VIDEO, FOTO: Tradiții populare de Dragobete, cu Ansamblul ”Mureșul”

Share



Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul” din Târgu Mureș, cu sprijinul Primăriei municipiului Reghin, Casei Municipale de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” și Consiliul Județean Mureș a organizat joi, 24 februarie, spectacolul extraordinar de folclor ”Cu drag de Dragobete”, găzduit de Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin.

Artiștii care au dat viață folclorului au răspuns favorabil invitației făcută de solista reghineană Maria Neag, materializată într-un spectacol pus în scenă de coregraful Florin Cerghedi.

Andrei Romanică

„Întotdeauna există un „cap al răutăților”. De această dată este vorba de o prietenă dragă mie, care a făcut prin acest spectacol să ne bucurăm de cântecul și dansul popular românesc. O apreciați, o îndrăgiți, cântă din suflet, cu drag și cu mult dor. Ea este Maria Neag”, a precizat Andrei Romanică, prezentatorul evenimentului.

Maria Neag

La rândul ei, solista reghineană a mulțumit în primul rând publicului, care a aplaudat-o la scenă deschisă. „Vin în fața dumneavoastră cu o mulțumire din tot sufletul să vă văd într-un număr atât de mare și de frumos. Mă faceți să am emoții mai mari decât am de obicei. Acest spectacol intitular sugestiv ”Cu drag de Dragobete” este un proiect nou în cadrul Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul” și am ținut cu tot dinadinsul să-l susținem aici, la mine acasă, la Reghin, alături de publicul drag mie. Doresc să le mulțumesc colegilor mei de cântec care au fost pe scenă, pentru faptul că au răspuns afirmativ invitației mele de a fi alături de mine și alături de reghinenii noștri dragi”, a spus solista Maria Neag.

Anca Branea

Pe scena Casei de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” au susținut recitaluri soliștii Andrei Romanică, Dorina Oprea, Dorina Grad, Costi Dumitru, Maria Sântean Faghiura, Leontina Pop, Cosmin Cotârlă, Sorin Pantea, Cristina Maria Farcaș, Anca Branea, Mihaela Botoș Lateș, Maria Neag, acompaniați de Orchestra Ansamblului ”Mureșul”, dirijor Zoli Bambo. Dansul a completat de minune sărbătoarea de Dragobete de la Reghin, însuflețit de Corpul de balet al Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul” cu suite de jocuri din Moldova, Banat și Sita Buzăului.

„Mulțumim din suflet artiștilor prezenți pe scenă, precum și publicului reghinean care a fost unul extraordinar. De asemenea, trebuie să o felicităm din suflet pe Maria Neag. Întotdeauna la Reghin ne simțim foarte bine. Aici sunt oameni iubitori de folclor care merită toată stima noastră. Cu siguranță vom reveni aici cu noi și frumoase momente de folclor românesc și autentic”, a spus, la închierea spectacolului, Teodor Țogorean, directorul adjunct al Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul”.

Maria Sântean Faghiura

Dorina Oprea

Cristina Maria Farcaș

Mihaela Botoș Lateș

Dorina Grad

Costi Dumitru

Leontina Pop

(A.Z.)