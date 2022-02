VIDEO: Buget pentru ”un județ puternic” aprobat de Consiliul Județean Mureș

Share



Aleșii județeni au aprobat vineri, 11 februarie, cu unanimitate de voturi, cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru care a avut loc în Sala Mare a Palatului Administrativ din Târgu Mureș, bugetul Consiliului Județean Mureș pentru anul 2022. Ședința a fost urmată de o conferință de presă susținută de Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

12 proiecte de dezvoltare, depuse

”N-am avut, cred, în ultimii 20 de ani, ca în 11 februarie să avem bugetul aprobat”, a spus, în debutul conferinței de presă, Péter Ferenc, care s-a folosit de ocazie pentru a transmite un mesaj de apreciere către Guvernul României pentru adoptarea bugetului național pe anul 2022 în timp foarte util, adică în luna decembrie 2021.

Referindu-se la anul 2022, președintele Consiliului Județean Mureș a arătat că este ”foarte important” deoarece în acest an ”facem un pas înainte în crearea unei comunități puternice, în crearea unui județ puternic.”

”În acest spirit dorim și am dorit să întocmim bugetul anului 2022. Anul trecut am reușit ca prin proiectele pe care le-am realizat să punem bazele muncii din următorii ani. În așa fel am realizat mai multe proiecte de dezvoltare dintre care 12 le-am și depus la diferite programe: opt proiecte le-am depus pe Programul ”Anghel Saligny”, un proiect pe Fondul de Mediu – AFM și trei proiecte la fondul național de investiții – CNI. Cred că astfel am reușit să punem o bază solidă și asta dorim să avem, ca prin aceste proiecte și celelalte proiecte pe care dorim să le realizăm din bugetul propriu să avem un județ puternic și o comunitate puternică”, a precizat Péter Ferenc.

În aceeași conferință de presă, numărul 1 din Consiliul Județean Mureș a arătat că bugetul din acest an ”este încurajator” față de cel din 2021, deoarece anul 2022 începe ”la nivelul la care am terminat anul precedent, în așa fel deja anul acesta suntem în poziția după care am fost după șase-șapte rectificări bugetare în anul 2021.”

”În așa fel asigurăm bugetul instituțiilor din subordine 100% atât la capitolul de salarii, cât și la capitolul de întreținere”, a menționat Péter Ferenc.

Buget de 877,5 milioane de lei

Concret, în cifre, bugetul consolidat al județului Mureș pentru exercițiul financiar 2022 este de 877.577.000 de lei.

”De aici, bugetul propriu este de 439.600.000 de lei, iar bugetul spitalelor este de 434.900.000 de lei. Aici menționez că acest buget include suma totală a bugetelor spitalelor, a Spitalului Clinic Județean Mureș și a Spitalului Municipal din Târnăveni, dar de aici marea parte este asigurată din fondurile CAS-ului, din bugetul propriu Consiliul Județean participă doar la finanțarea unor investiții și reparații. Din anii precedenți asigurăm din excedent 66,7 milioane de lei pentru asigurarea cofinanțărilor la proiecte, în așa fel încât încercăm să realizăm cât mai multe proiecte și asigurarea întregii cofinanțări la toate proiectele europene și la cele guvernamentale”, a detaliat președintele Consiliului Județean Mureș.

În 2022, Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș va avea un buget total de 159,6 milioane de lei, ”ceea ce înseamnă în jur de 36% din bugetul propriu.”

”Aici este inclusă și finanțarea de la Uniunea Europeană pentru un proiect de gestionare a pandemiei de COVID-19, aproape 25 de milioane de lei”, a arătat Péter Ferenc.

Proiecte europene

La capitolul ”Proiecte europene”, Consiliul Județean Mureș deține un portofoliu în valoare de 89,6 milioane de lei.

