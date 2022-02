FOTO: Dan Vasile Dumitru: „Datorită lor, Ibăneștiul crește și se dezvoltă frumos”

Share



Implicarea locuitorilor din Ibănești în dezvoltarea comunei în care trăiesc este un lucru deja cunoscut în zonă. Ei reprezintă o voce care se face auzită tot mai puternic. La început de an, am discutat cu primarul comunei Ibănești, Dan Vasile-Dumitru, despre proiectele administrației locale pentru perioada următoare și despre acest parteneriat cu comunitatea. Un parteneriat care obligă administrația locală la un maxim de responsabilitate și de eficiență, pentru că așteptările locuitorilor au fost și rămân ridicate.

Reporter: Cum stă comuna Ibănești în ce privește bugetul pentru acest an?

Dan Vasile Dumitru: Bugetul local pentru 2022 a fost aprobat încă de la începutul lunii februarie, ceea ce înseamnă că am definitivat un plan clar de acțiune pe acest an, cu veniturile și cheltuielile prognozate și investițiile pe care dorim să le facem. Este un buget auster față de alți ani, cu venituri totale preconizate de 18.000.000 lei, dar în care ne-am străduit să cuprindem tot ce este esențial la această oră pentru comună.

Obligatoriu, continuăm lucrările de asfaltare, de extindere a canalizării și cele pentru reabilitarea Căminului Cultural din Ibănești, toate acestea fiind proiecte derulate prin fonduri europene și guvernamentale, iar prin Administrația Fondului Pentru Mediu am obținut finanțare de un milion de lei pentru modernizarea sistemului de iluminat public, iar acum suntem în etapa procedurilor de licitație.

Lucrări de reparații pe teritoriul comunei

Vom începe construirea unei noi capele mortuare, de data aceasta la Ibănești Pădure, din fonduri proprii, ca și cea din Ibănești Sat, de altfel. Comuna este întinsă și, pentru a veni în sprijinul real al locuitorilor, este nevoie de capele în mai multe zone. Tot din fonduri proprii, vom realiza alei pietonale și șanțuri carosabile pentru siguranța circulației și a copiilor noștri, la școlile din Ibănești Sat, Isticeu, și zona Solomon din Ibănești Sat. Este vorba de porțiuni înguste și periculoase pentru circulația pietonală referitor la care am primit multe sesizări de la părinți și locuitori, personal știu că reprezintă o problemă, și trebuie să rezolvăm neapărat acest aspect. Pentru limitarea vitezei în zona școlii de la Isticeu, am cerut amplasarea de limitatoare de viteză, dar Consiliul Județean a respins solicitarea noastră. În schimb, vom lărgi zona, prin parcare, alei pietonale și șanțuri carosabile și am fixat o limită de viteză.

Rep: La proiecte de finanțare v-ați gândit? Mă refer acum la programele Anghel Saligny și Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.)

D.V.D. Am depus o cerere de finanțare pentru extinderea canalizării, prin programul „Anghel Saligny”, un proiect care ar însemna practic dublarea lungimii rețelei și vom depune un nou proiect pentru introducerea gazului. Am cuprins în buget sume pentru întocmirea de studii de fezabilitate pentru proiecte de accesare de fonduri europene pentru reabilitarea unor clădiri publice, și întocmirea de PUZ-uri pentru zone turistice.

Rep: Ce se întâmplă acum?

D.V.D.: Programul de cadastrare sistematică a comunei este finalizat în proporție de 90% pe zona de intravilan și aproximativ 30% pentru extravilan. Prin acest program, în valoare de un milion de euro, finanțat prin fonduri europene, se realizează cadastrarea gratuită pentru toți locuitorii comunei. Până acum, dacă cineva dorea să obțină o cadastrare sporadică, parcela costa la firmele de topografie între 800 și 1.000 de lei, pe când la cadastrarea prin acest proiect este gratuită. La final, fiecare locuitor va primi un extras de carte funciară în mână cu toate proprietățile actualizate la zi.

Măsurători pentru cadastrarea sistematică în comuna Ibănești

Lucrările la căminul din Ibănești Sat sunt în etapa de execuție efectivă, iar pentru căminul din Ibănești Pădure am făcut o actualizare a prețurilor care au crescut mult în ultimul an, pentru a găsi executanți.

