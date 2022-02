Hidroelectrica, hotărâtă să finalizeze lucrările de la Răstolița!

Share



Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a anunțat miercuri, 16 februarie, că a vizitat din nou Hidrocentrala de la Răstolița, împreună cu reprezentanții conducerii naționale a companiilor Hidroelectrica – susținătorului financiar și beneficiarul lucrării – și Hidroconstrucția – executantul lucrării.

”Au fost vizate inspectarea stadiului lucrărilor și a progresului acestora, discuțiile concentrându-se în principal pe următorii pași, în vederea evoluției cât mai rapide spre finalizarea lucrărilor. Am avut un sentiment de reală satisfacție văzând motivația și implicarea echipei manageriale de la Hidroelectrica, cu implicarea directă a domnului președinte Bogdan Badea. Și chiar mi-a dat speranța că “se poate”! Într-un decor superb de iarnă montană, am parcurs o parte din ceea ce va fi cuva viitorului lac de acumulare, cu senzația stranie că aici în scurt timp vor fi milioane de metri cubi de apă, din care va ”curge” energia electrică, de care România are atât de mare nevoie acum”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Dumitrița Gliga, deputat PSD de Mureș, totodată președinte interimar al PSD Mureș.

(Redacția)