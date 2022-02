Bijuterii din pietre semipretioase, la Târgul Producătorilor Locali din Reghin

Share



Printre noii veniți în rândul expozanților din cadrul Târgului Producătorilor Locali de la Reghin se numără și Szakács Enikő din Târgu Mureș. Oferta ei este una extrem de generoasă, bijuteriile din pietre semiprețioase, care mai pot fi văzute și achizițoionate în cursul acestei zile în Piațeta Libertății din Reghin.

„M-am apucat de această îndeletnicire în urmă cu doi ani, mai exact la începutul pandemiei. Discutând cu o cunoștință care spunea că nu-i merge magazinul, am zis că e important să facem ceva pe lângă, și astfel am ajuns să mă ocup cu aceste bijuterii. La Târgul Producătorilor Locali de la Reghin sunt pentru prima data. Am mai fost la Târgu Mureș, la târgul găzduit de parcul din Piața Trandafirilor”, a declarat Szakács Enikő.

La bijuteriile produse se Szakács Enikő, materia primă este una adusă de peste mări și țări, din care se nasc adevărate opera de artă, cercei, medalioane, inele, broșe, brățări, pandativem seturi-coliere. „Ca și pietre, folosesc jad, sidef, agat, în general pietre naturale, care sunt aduse din China. În ce privește partea de sârmă, cupru placat cu argint Non Tarnish și cupru antichizat, ele sunt aduse din Statele Unite”, a precizat Szakács Enikő.

Bijuteriile produse de Szakács Enikő pot fi făsite pe pagina de facebook ”Eni butique”. „Munca la aceste bijuterii diferă ca și durată. La un produs mai scump, cum ar fi de exemplu un medallion, lucrez cel puțin două ore, la altele mai puțin. Sunt pietre de mai multe feluri, șlefuite, pietre brute, care apoi le îmbrac. Ca și model, merg pe modern, mai pe gustul tinerilor, pe clasic, pe gustul celor mai puțin tineri și nu numai, pe bijuterii mai atice pentru cei cu gusturi mai speciale. Sunt o sumedenie de modele pe care le pot face. Inspirația la aceste modele vine de la ce văd la alții, în special pe internet, pe YouTube, ca apoi să le dezvolt și să le pun în practică”, spune Szakács Enikő.

Prețurile la aceste bijuterii sunt considerate acceptabile, modice chiar, după cum ne-a spus Szakács Enikő. „Sunt ieftine, prețurile prornesc de la 25 până la 100 de lei. Ca și exemplu, un set pe care eu îl vând cu 100 de lei, iar pe Etsy, un site global unde se vând produse handmade, doar un medalion, nu un set, se vinde cu un preț care ajunge și la 200-300 de dolari. Este un preț corect din punctul meu de vedere, având în vedere munca și frumusețea acestor bijuterii. La noi din păcate, putetrea de cumpărare a oamenilor este ceva mai redusă, fapt pentru care, deși merită un medallion 200-300 de lei, la noi, nu îl pot vinde la un astfel de preț”, a subliniat Szakács Enikő.

Alin ZAHARIE