Prioritățile comunei Chiheru de Jos punctate de primarul Eremia Pop

Share



După un prim mandat (2016-2020) în care a încercat să stabilizeze situația existentă la nivelul comunei Chiheru de Jos, primarul Eremia Pop se poate concentra pe proiectele mari de dezvoltare ale comunei, proiecte care au în vedere prioritățile comunei, canalizarea și alimentarea cu apă potabilă. Despre toate acestea precum și despre alte investiții preconizate pentru perioada următoare ne-a vorbit primarul Eremia Pop în interviul care urmează.

Primăria comunei Chiheru de Jos

Reporter: Care sunt prioritățile acestui nou mandat de primar?

Eremia Pop: Este foarte important ca lucrurile să aibă continuitate, după cum este important ca și gândurile să aibă o continuitate, logică și legătură. Așa și acțiunile noastre, în materie de administrație publică. Acțiunile într-o primărie, într-o comunitate cu patru sate cum este cazul comunei Chiheru de Jos, sunt acțiuni de lungă durată. În primul rând e nevoie de sume, care trebuiesc în primul rând obținute, apoi eșalonate, completate și de o logică a activității. Este important să continuăm cu lucrurile prioritare, să facem o selecție și să stabilim prioritățile în ce privește o acțiune de anvergură care are ca și scop dezvoltarea comunei. Prioritățile sunt extrem de importante, dar nu întotdeauna ai bani pentru toate. Așa se face că în primul mandat am stabilit prioritățile majore care au fost cele legate de drumuri, apă, iluminat, fapt pentru care am început studii de fezabilitate, am comandat proiecte și am participat la licitații care aveau în vedere fondurile europene. Unele le-am câștigat, altele nu, pe care le continuăm în prezent, în cel de-al doilea mandat. Foarte important mi s-a părut să ne axăm pe accesarea de fonduri europene pe toate capitolele ce vizează dezvoltarea comunei. Spun acest lucru deoarece, în general primăriile din mediul rural cum este și cazul nostru, nu au la dispoziție fonduri foarte mari, lucru datorat faptului că nu au firme foarte multe, chiar deloc, care să contribuie la un nivel financiar ok, grație taxelor și impozitelor aferente. În atare condiții, am încercat să găsim fonduri grație proiectelor europene. Așa se face că am reușit să facem un drum de legătură la Urisiu, am cumpărat un buldoexcavator, am câștigat licitațiile pentru modernizarea căminelor culturale din Chiheru de Jos și Urisiu de Jos. Nu vreau să mă laud, sper să fiu bine înțeles, dar pentru prima dată în comuna Chiheru de Jos s-au făcut proiecte pe fonduri europene în momentul în care am venit cu echipa mea la conducerea Primăriei Chiheru de Jos în mandatul 2016-2020. În mandatul actual continuăm cu lucrările care nu le-am obținut în mandatul trecut. Mai concret, dorim să continuăm cu proiectele pe care nu am reușit în anii trecuți să le materializăm.

Rep.: Care ar fi acestea?

E.P.: Proiectul de canalizare cu stație de epurare, care a fost al patrulea sub linie pe țară, lucru datorat în principal numărului mic de locuitori pe care îl are comuna Chiheru de Jos. Acest lucru ne-a cam tras în jos și nu am putut obține finanțare la proiect. În prezent, încercăm alte modalități pentru a putea prinde o finanțare. La acest moment sunt în vogă programe precum ”Anghel Saligny” și PNRR. Între timp am mai ajustat proiectul și acum încercăm să obținem o finanțare pentru acest proiect cu canalizare și stație de epurare. Totodată, comuna noastră se confruntă cu o problemă, în sensul în care nu avem apă potabilă de la rețea publică în cele două Urisie, aspect extrem de trist. Avem apă în cele două sate doar dintr-o rețea proprie, din niște izvoare de munte și de coastă care asigură apa dar căreia nu îi putem spune potabilă. Aici e nevoie de un proiect de extindere a rețelei de apă existentă în comună și pentru satele Urisiu de Sus și Urisiu de Jos.

Rep.: Există un proiect mai important decât altul?

E.P.: Nici nu mai ști care e prioritatea cea mare, canalizarea sau apa potabilă pentru cele două Urisie. Cert este că ambele sunt foarte necesare pentru locuitori. Alt proiect mare la care ne-am înhămat este cel legat de asfaltarea drumurilor comunale. Proiectul are în vedere drumurile laterale din comună, toate ulițele din comună, proiect întocmit și depus spre finanțare la începutul acestui an la Ministerul Dezvoltării prin Programul ”Anghel Saligny”.

