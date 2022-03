Pictură despre pace realizată de un artist sighișorean

Share



Pictorul sighişorean Rareş Kerekes a finalizat o lucrare pe care a denumit-o ”The song of peace” şi a decis să o dedice colegilor săi artişti din Ucraina şi din Rusia, împreună cu care a participat la mai multe tabere internaţionale de pictură, arătând că artiştii iubesc pacea şi detestă politica.

„Ultima lucrare pe care am realizat-o am făcut-o cu gândul la colegii mei artişti care sunt oameni şi, indiferent că sunt din Rusia sau din Ucraina, toţi ne dorim pacea. Arta este un simbol al păcii pentru că un om care iubeşte frumosul nu poate fi umbrit ca suflet şi să facă ceea ce face conducătorul lor, din păcate. Pictura se numeşte ‘The song of peace’ în care este un personaj feminin care cântă la o chitară şi în loc de păr, pe cap are un porumbel care de fapt poate fi metamorfozat într-o Pasăre Pheonix. Este pasărea renaşterii şi mă gândesc că poate prin artă reuşim să facem lumea mai sensibilă la frumos, la culoare şi lumină şi astfel să se încheie acest război care nu-şi are rostul”, a declarat, vineri, Rareş Kerekes.

El spune că are colegi şi în Rusia şi în Ucraina şi că în timp ce artiştii ruşi postează flori şi mesaje de pace, mulţi colegi din Ucraina au fugit din calea războiului.



„Am colegi de peste tot, în Rusia, în Ucraina pe care i-am cunoscut în tabere internaţionale de pictură. Am o colegă din Ucraina care a venit recent cu avionul şi, poate din jenă, nu ne-a contactat pe niciunul dintre noi, a contactat o familie din Alexandria, unde a stat atunci când am avut o tabără de pictură în zonă. (…) Am fost rugat să iau legătura cu Regina, aşa o cheamă pe pictoriţă, este din Odesa. A plecat singură, a ajuns în aeroport, nu avea bani să stea la hotel, însă colegii mei din Bucureşti i-au oferit sprijinul necesar. (…) A plecat singură, nu ştie încă destinaţia, ştia doar că pleacă în Germania. În acelaşi timp, avem o colegă, Svetlana Solo din Moscova, a postat picturi cu flori cu textul ‘Vreau linişte şi căldură’. Am cunoscut-o în diferite tabere de pictură în România şi în Bulgaria, care încearcă să facă o strânsă legătură între artiştii balcanici. Are şi Festivalul Art Balkan la care am participat şi eu anul trecut cu o lucrare fizică, a fost un eveniment mare. Acum, de când a început războiul, parcă sunt blocaţi, parcă nu mai pot să facă nimic, îşi mai posta lucrări şi se bucura de ceea ce sufletul ei poate transmite către oameni. Acum face un colaj cu flori, scrie că vrea lumină şi căldură, mesajul este foarte puternic”, a arătat Rareş Kerekes.

Pictorul sighişorean a precizat că artiştii menţionaţi au fost în multe tabere de pictură împreună şi stăteau la masă români, cu ruşi, cu ucraineni, turci, armeni, azeri şi nu conta deloc ce se întâmplă la nivel politic.

„Anul trecut, Svetlana a postat lucrarea mea cu Sighişoara în contextul expoziţiei Art Balkan de la Moscova. Noi, artiştii, mai facem schimb de lucrări ca să avem amintiri. Lucrarea pe care mi-a lăsat-o am expus-o la Sighişoara, ce i-am lăsat ei a expus la Moscova, altă colegă din Rusia, stabilită la Londra, a expus lucrarea mea acolo, sunt conexiuni. Arta poate schimba totul spre bine, spre pace. Nu cred că un artist cu suflet bun care poate picta atât de frumos poate urî, nu poate deveni duşmănos faţă de cineva. Noi, artiştii, ne iubim ca prieteni – avem colegi din Iran şi Irak care stau la masă şi sunt prieteni, ei sunt prieteni şi urăsc politica. Pictura este limbajul culorilor, al păcii, pentru că arta asta trebuie să aducă”, a mai spus Rareş Kerekes.

(www.agerpres.ro)