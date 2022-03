Rezultatele cardiologilor din Târgu Mureș, în cea mai importantă revistă medicală din lume

Share



Prestigioasa revistă New England Journal of Medicine, aflată pe locul 1 în topul internațional al revistelor medicale, a publicat recent rezultatele proiectului de cercetare ”DISCHARGE”, finanțat de Comisia Europeană, a informat luni, 14 martie, Biroul de presă al Centrului Medical CardioMed.

Potrivit sursei citate, proiectul a validat Angio Computer Tomografia Cardiacă ca alternativă neinvazivă a cateterismului cardiac, demonstrând că Angio CT oferă informații de calitate egală, dar cu mai puține complicații, comparativ cu coronarografia invazivă.

”În cadrul proiectului ”DISCHARGE”, coordonat de Universitatea din Berlin/ Spitalul Charité, cercetători din 31 de spitale europene, inclusiv din două centre din România (Centrul Medical CardioMed și Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș), au desfășurat o cercetare comună pentru a demonstra că Angio Computer Tomografia (CT) este la fel de fiabilă ca și coronarografia pentru pacienții cu suspiciune de boală coronariană”, se precizează în comunicat.

În același comunicat se mai menționează că în România, trialul a fost coordonat de către prof. univ. dr. Theodora Benedek, șeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, cadru universitar la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, membru în comitetului director al trialului european, coordonator al tuturor centrelor din Europa de Est și unul din principalii autori ai studiului publicat în NEJM.

În România, procedurile imagistice din proiect s-au realizat la Centrul Medical CardioMed care, datorită infrastructurii sale de excelență în domeniul imagisticii cardiovasculare, a reușit să includă în proiect peste 300 de pacienți cardiovasculari.

”Printre autorii articolului se numără cinci cardiologi din Târgu Mureș, sub coordonarea prof. univ. dr. Theodora Benedek. Aceasta este cea mai numeroasă contribuție înregistrată vreodată de o echipă din România, ca autori plini, într-o publicație din New England Journal of Medicine, revistă cu factor de impact de 91,2, care o plasează pe locul 1 în clasamentul mondial al revistelor de specialitate medicală”, a mai informat Biroul de presă al Centrului Medical CardioMed.

Citește și

(Redacția)