Rep.: Introducerea gazului reprezintă o prioritate pentru comuna Chiheru de Jos?

E.P.: Am început acțiunea de întocmire a studiilor de fezabilitate pentru introducerea în comuna Chiheru de Jos a gazului metan, în toate cele patru sate aparținătoare. Proiectul este aproape întocmit, urmează să găsim o sursă de finanțare pentru ca acesta să fie realizabil. Momentan nu știm unde. Din câte am înțeles, se va elabora un act normativ special pentru obținerea de fonduri pentru introducerea gazului în mediul rural, astfel va fi o sursă de finanțare specială pentru un asemenea proiect.

Rep.: Ce alte proiecte aveți în plan?

E.P.: Am prins un proiect care are în vedere creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială ”Iuliu Grama” din Chiheru de Jos, proiect derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu. Am câștigat finanțarea, lucrările sunt destul de avansate în urma cărora vom avea partea de izolare, interioară și exterioară, centrală termică nouă, aspecte care vor conduce la o mai eficientă încălzire a școlii. O altă acțiune care am demarat-o, pentru care vom depune un proiect în data de 20 a lunii în curs, este legată de ridicarea calității iluminatului public în comuna Chiheru de Jos, de asemenea un proiect derulat prin AFM. Vor fi vizate toate cele patru sate aparținătoare comunei. De asemenea, suntem concentrați pe o acțiune masivă în ce privește aplicarea legislației privind întăbularea extravilanului localităților comunei. Căutăm soluții, dat fiind faptul că merge foarte încet treaba, astfel să putem atrage un specialist în acest domeniu care să lucreze pentru noi mult timp, pentru că suntem rămași mult în urmă la acest capitol.

Școala Gimnazială ”Iuliu Grama” din Chiheru de Jos

Rep.: Cum vedeți bugetul pentru anul 2022?

E.P.: Ca și cifră, bugetul pentru acest an va fi similar celui de anul trecut, dar mai multe amănunte despre el după adoptarea lui care va fi în această lună. Este bine că putem avea un buget în cea de a două lună din an, deoarece avem în plan anumite lucrări care sunt finanțate din bugetul local. Vorbesc aici de câteva podețe unde folosim numite tuburi corugate cu dimensiuni diverse, de la 40 de centimetri la 3 metri diametru care te ajută foarte mult la edificarea podurilor și podețelor. De asemenea, avem lucrări în ce privește capacitatea de apă, respectiv un bazin suplimentar pentru cele două Urisie, plus alte amănunte care, dacă le pornim la început de an este extrem de bine. Altfel, cu un buget aprobat mult mai târziu doar în mai iunie încep, perioadă până care lucrezi cu mare reținere deoarece nu ști pe ce bani de poți baza.

Rep.: Care sunt lucrările care vor deschide noul an?

E.P.: Dacă se ridică vremea, prima lucrare importantă va fi cea de edificare a podurilor și podețelor din zona Urisiu unde avem niște probleme, fapt pentru care a trebuit să intervenim și la regularizarea pârâului Chiher, sunt câteva puncte unde iasă apa și e nevoie de anumite lucrări. De asemenea, ca și lucrări de început de an, suntem foarte aproape de a da în folosință capela mortuară din satul Urisiul de Sus, lucrare făcută după toate regulile. Se montează calorifelele, se rezolvă partea de încălzire și lucrarea este gata. În restul satelor, Chiheru de Jos are capelă mortuară, la Urisiul de Jos capela se află în lucru, iar la Chiheru de Sus urmează să o construim în perioada următoare. Luate pe rând, toate lucrările sunt importante până la urmă, și în funcție de sumele care le avem le vom rândui.

Rep.: Cum vedeți perioada următoare?

E.P.: Dacă fondurile pe PNRR și ”Anghel Saligny” are cine să le administreze astfel încât ele să ajungă la primării, am convingerea că lucrurile vor merge bine. Noi la acest aspect ne raportăm. O primărie funcționează bine doar dacă are fonduri la îndemână să poată face ceea ce trebuie, drumuri, apă, canal, asfalt. Anul 2022, dacă fondurile se dirijează de la vârful țării cum trebuie, va fi unul multe peste alți ani. Dacă sus la conducerea țării e liniște, banii vin jos în teritoriu cum trebuie.

A consemnat Alin ZAHARIE