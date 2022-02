Reghin, buget de 114 milioane de lei

Share



Consilierii reghineni convocați miercuri, 9 februarie, în ședință ordinară, au avut pe ordinea de zi proiectul de aprobare a bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Reghin pentru anul 2022. La ședința desfășurată în format online a fost prezentă și Mara Togănel, prefectul Județului Mureș, care le-a transmis consilierilor și reprezentanților din Executiv să aibă în vedere un buget echilibrat și responsabil în interesul reghinenilor.

„Motivul pentru care m-am alăturat acestei ședințe de stabilire a bugetului a fost acela de vă spune că am fost și rămân în continuare partenerul vostru. Mai mult de atât, am dorit să văd cum v-ați gândit să construiți bugetul pe acest an, mesaj care îl voi transmite de altfel la toate Consiliile Locale la care voi participa pentru stabilirea bugetului pentru acest an. Avem în față anumite provocări de care trebuie să profităm. Vă rog tare mult să aveți în vedere să gândim bugetul municipiului Reghin într-un mod foarte echilibat și responsabil, să cumpăniți bine de fiecare dată când luați o decizie în interesul reghinenilor. În ce privește Instituția Prefectului, voi sprijini întotdeauna proiectele voastre, fie că vorbim de Centura Reghin, fie că vorbim de proiectele curajoase pe care doresc să le aud că vi le propuneți în anul 2022. Vă felicit pentru modul cum v-ați descurcat în cursul anului trecut. Actul administrativ în municipiul Reghin, cu mici excepții, se îmbunătățește și putem continua serios în ce privește dezvoltarea municipiului Reghin și a județului Mureș”, a precizat prefectul Mara Togănel.

52.611.000 de lei pentru investiții

Bugetul pe anul 2022 al municipiului Reghin a fost aprobat în unanimitate, valoarea acestuia fiind de 114.109.000 lei, din care un procent însemnat îl reprezintă valoarea investițiilor, după cum afirmă Márk Endre, primarul municipiului Reghin. „Și pentru acest an avem un buget puternic, stabil și centrat pe dezvoltare, buget care a fost adoptat în unanimitate de către Consiliul Local. Valoarea totală a investițiilor este de 52.611.000 de lei”, a precizat primarul Mark Endre.

Alin ZAHARIE