică medicală. Făceam naveta săptămânal la Târgu Mureș pentru a face exerciții, deoarece sufar de maladia Scheuermann, o formă de cifoză. Atunci am început să caut, să mă informez, să încerc să înțeleg felul cum funcționează corpul uman. Am pășit în lumea kinetoterapiei și am rămas aici”, a declarat autorul cărții.

Carte cu website



Conceptul ”Complete Movement” este unic în peisajul românesc prin integrarea cărții cu un website, completemovement.ro, în care membrii comunității au acces la o serie de informații extrem de utile din domeniu. De asemenea, multe din exercițiile exemplificate în carte pot fi vizualizate pe website prin intermediul unor QR-code-uri inserate în paginile volumului, astfel încât integrarea celor două medii, online și offline, este totală.

Totodată, ”Complete Movement” de Claudiu Man vine cu o serie de workshop-uri în care vor fi aprofundate o serie de tehnici prezentate în carte, primul dintre ele, programat pentru finalul lunii februarie, având deja toate locurile ocupate.

”Îi invit pe toți mureșenii care vor să își dezvolte informațiile în acest domeniu să viziteze site-ul, să cumpere cartea și să vină la Workshop-uri. Această carte este doar un prim pas, un unsername și o parolă spre un univers al mișcării văzute altfel, într-un mod simplu de înțeles pentru oricine. Am încercat să abordez teme altfel asiduu cercetate în ultimii ani, însă de multe ori limbajul sau nivelul ales de autorii studiilor este unul inaccesibil pentru oamenii de rând, pentru iubitorii sportului și mișcării. ”Complete Movement” se vrea a fi un numitor comun pentru fizioterapeuți, kinetoterapeuți, maseuri, antrenori, sportivi, sportivi amatori sau elevi de liceu ce încă nu s-au decis ce vor să studieze după absolvire”, a conchis Claudiu Man.

