Secretary of State Antony Blinken speaks during a news conference with Australian Minister of Defense Peter Dutton, Australian Foreign Minister Marise Payne and Defense Secretary Lloyd Austin at the State Department in Washington, Thursday, Sept. 16, 2021. (AP Photo/Andrew Harnik, Pool)

Mobilizare pentru contracararea Chinei Share

Miniştrii de externe ai Statelor Unite, Australiei, Japoniei şi Indiei au început discuţiile privind aprofundarea alianţei lor numite Quad, care urmăreşte să contracareze extinderea influenţei chineze în regiunea Asia-Pacific. „Împreună, formăm o reţea vitală de democraţii liberale care se angajează să coopereze concret şi să se asigure că toate ţările din zona Indo-Pacific, mari şi mici, sunt capabile să ia propriile decizii strategice, fără constrângere”, a declarat înainte de summit, ministrul australian de externe, Marise Payne. Secretarul de stat american, Antony Blinken, a dat asigurări că, deşi Washingtonul se concentrează în prezent pe ameninţarea rusă din Ucraina, provocarea pe termen mai lung rămâne avansul Chinei, care contestă „ordinea tradiţională”. „După părerea mea, nu există nicio îndoială că ambiţia supremă a Chinei este să devină cea mai mare putere militară, economică, diplomatică şi politică, nu numai în regiune, ci şi în lume”, a declarat el jurnalului The Australian în ajunul discuţiilor. Grupul Quad a fost lansat în 2007, dar a prins contur cu adevărat abia un deceniu mai târziu, după ciocniri violente la frontiera dintre India şi China şi o desfăşurare a puterii militare chineze în Marea Chinei de Sud. După exerciţii navale comune în 2020 în Golful Bengal, reuniunea de la Melbourne îşi propune să aprofundeze cooperarea în domenii precum lupta împotriva COVID-19, problemele legate de tehnologia informaţiei, în special desfăşurarea reţelelor de telecomunicaţii 5G, sau chiar schimbările climatice. (E.T.) ( www.agerpres.ro ) Foto: www.mediafax.ro Citeste si: Bariere și ziduri în jurul Cetăţii Europa Share