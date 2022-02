Colegiul ”Petru Maior, pe calea undelor prin CPM Radio

Share



Colegiul ”Petru Maior” din Reghin a bifat de curând o nouă și frumoasă realizare, punerea pe picioare a unui post de radio online prin care vocea elevilor și profesorilor să fie auzită. Cel care a făcut posibil un asemenea demers inedit este profesorul de matematică Raikov Levente, care a acceptat cu amabilitate să ne vorbească despre această frumoasă inițiativă a Colegiului ”Petru Maior” din Reghin.

Raikov Veselinov Levente, profesor de matematică în cadrul Colegiului ”Petru Maior” din Reghin

Reporter: Pentru început, să facem cunoștință.

Raikov Levente: Numele meu este Raikov Veselinov Levente, sunt profesor titular la Colegiul „Petru Maior” Reghin, pe catedra de matematică din anul 2003. Am absolvit facultatea de fizică, specialitatea matematică-fizică la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj –Napoca, în anul 2000.

„Lucrurile s-au schimbat și digitalizarea forțată a activității didactice din timpul pandemiei, nevoia de comunicare, precum și o echipă mai bine închegată au făcut ca radioul să renască”

Rep.: De unde ideea acestui proiect inedit pentru un liceu, CPM Radio?

R. L.: Această idee nu este una recentă, ea datează din anul 2010 când am făcut primele demersuri, însă cu puțin succes. Am început împreună cu câțiva elevi de liceu care au fost foarte entuziasmați, au făcut (jingle) tonuri introductive pentru radio și o reclamă pentru promovarea liceului de atunci, dar acel entuziasm de început s-a stins. Pe atunci nu erau foarte mulți care foloseau calculatorul, nu erau telefoane smart, tablete iar radioul putea fi ascultat doar pe calculator. Îmi aduc aminte că și o pereche de boxe erau destul de scumpe la vremea aceea. În scurt timp însă lucrurile s-au schimbat și digitalizarea forțată a activității didactice din timpul pandemiei, nevoia de comunicare, precum și o echipă mai bine închegată au făcut ca radioul să renască și să funcționeze mult mai bine.

Rep.: Care a fost munca efectivă, de la idee la punerea ei în practică?

R. L.: Ideea s-a putut materializa mulțumită conducerii școlii, care a salutat inițiativa și a sprijinit acest demers, dar mai ales mulțumită colegilor care m-au susținut încă de la început și s-au oferit să facă parte din grupul de lucru pentru elaborarea și redactarea materialelor necesare pentru a fi difuzate la radio. Aș dori să mulțumesc și pe această cale colegilor: Barabás Enikő, Csupán Eduárd, Csupán Melinda, Fărcaș Severina, Nagy Attila, Platon Melania și nu în ultimul rând colegei Veronica Șandor, pentru implicare. Totodată, doresc să mulțumesc colegei Alina Dan, consilier educativ al școlii noastre, care, fără să facă parte din acest grup de lucru a susținut acest proiect încă de la prima emisie, motivând elevii să trimită materiale la rubrica ”Curiozități ale lumii vii”.

Ca radioul să funcționeze legal, neștiind de unde să încep, am luat legătura cu CNA, de unde am fost îndrumat către ORDA, iar de acolo la Credidam, UPFR și Ucmr-ada. După ce am primit licențele de emisie, respectiv drepturile pentru difuzarea melodiilor din repertoriul național și internațional, în data de 14 februarie, la o zi după aniversarea Zilei mondiale a Radioului, am pornit radioul online al Colegiului Petru Maior, CPM Radio.

Rep.: În ce constă de fapt CPM Radio? Cum funcționează el?

R. L.: Materialele audio făcute de către elevi, sub îndrumarea colegilor profesori și profesori învățători, sunt încărcate pe o platformă, Zenofm, într-o ordine prestabilită, de unde sunt apoi difuzate automat. Această platformă dă posibilitatea realizării și de emisiuni live, iar cu implicarea mai multor elevi, sperăm să aducem radioul la acest nivel.

„Cred cu tărie că radioul este un mijloc prin care pot fi mobilizați și acei elevi care sunt mai retrași și nu se regăsesc în activitățile zilnice de la școală, însă dispun și de alte resurse, de exemplu artistice”

Rep.: Care este rolul acestui post de radio?

R. L.: Într-o societate modernă, aflată într-o continuă schimbare, este esențial ca tinerii să fie cât mai deschiși la provocările zilnice și capabili să soluționeze diferite probleme. Pentru că ne dorim ca tinerii de astăzi să fie cooperanți și creativi, am luat decizia de a-i implica și de a-i responsabiliza în acest proiect.

Cred cu tărie că radioul este un mijloc prin care pot fi mobilizați și acei elevi care sunt mai retrași și nu se regăsesc în activitățile zilnice de la școală, însă dispun și de alte resurse, de exemplu artistice. În felul acesta își pot etala acele talente pe care școala tradițională nu le scoate în mod constant în evidență, ci doar în cadrul unor evenimente mai importante. Scopul radioului este să aducă în rândul din față și acești copii, să ajute elevii să-și dezvolte abilitățile de comunicare, să-și perfecționeze aceste aptitudini, să-și pună în valoare creativitatea, să fie implicați în ceea ce fac și să dezvolte o pasiune pentru munca în echipă.

Radioul oferă, după părerea mea, posibilitatea de a îmbina cele 8 competențe cheie pe care trebuie să și le dezvolte fiecare absolvent: comunicarea în limba maternă, în limbi străine, competențe de bază în științe și tehnologii, competențe matematice, competențe digitale, a învăța să înveți, competențe sociale și civice, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare și exprimare culturală.

„Școala noastră este prima care vine cu această inițiativă de a mobiliza în acest fel elevii talentați și de a-i îndruma spre alte moduri de exprimare și de punere în valoare a abilităților”

Rep.: Există licee/școli care să aibă un astfel de proiect?

R. L.: Știu că sunt licee care folosesc podcastul pentru promovarea propriilor elevi și activități, dar despre un radio online încă nu am auzit că ar exista. Cred că școala noastră este prima care vine cu această inițiativă de a mobiliza în acest fel elevii talentați și de a-i îndruma spre alte moduri de exprimare și de punere în valoare a abilităților.

Rep.: Ce sperați de la acest proiect?

R. L.: Acest proiect este un proiect amplu și sper ca împreună cu colegii să reușim să-l dezvoltăm în viitorul apropiat. Este important ca elevii să îndrăgească radioul, să vină cu idei noi, cu materiale interesante și chiar cu invitați din afara școlii noastre, oameni resursă pentru tinerii de astăzi.

A consemnat Alin ZAHARIE