Andreea Petruț, pasiune pentru aranjamentele florale

Printre prezențele în premieră la Târgul Producătorilor Locali din Reghin s-a numărat și cea a Andreei Petruț din Lunca Bradului. Cea mai nouă pasiunea a ei o reprezintă aranjamentele florale din săpun, pe care, nu doar că le-a îndrăgit, dar le-a și pus în practică, fapt pentru care a și făcut pasul spre un târg dedicat produselor locale cum este și cel din Reghin găzduit în acest weekend de Piațeta din Cartierul Libertății.

„Am deprins această pasiune pentru aranjamentele florare de foarte curând. Cam de o lună și jumătate am început să mă ocup la modul mai serios. Am văzut foarte multe modele, fiind educatoare, culorile pentru mine au un loc aparte, aduc aminte de copilărie, fapt pentru care am ales să-mi comand câteva seturi de trandafiri din săpun și să încep să meșteresc tot felul de aranjamente florale. Singură am început să fac, desigur că m-am uitat la tot felul de tutoriale pe internet, am mai vorbit cu diferite alte persoane care fac același lucru, dar în general singură, pe cont propriu am decis să-mi cumpăr materialele necesare și să fac din ceva frumos un lucru de valoare”, ne-a declarat Andreea Petruț.

„Ai nevoie în primul rând de trandafiri din săpun sau oricare altă floare ți-o dorești, apoi partea de suport din lemn, bureți, sau chiar polistiren, la care se adaugă partea de verdeață și accesorii. Partea florală vine exclusiv din săpun. Inedit este că aceste flori sunt parfumate, dacă rupi o petală din floarea respectivă, te poți spăla pe mâini grație săpunului din care este făcută. Astfel de aranjamente folorare se pretează foarte bine la tot felul de evenimente, cu precădere cele fericite din viața unui om, zile de naștere, nunți, aniversări, majorat, plus sărbătorile de peste an, printre care și cele de primăvară, 1 și 8 Martie. Sunt aranjamente menite să ne bucure sufletul și inima la un moment fericit din viața noastră”, spune Andreea Petruț.

La multitudinea de pasiuni pe care Andreea le are se adaugă și aranjamentele florale din săpun, o consecință firească a dragostei pentru frumos.

„În primul rând, cea mai mare bucurie sunt copiii, dat fiind faptul că sunt educatoare, la care se adaugă muzica, dansul popular, pictura. Mai nou, am mai adăugat încă una, cea a aranjamentelor florale. Vreau să cred că lucrurile nu se vor opri aici. Sunt deschisă să învăț orice lucru, să cunosc lume, să socializez și să mă bucur de tot ce este frumos și plăcut în jurul meu”, a subliniat Andreea Petruț.

Alin ZAHARIE