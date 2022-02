VIDEO, FOTO: Valentine’s Day, pe acordurile muzicii

Share



Primăria municipiului Reghin a marcat sărbătoarea iubirii, Valentine’s Day, printr-un spectacol găzduit luni, 14 februarie de Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară”. Seara a fost animată de artiști a căror prestanță s-a ridicat la nivelul simbolisticii zilei de 14 Februarie, dragostea pentru muzică, pentru frumos caracterizând întreg programul artistic.

Primii, mai exact primele care au urcat pe scenă au fost Bartha Ilka-vioara I, Szabo Szidonia-vioara II, Anamaria Cocoara -viola și Irina Caraghiaur -violoncel, componentele Cvartetului ArteMiss, cu un prim set de compoziții semnate Franz Lehár – Lippen schweigen, Harry Warren -That’s Amore, Astor Piazzolla – Libertango și Carlos Gardel – Por Una Cabeza”.

Cvartetul ArteMiss

A urmat tânărul și talentatul solist târgumureșean Radu Rad, care a interpretat piesele ”Mascagni” semnată Andrea Boceli, și ”Fly me to the Moon”, Frank Sinatra, intercalate de intepretarea piesei ”The Power of Love” (varianta Éva Kiss) de către solista reghineană Anca Branea.

Radu Rad

Muzica Cvartetului ArteMiss și-a făcut din nou simțită prezența cu noi compoziții de excepție, Theme from New York, John Eander, Imagine – John Lennon și Nothing Else Matters – Metallica.

Anca Branea a revenit pe scenă cu un remember Laura Stoica, piesa ”Mai frumoasă”, urmat de Radu Rad cu o nouă piesă Andrea Boceli, ”Quizas”.

Anca Branea

Al treilea moment semnat Cvartetul ArteMiss a cuprins alte piese memorabile, La Vie en Rose- Luis Guglielmi, Stand by Me – Ben E. King, Romeo and Juliet- Nino Rota și You Raise me Up – Rolf Lovland.

Un moment aplaudat la scenă deschisă a reprezentat recitalul susținut de artista reghineană Andreea Morariu care a încântat publicul cu piesele Je T’aime- Lara Fabian și De Ginete- Elliei Kokkinou.

Andreea Morariu

Finalul a revenit Cvartetului ArteMiss care a interpretat două compoziții celebre, Besame Mucho – Consuelo V. Torres și O sole mio – Eduardo di Capua.

Debut scenic pentru tânăra Karola în vârstă de 5 ani

Nu trebuie omis minirecitalul susținut de foarte tânăra Karola în vârstă de doar 5 ani, precum și momentele de pozie semnate de Iulian Praja, prezentatorul spectacolului de luni seara dedicat dragostei de la Casa de Cultură Municipală ”Dr. Eugen Nicoară” din Reghin.

Invitație în orașul cu iubire

Un moment de intercțiune cu publicul a fost pe versurile semnate Florentina Mitrică în care prezentatorul Iulian Praja a invitat publicul la o mică călătorie interactivă ”În orașul cu iubire””, audiența având de făcut un singur și frumos lucru, să rostească minunatul ”Te iubesc” de la finele fiecărei strofe.

Iulian Prraja, prezentatorul spectacolului

”În oraşul cu iubire, locuiesc tot mai puţini,

Drumul către fericire, din păcate, nu-l mai ştim…

E aşa frumos aici, ca-ntr-o lume de poveşt! i

Tot ce trebuie să faci este doar ca să iubeşti!

În oraşul cu iubire, oamenii mereu zâmbesc,

De atâta fericire, ochii lor, toţi strălucesc.

Politeţea e firească, iar atunci când se-ntâlnesc

Nu se spune „bună ziua”, ci se spune „te iubesc!”

În oraşul cu iubire nu există cerşetori,

Toată lumea dăruieşte doar emoţii şi fiori!

Florile sunt mai frumoase, frunzele în pomi dansează,

Nopţile sunt în lumină, inimile radiază…

În oraşul cu iubire, oamenii nu merg, plutesc,

Le-au crescut pe spate aripi, tot spunându-şi „te iubesc!”

Nu există sărăcie, sunt avuţi şi fericiţi,

Cea mai mare bogaţie-i că iubesc şi sunt iubiţi…

În oraşul cu iubire, nu există umilinţă

Oamenii nu ştiu să plângă, nu există suferinţă

Trupurile-s sănătoase, ele nu îmbătrânesc,

Vitamina e iubirea şi pastila „te iubesc!”

În oraşul cu iubire, oameni-s nemuritori

Nu există cimitire, când iubesti n-ai cum să mori!

Cine vrea eternitate, cine vrea ca să trăiască

Poate să se mute-aici, doar să ştie să iubească!”

Ca o concluzie, seara de luni de la casa Municipală de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară” a fost una dedicată dragostei pentru frumos, pe acordurile muzicii , fie că vorbim de Astor Piazzolla, Frank Sinatra, Andreea Bocelli, Lara Fabian, fie că vorbim de magia filmului, ”New York, New York” (Martin Scorsese) sau ”Romeo and Juliet” (Franco Zefirelli) și terminând cu sonorități marca John Lennon sau Metallica. Un meniu frumos, cu gust, dar mai ales cu dragoste ales de organizatori pentru publicul reghinean.

Alin ZAHARIE