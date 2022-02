Sportivi români la European Teqball Tour Lisabona

Share



Conform informațiilor furnizate pe pagina web a Teqball România, www.teqball-romania.ro, complexul sportiv Casal Vistoso, din Lisabona, găzduiește în perioada 25-27 februarie, prima competiție majoră de Teqball, la nivel european, din acest an.

,,O nouă etapă din European Teqball Tour va reuni la start cei mai buni jucători de Teqball, la probele de dublu masculin și dublu mixt, premiile totale fiind de 30.000 de dolari. Pe tabloul de concurs sunt înscrise 40 de echipe la dublu masculin și 36 de echipe la dublu mixt. România va fi reprezentată la acest turneu de 8 echipe, 3 la dublu masculin și 5 la dublu mixt”, au precizat reprezentanții Teqball România.

Echipele la dublu masculin sunt formate din următorii jucători: Gyorgydeak Apor – Ilyes Szabolcs (Gobek Od. Secuiesc); Kristaly Hunor – Szilagyi Arnold (Transilvania Tîrgu-Mureș); Ioan Macarie – Alexandru Sabău (Luceafărul Jidvei), iar echipele la dublu mixt formate din jucătorii: Gyorgydeak Apor – Miklos Tunde (Gobek); Ilyes Szabolcs – Lakatos Kriszta (Gobek); Kristaly Hunor – Dako Katalin (Transilvania); Szilagyi Arnold – Barabasi Kinga (Transilvania); Alexandru Sabău – Antonia Ciulea (Luceafărul).

,,Competiția de la Lisabona debutează cu jocurile din grupe de la dublu masculin. 36 de echipe au fost împărțite în 12 grupe, de câte 3. Primele 4 dubluri, conform ierarhiei mondiale s-au calificat direct în faza eliminatorie, printre acestea și echipa Gyorgydeak/Ilyes, favoriții numărul 3. Celelalte 2 echipe, Kristaly/Szilagyi de la Transilvania Teqball Team și Sabău/Macarie de la Luceafărul Jidvei, au parte de adversari dificili. În grupa C, Sabău/Macarie îi vor întâlnii pe maghiarii Katz/Velkey și pe lituanienii Arlauskas/Makutunovicius. În grupa K, Kristaly/Szilagyi au de trecut de cehii Kubovy/Novotny și de portughezii Bento do Jesus/Vasconcelos Rodrigues”, au mai precizat reprezentanții Teqball România.

Totodată, sâmbătă, 26 februarie, sunt programate jocurile din grupe de la proba de dublu mixt. România va fi reprezentată de 5 echipe, printre adversari numărându-se și campionii mondiali ai probei: Grupa A: Kristaly/Dako vs Banyik/Janicsek (Ungaria) și Grom/Terekh (Ucraina); Grupa D: Gyorgydeak/Miklos vs Csereklye/Nagy (Ungaria) și Henriques/Mendes (Portugalia); Grupa F: Szilagyi/Barabasi vs Blazsovics/Vasas (Ungaria) și Usychenko/Fesenko (Ucraina); Grupa J: Ilyes/Lakatos vs Santana/Fontes (Brazilia) și Berna/Hoffmann (Portugalia/Franța); Grupa K: Sabău/Ciulea vs Januszewski/Kaminska (Polonia) și Grondin/Scherrer (Franța)

,,La competiția de la Lisabona, România este prezentă și cu 2 arbitri, Molnos Imre și Molnos Boglarka. Turneul de la Lisabona va fi urmat de o etapă de World Series, la Paris, în perioada 18-20 martie și de o nouă etapă din European Teqball Tour, găzduită de Sala Sporturilor din Tîrgu-Mureș, în perioada 28-30 aprilie”, au adăugat reprezentanții Teqball România.

Alexandra HAJA

Foto: https://dailynewshungary.com