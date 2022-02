Municipiul Reghin, prezent la ediția de primăvară a Târgului de Turism al României

Share



În perioada 24 – 27 februarie 2022, Romexpo a organizat ediția de primăvară a Târgului de Turism al României, găzduită de pavilionul B2 al Centrului Expozițional din Capitală. Printre participanții s-a numărat și Primăria Municipiului Reghin, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Reghin.

Standul ”Visit Reghin” a prezentat oferta Municipiului Reghin la cea de 45-a editie a Târgul de Turism al României din care nu au lipsit frumusețile naturale și nu în ultimul rând, oferta plină de savoare a producătorilor din zona Reghinului.

”Ne-am hotărât ca pe lângă atracțiile turistice ale orașului, să promovăm și un turism activ, care să determine turiștii să descopere frumusețile naturale din zonă: rezervația de stejari seculari de la Mociar, peșterile de mulaj de la Andreneasa, Scaunul Domnului dar și castelele aflate la mică distanță de orașul nostru. Pe lângă cele enumerate, în acest an am decis să dăm gust și savoare experiențelor turistice, prin intermediul producătorilor locali. Brânzeturile, mezelurile tradiționale și vinurile deosebite au încântat vizitatorii standului”, a precizat Cătălina Orban, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Reghin.

Sprijin pentru producătorii locali

Prezența Reghinului la Târgul de Turism de la București a fost facilitată de către Primăria Municipilui Reghin, demers care completează atenția acordată producătorilor locali, după cum afirmă Imola Grama, purtător de cuvânt în cadrul Primăriei Municipiului Reghin.

”Autoritatea publică locală a sprijinit încă de la bun început producătorii locali și consumul de produse locale, organizând lunar un târg special pentru ei. Prin cumpărarea de produse locale alegem să susținem producătorii locali și preparatele de calitate, astfel sprijinim și comunitatea. Prin produsele prezentate în acest an la Târgul de Turism, considerăm că Reghinul primește un plus de valoare. Standul a avut mare succes, vizitatorii au degustat încântați produsele locale și au manifestat interes față de atracțiile turistice prezentate. De asemenea, nu am uitat de arta prin care orașul nostru este cunoscut, expunând prin amabilitatea Asociației Artiștilor Lutieri din Reghin o vioară fabricată cu multă măiestrie” a subliniat Imola Grama.

Alin ZAHARIE