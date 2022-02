”Lumânări Boutique”, la Târgul Producătorilor Locali din Piațeta Libertății

Share



Surorile Carmen și Adriana din Târgu Mureș s-au numărat printre protagoniștii celei de a XI-a ediții a Târgului Producătorilor Locali de la Reghin, cu un stand plin de culoare grație lumânărilor sculptate. Prezența lor la târgul reghinean a fost cu atât mai inedită, ea fiind prima prezență la un eveniment dedicat producătorilor locali.

Povestea lumânărilor meșterilte de Carmen și Adriana a început în Anglia, continuată apoi în România sub brandul ”Lumânări Boutique”.„Am început să facem lumânări handmade în Anglia, acolo a început de fapt această poveste a lumânărilor sculptate. Ne-am întors în România în urmă cu doi ani și am continuat cu această îndeletnicire, să producem lumânări, iar din toamna anului trecut ne-am făcut și un magazin online, Lumânări Boutique.ro unde vindem produsele noastre. Ne-am axat mai mult pe online, dar am zis să încercăm să vedem cum e și cu prezență fizică la un astfel de eveniment, fapt pentru care suntem prezente la Târgul Producătorilor Locali de la Reghin. Se pare că am spart ghiața în ce privește prezența la un târg, sperăm să fie una de bun augur. Așteptă, să vină în sfârșit primăvara, fapt ce va facilita și prezența noastră la evenimente de acest gen, la Târgu Mureș, poate la Sighișoara, de regulă în județul Mureș”, ne-a declarat Carmen Bucioacă.

Sarcini bine stabilite

Dacă Carmen se ocupă de partea de organizare, marketing, promovare, în schimb sora ei, Adriana e cea care dă formă, culoare și savoare lumânărilor. „Ideea de a face lumânări îi aparține surorii mele, Adriana Voicu, artista familiei, cea care se ocupă de partea de creație, în schimb eu mă ocup mai mult de partea de promovare, de marketing.Oferta noastră se axează în principal pe lumânările sculptate, având la bază creativitatea surorii mele. Ea găsește modelele cele mai potrivite pentru aceste lumânări. Un astfel de exemplu sunt lumânările înghețată, mai că-ți vine să le mânânci, atât de bine și frumos sunt lucrate. De asemenea, producem aranjamente florale, sora mea având și o experiență în acest domeniu, a avut o florărie cu ceva ani în urmă”, spune Carmen Bucioacă.

„Primul pas îl reprezintă achiziția materiei prime, a tuturor celor necesare producerii acestor lumânări, ceară, colorant, fitil, parfum, după care mânuțele cele harnice și pricepute crează modelul final. Prin imaginație, se găsesc atât modelele cât și culorile potrivite. Ce simți din punct de vedere creativ că arată bine, îl adaptezi produsului respectiv. Mergem mai mult pe culori, vizavi de perioada care o traversăm, dacă e Crăciun mergem pe roșu, verde, de 8 Martie și perioada de primăvară în general merg toate culorile” a conchis Carmen Bucioacă .

Cine dorește să comande lumânările meșterite de Carmen și Adriana o poate face pe www.lumanariboutique.ro sau pe pagina de Facebook, ”Lumanari boutique”.

Alin ZAHARIE