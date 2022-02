Pe cine susține PMP Mureș la Congresul din 19 februarie

Share



Consiliul Executiv Județean al Partidului Mișcarea Populară (PMP) Mureș a decis recent, cu prilejul unei ședințe statutare, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți, să susțină la Congresul Partidului Mișcarea Populară, care va avea loc în data de 19 februarie în Sinaia, moțiunea condusă de europarlamentarul Eugen Tomac intitulată „PMP – un nou început, pentru o Românie creștin-democrată”, a anunțat luni, 14 februarie, prin intermediul unei postări făcute pe pagina sa de Facebook, Marius Pașcan, președintele PMP Mureș.

”Identitate – Libertate – Democrație rămân pilonii neclintiți ai oricăror bătălii în slujba binelui, călăuzitori pentru politica PMP. „La trecutu-ți mare, mare viitor”. Asta își dorea Eminescu pentru România acum 155 de ani. Asta merită România astăzi și în fiecare zi!”, a precizat liderul PMP Mureș.

De la dreptate și adevăr, la credință și tradiții

În același text făcut public pe pagina sa de Facebook, Marius Pașcan a subliniat că Partidul Mișcarea Populară are deja o tradiție de opt ani pe eșichierul politic românesc, atu pentru a privi cu speranță și determinare către viitor.

”Sunt opt ani de când PMP există pe scena politică românească. Opt ani în care am lucrat împreună, am crescut împreună, ne-am dezvoltat, am împărtășit bune și rele, am câștigat și am pierdut; însă niciodată nu ne-am pierdut speranța și, mai ales, determinarea de a merge mai departe!

Partidul Mișcarea Populară prețuiește trecutul și eroii României, luptă pentru dreptate și adevăr și promovează cu sinceritate credința și tradiția creștină românească. PMP așază interesul național deasupra disputelor politice de orice fel, iar acțiunile sale vor fi întotdeauna îndreptate către apărarea României și a românilor, oriunde aceștia s-ar afla. România are nevoie astăzi la vârf de oameni cu credință în Dumnezeu, integri, care să își iubească țara, să lupte pentru proiectul politic privind reîntregirea României, de politicieni onești și responsabili, de specialiști bine pregătiți și care știu ce trebuie făcut pentru bunăstarea țării noastre. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a conchis președintele PMP Mureș.

Alex TOTH