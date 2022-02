INTERVIU: Larisa și Alexandra, despre teatrul cu copii și problemele adulților

Share



Alexandra Moldovan, în vârstă de 26 de ani, este absolventă a programului de licentă și masterat în actorie la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, cu formare psihopedagogică nivelele 1 și 2. A colaborat cu Teatrul Național Târgu Mureș, teatrul Regina Maria Oradea și a făcut parte din spectacole independente. Ca pedagog, a lucrat cu copiii cu nevoie speciale de la fundația Alpha Transilvană, întâlnire care a contribuit semnificativ la dezvoltarea personală, și se descrie, cu un zâmbet șugubăț ca fiind o „ființă perfectă”. Larisa Giurgiu, colega Alexandrei de clasă în toți cei 5 ani de studiu la Universitate de Arte, în prezent este studentă în anul I la Facultatea de Psihologie în cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, are pregătire psihopedagogică, nivel 1 și 2 și este lucrător acreditat prin arte combinate. Are peste 3 ani de experiență de lucru cu copiii și realizarea de spectacole interactive în grădinițe și școli. Împreună cu echipa din care face parte a creat mediul favorabil dezvoltării unei școli de teatru privat în comunitatea din Târgu Mureș.

Domnișoara Lala, Tom cel Curios și Iepurica Fifi

Primul proiect al tinerelor actrițe, în colaborare cu echipa „Educație în Mureș” și compania Reea este miniseria „Domnișoara Lala”, ce reprezintă episoade video cu conținut educativ pentru copii, episoade publicate pe canalul de youtube al platformei Educație în Mureș și realizate de compania Reea. În acest mini serial, Larisa Giurgiu și Alexandra Moldovan sunt actrițele din spatele personajelor „Domnișoara Lala”, respectiv „Tom cel curios” și „Iepurica Fifi”.

„Fiecare episod tratează o temă de interes pentru copiii preșcolari în mare parte adică despre intimitate, despre petrecerea timpului liber, avem episoade cu rețete, aceste două personaje gătesc rețete pentru copii, pe care îi îndeamnă să le prepare și ei acasă cu familia, am vorbit despre trecerea timpului în secunde, minute, ore, zile, săptămâni, am făcut reguli de circulație. Toate aceste conținuturi au venit din partea unor personaje care să fie mai apropiate de copii să nu vină din partea unei persoane adulte, rigide care să îți spună cum sa faci diferite activități, ne-am gândit că în formatul ăsta ar putea ajunge mai ușor la ei”, povestește Larisa Giurgiu.

Copiii primesc cu entuziasm dialogul pornit de cele două tinere actrițe, astfel feedback-ul fiind unul care încarcă motoarele creative pentru și mai multe activități. ”Cel mai tare feedback pe care l-am primit a fost când am realizat un spectacol cu personajele din episoadele noastre. La Uzina Foto a fost prima dată când personajele au coborât de pe youtube și au venit pe scenă. Copiii care au fost la spectacol ne știau de pe youtube dar au fost și copii care au făcut pentru prima dată cunoștință cu personajele acestea și a fost atât de frumos pentru că am gândit spectacolul într-un mod interactiv. La final am primit feedback-ul muncii noastre pentru că a fost primit cu căldură și plăcere și de copii și de părinți”, au mai împărtășit Larisa și Alexandra.

În momentul de față mini serialul „Domnișoara Lala” a luat o mică pauză, pentru a vedea ce se întâmplă în continuare. În același timp cele două actrițe au pus bazele unor ateliere de teatru pentru copii.

Ateliere de teatru pentru copii

„Am pornit de la ideea că ne-ar plăcea să dezvoltăm copiii de mici, cumva să înțeleagă ce înseamnă regimul independent de mici”, spune Alexandra. Cu sprijinul primit de la reprezentanții companiei Reea și a programului Educație în Mureș, ideea lor a reușit să ajungă la cât mai mulți părinți care au dorit să înscrie copiii la aceste cursuri. Cu toate că circumstanțele au fost potrivnice, din octombrie 2021, Alexandra și Larisa au pornit la drum cu „Laboratorul de teatru”, organizând cursuri pentru 20 de copii organizați în două grupe, și anume grupa mică pentru copii cu vârsta între trei și șase ani, respectiv grupa mare pentru copii între șapte și 14 ani. În viitorul apropiat, cele două actrițe își doresc să organizeze și o grupă pentru adolescenți și una pentru elevi.

„A fost foarte greu să continuăm cursurile pentru am început să ne îmbolnăvim pe rând, atât noi cât și copiii. E foarte greu să lucrezi cu un grup când nu ai continuitate și asta a fost cea mai mare problemă”, au mai adăugat tinerele îndrumătoare. Vara anului 2020 a fost cadrul în care Alexandra și Larisa împreună cu partenerii de la Educație în Mureș, au realizat prima tabără de vară pentru copii, unde copiii participau la diverse activități de la ora 08.00 până la 16.00. Feedback-ul a fost unul pozitiv atât de la copii cât și de la părinții care au găsit cu această ocazie o modalitate de a-i ține pe cei mici activi în timpul verii, astfel încât Larisa și Alexandra propun să continue această inițiativă și să ducă tabăra de vară la cât mai multe ediții.

