FOTO: Fasching, moment de sărbătoare pentru elevii secției germane a Gimnaziului “Augustin Maior”

Colectivul secției germane din cadrul Școlii Gimnaziale “Augustin Maior” Reghin a realizat și în acest an școlar activități tematice specifice perioadei de carnaval. Astfel, zilele trecute, clasele primare au organizat competiții, jocuri didactice, activități interdisciplinare și multe momente-surpriză, prin care copiii au păstrat tradiția de a alunga Iarna prin costumații și măști cât mai originale, luna februarie marcând sfârșitul anotimpului rece. Deși, datorită restricțiilor impuse de contextul actual, elevii nu au putut petrece precum în anii trecuți, fiecare clasă s-a axat pe un anumit concept prin care a trăit spiritul și atmosfera carnavalului, numit în limba germană Fasching/ Karneval.

Competițiea Kasperl-ilor

Elevii clasei I D au avut parte de o distracție pe cinste cu ocazia zilelor dedicate carnavalului. Mascota care îi însoțește pe copii în acest an școlar este Kasperle, un personaj foarte hazliu care joacă în piese de teatru de păpuși.

„Copiii s-au organizat în echipe și au participat la o competiție a Kasperl-ilor, un joc complex prin care elevii au exersat competențe-cheie vizate în procesul didactic. Desigur, mai presus de ideea concursului, atmosfera de sărbătoare a fost trăită la maximum de către copilași. Fiecare echipă a primit sarcini de lucru și a fost răsplătită cu puncte pentru rezolvarea corectă a probelor respective din cadrul competiției. În acest fel, elevii și-au antrenat spiritul de echipă, au colaborat, analizat, comunicat în cadrul echipei, pentru a aduna cât mai multe puncte. Activitățile care i-au transpus pe elevi în tematica de carnaval au fost numeroase și diverse: cântece și jocuri cu mișcare, rime și ghicitori, prelucrare de texte (citire, analiză, întrebări și răspunsuri), jocuri de asociere și comparare, efectuarea de calcule matematice, recunoașterea diferitelor forme și figuri geometrice, realizarea de lucrări creative/ artistice, precum și jocuri (rebus, integrame, sudoku, puzzle etc.).În final, fiecare echipă a fost felicitată și declarată câștigătoare pentru implicarea în acest joc. Elevii au fost răsplătiți cu baloane și și-au exprimat cu entuziasm bucuria de a fi participat la un carnaval deosebit”, ne-a declarat prof. înv. primar Ingrid-Esthera Szabó, clasa I D.

Balul personajelor din poveşti-Märchenball

Elevii clasei a II-a nu s-au lăsa mai prejos, poveștile fiind cele care au animat activitățile specifice perioadei de tranzit dintre iarnă și primăvară.

„În luna februarie ne-am dedicat îndeosebi cititului basmelor şi am desfăşurat cu clasa a II-a D activităţi atractive care au contribuit la trezirea interesului pentru lectură al elevilor. Una dintre aceste activităţi am desfăşurat-o cu implicarea bibliotecii Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, care a avut în derulare proiectul „În februarie citim împreună”. Doamna bibliotecară a liceului, Simon Sanda ne-a vizitat cu doi elevi-voluntari ai bibliotecii, care au citit împreună cu elevii clasei a II-a D.

Suntem o clasă cu predare în limba germană şi ne-am bucurat foarte mult de faptul că foşti elevi ai Secţiei germane, Moldovan Claudia şi Niţui Andrei, s-au implicat în acest proiect şi au venit să citească cu colegii lor mai mici povestea „Ploaia de stele” de Fraţii Grimm. Cu o lecturare plăcută şi cu imagini din poveşti, elevii liceeni au transmis celor mici emoţiile desprinse din poveste, dar şi bucuria de a citi împreună. În încheierea activităţii, asemeni fetiţei din poveste, cititorii mici şi mari au fost recompensaţi cu steluţe sub forma unor bănuţi de ciocolată. Foarte bine primite de către elevii clasei au fost şi activităţile de dramatizare a poveştilor, compunerea de ghicitori despre diferite personaje din poveşti, dar şi „Balul personajelor din poveşti”- „Märchenball”. Personaje din poveştile cunoscute, prinţi, prinţese, regi şi regine, şi-au dat întâlnire vineri, 25.02.2022 în sala de clasă şi şi-au arătat iscusinţa şi priceperea în cadrul probelor de concurs: prezentarea personajului, reconstruieşte textul basmului, Cine ştie, răspunde şi căştigă!, și Traseul personajelor din poveste. Împărţiţi pe grupe, fiecare elev s-a străduit să rezolve cât mai bine probele concursului şi să aducă punctele (steluţele) câştigătoare, grupei din care făcea parte. Câştigători au fost cu toţii. Sub forma jocului şi a concursului elevii şi-au consolidat cunoştinţele şi au aflat beneficiile pe care le are lectura în dezvoltarea şi în formarea lor. Activitatea s-a încheiat cu multă voie bună, dar şi cu recompense dulci, realizate prin implicarea părinţilor clasei”, a precizat prof. înv. primar Gerlinde Tămășan, clasa II-a D.

Jocuri, muzică, distracție

Clasa a III-a D a desfășurat activități în cadrul unei zile tematice Fasching/ Carnaval.

„Elevii au venit la școală costumați în personaje de poveste. La ora de limba germană, și-au prezentat costumele printr-un joc de rol: “ Cine e cel mai puternic din lume?”. Copiii au încercat să îi țină piept lupului arogant din poveste. La celelalte discipline, elevii au desfășurat activități ludice îmbinând cunoștințele, exercițiul, muzica cu multă distracție”, a spus prof. înv. primar Ramona Klein-Nagy, clasa III-a D.

Samba, măști misterioase și multă bucurie

Ultimii dar nu cei de pe urmă, elevii clasei a IV-a D, sub îndrumarea doamnei prof. Martina Melinda Zey, și-au amintit și anul acesta de sărbătoarea numită Fasching (Carnaval). Împreună au aflat de când, de ce, unde și în câte feluri se ține această sărbătoare.

„Elevii au dansat Samba, precum în Brazilia. Ei au aflat ce fac copiii în Germania și Austria când sărbătoresc Fasching și au mâncat Pizza, ca și iubitorii purtării măștilor misterioase din Venția. Împreună s-au bucurat de costumele lor și de o zi mai altfel la școală”, a precizat prof. înv. primar, Martina Melinda Zey, clasa IV-a D.

Alin ZAHARIE