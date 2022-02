Ucraina: Primarul orașului Mariupol anunță că 35 de civili au fost răniți

Share



Treizeci şi cinci de civili au fost răniţi în oraşul Mariupol, din sudul Ucrainei, aflat sub un asalt al forţelor ruse, a anunţat vineri primarul acestui oraş, potrivit DPA.



Nouă oameni sunt răniţi grav, iar 26 prezintă răni mai uşoare, a declarat primarul Vadim Boicenko, citat de agenţia de presă UNIAN. El i-a acuzat pe militarii care îi susţin pe separatişti că au deschis focul asupra unor clădiri civile din oraş.



Boicenko a adăugat că situaţia din Mariupol este sub control şi că oraşul-port are apă şi energie electrică.



Partea de est a oraşului Mariupol se află la numai 10 kilometri de zona controlată de separatiştii proruşi.



Guvernul de la Kiev afirmase anterior că trupele ucrainene împiedică avansul forţelor inamice către oraş.



Separatiştii nu au atacat oraşul Mariupol în timpul conflictului din 2014, chiar dacă acesta este un port strategic important pentru întreaga regiune, însă capturarea sa acum i-ar asigura Moscovei un control complet asupra coastei Mării Azov, sporind presiunea economică asupra guvernului ucrainean.

