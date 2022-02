Rezultate bune obținute de un târgumureșean la Campionatul European de Tir cu Arcul

Share



Potrivit informațiilor furnizate pe pagina web a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Târgu Mureș, www.csmtgm.ro, sportivul târgumureșean Móréh Tamás a participat la Campionatul European indoor, care s-a desfăşurat în oraşul sloven, Lasko, unde a obţinut cel mai bun rezultat cu echipa.

,,Ei au terminat în final pe locul 5, dar au fost foarte aproape de calificarea între cele mai bune patru echipe. La individual a terminat calificările pe locul 20, şi din păcate în prima rundă eliminatorie a pierdut în faţa unui adversar din Turcia. Astfel el a terminat proba individuală pe locul 17. S-a pregătit foarte serios pentru europene, s-a antrenat foarte mult, ceea ce a necesitat foarte multă energie şi concentraţie”, au precizat reprezentanții CSM Târgu Mureș.

„În ciuda atâtor antrenamente nu am performat aşa cum m-aş fi aşteptat. Am fost mulţumit la antrenamente, dar în Slovenia am simţit că nu este totul în regulă. La antrenamentul de dinaintea concursului oficial am simţit deja că nu reuşesc să termin tehnica care ar fi trebuit şi cu care am fost obişnuit. Aceasta a influenţat şi rezultatul meu din calificări. Dar nu am căzut, şi m-am concentrat pe ziua următoare, când am avut proba eliminatorie. Nici atunci nu am atins performanţa pe care mi-am dorit-o – am pierdut în faza eliminatorie cu un turc – dar în ziua a treia s-a desfăşurat proba pe echipe, şi trebuia să rămân concentrat. Am şi câştigat prima rundă de calificări, contra echipei Slovaciei, dar în runda a doua, am întâlnit puternica echipă a Turciei, care a fost pe locul întâi, noi pe opt în calificări. Chiar dacă toţi am reuşit rezultate incredibile, am pierdut lupta la doar un singur punct. Totuşi am fost mulţumiţi de rezultatul obţinut. Deoparte îmi pare rău că nu am reuşit să aduc punctajul obişnuit la individual, dar pe altă parte sunt bucuros pentru rezultatul la echipe!”, a precizat Móréh Tamás.

Alexandra HAJA