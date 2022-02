6 nașteri și 62 de decese în 2021, în Deda

Share



Reprezentanții Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (SPCLEP) și ai Poliției Locale Deda și-au prezentat raportul de activitate în cadrul ședinței ordinare a lunii fabruarie a Consiliului Local Deda.

În ce privește Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Deda, acesta deservește cinci comune, Rușii Munți, Lunca Bradului, Răstolița și Stânceni, respectiv 12.000 de locuitori.

Sprijin din partea Primăriei

Potrivit insp. Daniela Farcaș, șeful serviciului, în anul 2021 au fost înregistrate 12.000 de cereri în ceea ce privește Cărțile de Identitate, reședințe și alte documente specifice serviciului, din care 60 înregistrate doar în cazul Centrului Medico-Social din Deda. „În ce privește starea civilă, în cursul anului 2021, strict legat de comuna Deda am avut un număr de 27 de căsătorii, un divorț, 6 nașteri, 62 de decese, aici intrând și Centrul Medico-Social. Doar în cursul acestuia avem eliberate un număr de 12 certificate de deces, în condițiile în care comunele arondate acestui serviciu au un deces, maxim două. De asemenea, în acest an avem și o căsătorie la nivel de comună”, a precizat insp. Daniela Farcaș.

Activitatea serviciului se va bucura în continuare de o atenție sporită din partea Primăriei Deda, potrivit primarului Lucreția Cadar.

„Acest serviciu de Evidența Populației deservește 12.000 de locuitori din cinci comune printre care și cei din comuna Deda. Este benefic că-l avem în subordinea noastră. Am făcut întotdeauna eforturi pentru a susține financiar acest serviciu, lucru care îl vom face în continuare deoarece este spre binele tuturor celor care îi putem deservi”, a precizat Lucreția Cadar.

Cu ochii pe furturile de lemne

La rândul său, Gheorghe Mogilă, șef serviciu Poliția Locală Deda, a punctat câteva din activitățile intreprinse de polițiștii locali din Deda în cursul anului trecut. „O activitate importantă a fost cea de verificare a peste 200 de persoane aflate în carantină ca urmare a pandemiei Covid, cu deplasarea la fiecare domiciliu în parte. De asemenea, amintesc aici acțiunile care au avut în vedere furturile de lemne. Ne confruntăm cu acest fenomem. Cu toate că Poliția Locală nu prea are atribuții în ce privește domeniul forestier, respectiv paza pădurilor, am găsit pe drumurile comunale un număr de șapte persoane care transportau material lemnos care au fost deserviți Poliției Române care a întocmit sancțiunile necesare acestor persoane. De asemenea, am participat împreună cu Jandarmeria și Poliția Română la 14 acțiuni în localitățile Deda, Filea și pe Valea Pietrișului care au vizat furturi de material lemnos din proprietăți private și din proprietățile comunelor Vătava și Șieu”, a precizat Gheorghe Mogilă.

Potrivi acestuia, în 2021 Poliția Locală Deda a continuat buna colaborare cu Poliția Română. În acest context, în cursul anului trecut au fost înregistrate 16 cazuri în care au fost identificate persoane de pe camerele de luat vederi în cazul accidentelor, furturilor și bătăilor. „Am predat aceste înregistrări în urma cărora au fost stabiliți cei vinovați, a precizat Mogilă.

Alin ZAHARIE