”Sunt sume care trebuie să ni se aloce în perioada următoare. Aici, la gestionarea crizei sanitare COVID-19 încă 25 de milioane de lei, dar și la drumul județean Târnăveni – Mica – Ungheni unde dintr-un proiect de 147 de milioane de lei 75% este gata și restul trebuie să primim anul acesta. La drumul dintre Agnita și Sighișoara, un proiect de 118 de milioane de lei, 48% este gata și restul vom primi anul acesta. La Muzeul de Științele Naturii suntem într-o fază mai înaintată și acolo este o licitație pentru mobilier și restul din cele 11 milioane de lei este executat. La Palatul Culturii avem un proiect de 11 milioane de lei, dar există un mic derapaj din cauza neparticipării unor firme de construcții la licitațiile pe care le-am organizat; au fost în total șase licitații, acum urmează a șaptea și sperăm să găsim o firmă în măsură ca să realizeze această lucrare de reparații la Palatul Culturii”, a informat președintele Consiliului Județean Mureș.

Investiții în domeniul sănătății

În total, din bugetul propriu plus de la Uniunea Europeană, bugetul de investiții al Consiliului Județean Mureș este de 159,8 de milioane de lei, din care din bugetul propriu 40 de milioane de lei. În 2022, totalul investițiilor din domeniul sănătății va fi de 38,6 milioane de lei

”O parte din bugetul Uniunii Europene, iar bugetul pe care îl asigurăm noi pentru investițiile din sănătate este de 10,6 milioane de lei. La Spitalul Clinic Județean Mureș vor fi investiții totale de 24,6 milioane de lei, iar la Spitalul din Târnăveni investiții în valoare de 14,2 milioane de lei. Amintesc și câteva proiecte ale sistemului sanitar din județ. Am discutat despre depunerea a trei proiecte la Compania Națională de Investiții, este vorba despre creșterea eficienței energetice a Clinicii de Pneumologie plus mansardare, e un proiect de 35,7 milioane de lei. Totodată, amintesc și proiectul de construire a secției pentru terapie intensivă în curtea Spitalului de Boli Infecțioase, un proiect de 39,9 de milioane de lei. Un alt proiect vizează modernizarea și extinderea clădirii la Spitalul de pe strada Gheorghe Marinescu, din spatele Urologiei, un proiect de 33 de milioane de lei. Mai avem un proiect de reabilitare a Secției de pe strada Hunedoarei, pe care dorim să îl realizăm din fonduri proprii. Dezvoltarea sistemului de sănătate a fost și va fi întotdeauna o prioritate pentru noi și încercăm și anul acesta să asigurăm toate cheltuielile de reparații și să obținem fonduri cât mai mari pentru realizarea unor investiții în domeniul sanitar”, a sintetizat Péter Ferenc.

De la cultură la infrastructură rutieră

În 2022, instituțiile culturale aflate în subordinea Consiliului Județean Mureș vor beneficia de investiții de 2,3 milioane de lei, iar pentru rețeaua de drumuri județene a fost alocată suma de 47 de milioane de lei.

”Vor fi reparații de 27 de milioane de lei și investiții de 20 de milioane de lei. Continuăm programul de covoare asfaltice. Am asigurat 6 milioane de lei pentru noi covoare asfaltice care vor fi realizate pe tot teritoriul județului. De asemenea, toate lucrările de reparații vor fi deja începute odată cu încălzirea vremii și când va fi posibil se vor realiza aceste lucrări. În legătură cu tronsoanele rutiere pe lângă proiectele pe care le-am început și nu sunt terminate, aș menționa cele două proiecte din programe europene, drumul dintre Ungheni și Târnăveni și cel dintre Agnita și Sighișoara. Drumurile sunt realizate în proporție de 75% și 48%. Pe lângă acestea, sunt două lucrări nefinalizate încă pe PNDL, drumul de la Voivodeni – Glodeni, acolo avem o problemă la Voivodeni unde Primăria nu a reușit încă să realizeze lucrările de la rețeaua de apă și canalizare, în așa fel trebuie să aștetăm până când își finalizează aceste lucrări și după aceea începem lucrările de asfaltare. La Mureni – Archita avem două tronsoane de circa 300 de metri care se suprapun cu lucrările de la Căile Ferate Române care în perioada următoare se vor realiza”, a prezentat Péter Ferenc.