„Copiii vor să fie observați”

Atelierele sunt împărțite în două întâlniri pe săptămână, unde copiii sunt antrenați în diverse exerciții din zona teatrului și a filmului pentru a servi dezvoltării personale. Provocările sunt nenumărate în lucrul cu copiii, însă ceea ce au observat îndrumătoarele este faptul că cei mici au foarte multe nevoi emoționale pe care ele încearcă din răsputeri să le onoreze. Strategia lor este de a fugi de stilul clasic de predare învățat în școală, încercând să se apropie prietenește de cei mici, deși uneori poate deveni copleșitor. În cadrul atelierelor se realizează jocuri de improvizație, jocuri de energizare, de improvizație, astfel încât cei mici să învețe jucându-se ce înseamnă să fii parte dintr-o echipă, să fii generos cu cei din jur, să faci față anumitor situații din viața de zi cu zi.

„Norocul nostru este, cred, că suntem pe mintea lor. Uneori când lucrează Larisa, mă uit la ea și mă gândesc cum reușește să facă toate astea. Au foarte multă nevoie de atenție, nevoia de atenție din partea adultului de lângă ei, și și-o manifestă foarte vizibil. Vor să fie observați. E provocator și de multe ori ai nevoie de multă răbdare dar e frumos pentru că în domeniul acesta le putem atrage foarte repede atenția cu jocuri”, au adăugat Alexandra și Larisa.

Un lucru foarte important pe care cele două îndrumătoare l-au observat este faptul că cei mici sunt foarte obosiți de toate activitățile pe care le realizează în timpul zilei. Începând de la orele de școală, apoi diferite sporturi, din dorința părinților de a oferi copiilor cât mai multe oportunități, aceștia se epuizează ajungând să spună „e a șaptea activitate pe care o fac astăzi și vreau să plec acasă”. În această idee, Alexandra și Larisa sfătuiesc părinții să fie atenți la nevoile copiilor fără a-i suprasolicita.

Teatrul ca modalitate de a rezolva problemele

Teatrul poate să devină o metodă de terapie, astfel încât atât pentru copii cât și pentru cele două coordonatoare, întâlnirile acestea au un puternic impact asupra dezvoltării și construirii cognitive. În acest sens, chiar și cele două tinere actrițe împărtășesc faptul că nu puține au fost situațiile în care activitățile cu copiii le-au făcut să reflecteze asupra problemelor personale nerezolvate și de multe ori au primit chiar răspunsuri pentru unele dintre ele: „ În primul rând se vede foarte bine ce fel de atmosferă este acasă, și îți dai seama de anumite comportamente și îți dai seama de ce are nevoie să te atingă pe mână, să te îmbrățișeze, de ce refuză, de ce nu comunică cu tine, și toate astea vin din toate experiențele lor. Îți dai seama de ce se întâmplă cu ei și automat mă forțează și pe mine să proiectez și să îmi dau seama de ce am anumite frici, de ce am anumite nesiguranțe, și da, sunt din copilăria mea”, a împărtășit Alexandra Moldovan. Din acest punct de vedere, Larisa Giurgiu își dorește ca pe viitor să se specializeze pe „dramaterapie”, pentru că așa cum spune, „la noi în țară nu este atât de cunoscută treaba asta dar deja avem specialiști. Această terapie se face în grup, și trebuie să îți pui în scenă momentele dificile și fricile și așa să le rezolvi. E clar că aceste cursuri funcționează ca o terapie pentru copii”. Alexandra și Larisa așteaptă cât mai mulți copii la „Laboratorul de teatru” pentru a descoperi împreună ce se află în sufletele atât de cuprinzătoare ale copiilor, pentru a se distra, pentru a învăța altfel, pentru a-i face pe cei mici să înțeleagă că greșeala este umană și firească, pentru a descoperi valorile umane altfel decât venind de la părinți sau educatori, învățători, profesori, pentru a crește frumos.

Inițiativa celor două tinere actrițe îmbogățește orașul Târgu Mureș în planul educației prin munca pe care o depun în fiecare zi pentru a reuși să construiască o lume interioară mai armonioasă dacă nu una exterioară, pentru noile generații care le pășesc pragul.

Părinții care doresc să își înscrie copiii la atelierele de teatru coordonate de Larisa și Alexandra, sunt invitați să acceseze pagina web „Educație în Mureș”, https://educatie.inmures.ro, unde pot completa formularul rapid, și de asemenea să acceseze mai multe informații.

Mălina MORARU