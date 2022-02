Se caută oferte pentru reabilitarea Palatul Culturii

Share



O nouă licitație pentru finalizarea lucrărilor din cadrul obiectivului de investiții ”Reabilitarea Palatului Culturii” a fost anulată, în data de 26 ianuarie 2022, din cauza lipsei de oferte, informează www.licitatiapublica.ro.

Potrivit sursei citate, licitația încheiată în data de 26 ianuarie 2022 avea valoarea estimată de 6.679.553 de lei, fără TVA, și avea ca obiectiv finalizarea lucrărilor de reabilitare a Palatului Culturii din Târgu Mureș, respectiv a lucrărilor rămase neexecutate conform Proiectului Tehnic nr. 1/2018 întocmit de SC Romconstruct Group SRL și Autorizației de Construire nr. 416/9 august 2018, precum și a unor lucrări noi incluse în cadrul Studiului nr. 6947.0/2020.

”Au fost depuse numai oferte inacceptabile și/sau neconforme, în aplicarea prevederilor articolului 212, alineatul 1, litera a, din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă anulează prezenta procedură de atribuire, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă”, se menționează pe pagina web www.licitatiapublica.ro.

Campanie de conștientizare?

În urmă cu câteva zile, în data de 11 februarie 2022, președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, a afirmat, cu prilejul unei conferințe de presă, că situația actuală de la Palatul Culturii, imobil încadrat în categoria monumentelor, nu este atractivă pentru firmele care activează în domeniul construcțiilor.

”Reparațiile curente le-am executat, din păcate firma care a câștigat licitația anterioară, în multe situații ne-a creat probleme. A desfăcut anumite porțiuni din acoperiș pe care le-au și abandonat și în așa fel am avut chiar la Galeria de Artă o inundare a sălii mari, dar asta era cauza principală pentru care am și rupt contractul cu ei, pentru că efectiv am văzut că pe ei nu lucrarea îi interesează, ci mai mult cât pot să câștige pe această lucrare. Reparațiile curente le-am executat, deci momentan nu există niciun pericol, asta din ceea ce-mi relatează colegii. Însă, în acest moment, ceea ce vedem și din păcate suntem puși în situația în care nu prea avem de ales, sunt atât de multe lucrări la aceste clădiri monument, biserici, încât firmele specializate în acest domeniu au atât de mult de lucru încât nu vin. Și Palatul Culturii este încadrat în categoria monumentelor, deci acolo pot să lucreze numai anumite societăți comerciale. Nu oricine poate să execute lucrări”, a declarat Péter Ferenc.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, președintele Consiliului Județean Mureș nu a exclus demararea unei campanii de conștientizare despre proiectulul reabilitării Palatului Culturii.

”Și chiar i-am rugat să încercăm să facem o campanie de conștientizare, prin care să transmitem cât de important ar fi să realizăm aceste lucrări. Data trecută a fost o singură societate care s-a prezentat, dar au lipsit anumite documente din cauza carora nici măcar nu au putut să intre la partea sau financiară sau tehnică, deci a fost exclus la licitație. Acum îl scoatem încă o dată (la licitație – n.r.), iar eu totuși am speranța că la urma urmei tot va veni cineva care va realiza aceste lucrări”, a conchis Péter Ferenc.

Ioana MĂRGINEAN

Alex TOTH