Totodată, președintele Consiliului Județean Mureș a prezentat o listă de proiecte de infrastructură rutieră aflate în lucru, în diferite stadii – PT, DALI sau SF.

”Lucrăm la proiectul tehnic al tronsonului Ernei – Eremitu – Sovata, totodată la un DALI Reghin – Eremitu. Tot în fază DALI este Daneș – Criș – limită județ Sibiu. La Reghin – Răstolița – limită județ Harghita lucrăm la un DALI și la o lucrare de carte funciară, la Fântânele – Vețca iarăși la un DALI, avem un sens giratoriu la Band, la Târgu Mureș – Livezeni – Maiad se lucrează în continuare la lărgirea drumului, la Sărățeni – limită județ Harghita se lucrează la o lucrare de cadastrare și la o lucrare de studiu de fezabilitate. Mai multe poduri și podețe sunt în lucru, cel de la Sărățeni luat de o viitură este aproape finalizat. Urmează câteva poduri cum este cel de la Gurghiu sau cele de la Gălești, Odrihei, Beica de Jos, Bunești, sunt mai multe poduri pentru care în perioada viitoare vor fi licitate lucrări de reabilitare totală sau lucrări de reparații capitale”, a informat Péter Ferenc, care și-a manifestat optimismul în ceea ce privește realizarea unei piste de biciclete pe linia ferată îngustă ”atât spre Sovata cât și spre Câmpie.”

Referindu-se la cele opt proiecte depuse pe Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” care au ca obiectiv îmbunătățirea infrastructurii rutiere din județul Mureș, Péter Ferenc a precizat că cele mai importante dintre acestea vizează drumul Târgu Mureș – Sâncraiu de Mureș – Band și drumul Ungheni – Acățari. Celelalte proiecte ”Anghel Saligny” depuse de Consiliul Județean Mureș la sfârșitul anului 2021 au ca obiectiv lărgirea drumului județean spre Bogata, reabilitarea unui tronson între Gănești – Băgaciu – limita județului Sibiu, asfaltarea unui drum de legătură între Sângeorgiu de Pădure – Bezid – limita județului Harghita, lărgirea drumului Jabenița – Adrian – Gurghiu, reabilitarea tronsonului de drum Daneș – Criș – limita județului Sibiu și reabilitarea drumului Hodoșa – intersecția cu DJ 153 – Nadășa.

Finanțări pentru ONG-uri

În bugetul Consiliului Județean Mureș pentru anul în curs a fost alocată și suma de 3,1 milioane de lei pentru finanțarea unor proiecte inițiate de către ONG-uri.

”Pentru proiecte sociale avem un milion de lei, pentru proiecte culturale 400.000 de lei, pentru activități sportive 970.000 de lei, pentru culte 600.000 de lei, pentru tineret 150.000 de lei, iar la aceste proiecte în decurs de câteva săptămâni vom aproba și modalitatea de acordare. ONG-urile vor putea depune cereri pentru a beneficia de finanțare pentru proiecte”, a subliniat președintele Consiliului Județean Mureș.

Strategie de Dezvoltare

La aceeași întâlnire cu mass media, Péter Ferenc a anunțat publicarea, pe pagina web a instituției, în consultare publică, a Strategiei de Dezvoltare a Județului Mureș.

”A fost finalizată și este în consultare publică. Chiar îi rugăm pe cei care doresc să depună noi idei sau eventual domenii care consideră că sunt importante, după care va fi aprobată în Consiliul Județean această Strategie de Dezvoltare. Este foarte important de precizat că această Strategie trebuie să stabilească acele domenii în care în următorii zece ani se pot depune în județul Mureș proiecte de dezvoltare la diferite foruri europene. Este un document important pentru noi toți”, a conchis președintele Consiliului Județean Mureș și al UDMR Mureș.

Alex TOTH