O prioritate o reprezintă trecerea drumurilor forestiere aflate în intravilan din administrarea Romsilva în administrarea comunei și suntem în demersuri pentru Tireu, Pietroasa, Fătăciunița și Tisieu. Actualizăm în acest moment documentațiile, întrucât procedurile se derulează de peste șase ani. S-au mai identificat unele neconcordanțe de date la nivel instituțional, trebuie făcute unele corecturi, s-au actualizat amenajamentele silvice, prin noul PUG suprafața de intravilan s-a mărit. Toate acestea sunt lucruri care trebuie să fie clare în documentații și trebuie puse în ordine. Dar sunt chestiuni rezolvabile, de circuitul hârtiilor nu putem scăpa, dacă dorim să obținem hotărârile de guvern necesare. Trebuie doar să ne menținem ritmul alert de lucru pentru a ne asigura că vom avansa.

O veste bună ar fi că am obținut în instanță proprietatea terenului de la castelul de vânătoare de la Lăpușna, ceea ce înseamnă că acum avem baza legală pentru a putea oferi sprijinul proprietarilor castelului să poată accesa fonduri europene pentru reabilitarea acestui important obiectiv istoric.

Rep: Cum a debutat anul 2022?

D.V.D.: Cu deszăpeziri. Vreau să vă spun că bugetul estimat a fost depășit rapid, din cauza căderilor masive de zăpadă și a intervențiilor în regim de urgență. S-a lucrat zi și noapte pentru deschis drumuri, zgurat cu absolut toate utilajele disponibile. Mă bucur că locuitorii comunei au colaborat cu noi și ne-au sesizat imediat unde sunt probleme pentru a putea interveni în cel mai scurt timp.

Tinerii voluntari din Ibănești

În același timp, am început anul cu tinerii voluntari din Ibănești alături de noi. Am stabilit că vom continua împreună acțiunile pentru protecția mediului – ecologizări, împăduriri și am fost asigurați de domnul Dănuț Ștefănescu, directorul Agenției Pentru Protecția Mediului Mureș că vom primi sprijinul lor în aceste acțiuni. Chiar în perioada aceasta, tinerii au fost activi, au venit în ajutorul unor persoane nevoiașe din comună, oferindu-le alimente și le-au ajutat pe cele cele singure, din zone izolate, la deszăpeziri.

Dan Vasile-Dumitru, împreună cu deputatul Dumitrița Gliga și directorul Agenției pentru Protecția Mediului, Dănuț Ștefănescu

Anul acesta se reia activitatea Asociației Comunelor Europene (Charter of European Rural Communities), asociație europeană în care comuna Ibănești reprezintă România din anul 2007. În ultimii doi ani, activitatea acesteia a fost transferată pe online din cauza pandemiei. Întrunirile europene se vor relua și urmează să stabilim când vom găzdui în Ibănești o întânire a tututor membrilor asociației. Inițial, lucrul acesta a fost programat pentru 2021, dar calendarul a fost decalat din cauza pandemiei.

Delegația Ibăneștiului în Estonia, condusă de Ingrid Dan, directoarea Școlii Gimnaziale Ibănești, la una dintre deplasările Asociației Comunelor Europene

Rep.: Ce urmează?

D.V.D.: 2022 este un an de muncă. Urmează să ne ținem cu seriozitate de treabă și să ducem la îndeplinire proiectele pe care le-am stabilit împreună cu locuitorii comunei. Tot ce facem, tot ce ne propunem sunt priorități stabilite împreună cu locuitorii, care sunt deosebit de implicați și își doresc ce este mai bine pentru comunitate. Datorită lor, Ibăneștiul crește și se dezvoltă frumos.

„La mulți ani, România!”, 1 Decembrie – Ziua Națională a României

Îndeletnicirile tradiționale se transmit mai departe

Acțiune de ecologizare pe traseul Via Transilvanica

Viceprimarul comunei, Marius Gliga, la inaugurarea sălii de fitness Trio Gym, alături de Carmen Ioana Gliga, Ionuț și Paula Frandeș și Elena Moldovan

